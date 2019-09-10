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Все про:допрос (1218) Парубий (2009) ГБР (546)

 В ГБР допросили Парубия в рамках производства о тестировании сенсорной кнопки в ВР

В Государственном бюро расследований прошел допрос главы Верховной Рады восьмого созыва Андрея Парубия, который касался установления в парламенте сенсорной кнопки.

Об этом после допроса рассказал журналистам сам Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Это такое очередное ритуальное действие, этот допрос касался установления сенсорной кнопки. Вы помните, как 23 июля, когда проводилось тестирование на предмет того, работает ли сенсорная кнопка, работники ГБР и СБУ захватили Центр управления компьютерной системой и блокировали несколько дней. Подчеркиваю, без решения суда. Даже зайдя в помещение Рады не как следователи, а как частные граждане, они заблокировали тестирование сенсорной кнопки. И сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство относительно того, законно ли проводилось тестирование", - рассказал Парубий.

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Напомним, 27 августа Парубий заявил, что работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде.

Позже он заявил, что следователи ГБР и СБУ заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

В тот же день директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "осмотр" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.

Источник: https://censor.net.ua/n3147644
 
 
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