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Все про:допрос (1218) Парубий (2009) ГБР (546)

 В ГБР допросили Парубия в рамках производства о законности тестирования сенсорной кнопки в ВР

В Государственном бюро расследований прошел допрос главы Верховной Рады восьмого созыва Андрея Парубия, который касался установления в парламенте сенсорной кнопки.

Об этом после допроса рассказал журналистам сам Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Это такое очередное ритуальное действие, этот допрос касался установления сенсорной кнопки. Вы помните, как 23 июля, когда проводилось тестирование на предмет того, работает ли сенсорная кнопка, работники ГБР и СБУ захватили Центр управления компьютерной системой и блокировали несколько дней. Подчеркиваю, без решения суда. Даже зайдя в помещение Рады не как следователи, а как частные граждане, они заблокировали тестирование сенсорной кнопки. И сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство относительно того, законно ли проводилось тестирование", - рассказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

Напомним, 27 августа Парубий заявил, что работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде.

Позже он заявил, что следователи ГБР и СБУ заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

В тот же день директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "осмотр" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.

Источник: https://censor.net.ua/n3147644
 
   
 Топ комментарии
 
И это всё, что нарыли на Парубия? Секта ЗЕленых будет крайне разочарована.
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" для индивидуального голосования уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят? Она ведь уже была готова к началу новой сессии, чтобы исключить кнопкодавство. Ну и?
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Идиоты примитивно воспринимают действительность, склонны к простым решениям так как лишены воображения, а со слухом у них все нормально. Только никак не могут пришить сенсорную кнопку к делу Парубия, и бессильно ЗЕленеют...
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Сначала надо его мозг протестировать
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" для индивидуального голосования уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят? Она ведь уже была готова к началу новой сессии, чтобы исключить кнопкодавство. Ну и?
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И это всё, что нарыли на Парубия? Секта ЗЕленых будет крайне разочарована.
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палубія треба допитувати тільки, щоб підписувавсь під кожним словом, а не під аркушем,з моїх слів записано вірно,а то на суді скаже мене не зрозуміли
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Ох уж этот Парубий, от него все зло, кнопки эти, страшный человек...
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Как они разобрали бессвязный лепет этого дауна? Бедняги.
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Про лепет конечно прикольно. Но тест кнопки... Карл!
В кнопку заложена возможность голосовать от имени любого депутата, но есть и секретная функция - в самый ответсвенный момент кнопка САМА ложится на седушку острием вверх.
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Идиоты примитивно воспринимают действительность, склонны к простым решениям так как лишены воображения, а со слухом у них все нормально. Только никак не могут пришить сенсорную кнопку к делу Парубия, и бессильно ЗЕленеют...
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Уже бегут, в желтых париках, с накладными носами, в бубенцах, кореша твои, сажатели...
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так разумков же сказал, что срок годности у сенсорных кнопок кончился.
хоть никогда и не юзали
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Хто по чому спеціаліст - а Парубій по кнопках.
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Парубию пофиг, но в ГБР больше ничего в парламентаризме не понимают.
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ЗєКоМанда зла як собаки. Виявилося, що у Пороха реально практично не крали, так, хтось, десь, якісь дрібниці, немає тих "потоків", які можна переключити на себе! Їхня ненависть не знає меж, Якщо почати знов красти, то це відразу відіб'ється на цінах та життєвому рівні, а вони думали відразу озолотитися.
От і злобствують.
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Кирилл Сазонов:
Зе-команда развела всех, как котят
"Просто, если украинцев довести, а импичмент невозможен - наступает кирпичмент. Поверьте, это куда неприятнее..."
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Поліція Лондона вважає наїзд на ексголову Національного банку Валерію Гонтарєву нещасним випадком. Про це лондонські правоохоронці повідомилили theБабелю.
Інцидент трапився 26 серпня. Поліцейські розповіли, що водій, який скоїв наїзд, Монір Малік не втік, а залишився на місці пригоди. Поліція його допитала і розцінює наїзд як нещасний випадок. Маліка не затримали, також правоохоронці не виявили жодних «підозрілих обставин» інциденту. Саму Гонтарєву тоді госпіталізували з травмою ноги.
https://thebabel.com.ua/news/35474-policiya-londona-rozcinyuye-najizd-na-gontaryevu-yak-neshchasniy-vipadok
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Ужос! Кнопки!
Зебилы голосуют поднятием рук по свистку Арахамии - дижитализация!
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Лучше бы ГБР протестировали Ленку-кнопку. Она такая шалунья, а судя по фото и смс - сексбимба.
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