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 Политика Украины
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 До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14

К концу 2019 года для обеспечения потребностей 10-й бригады морской авиации ВМС Украины будет передан отремонтированный противолодочный вертолет Ми-14ПЧ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Предполагается, что Ми-14ПЧ не только капитально отремонтируют, но и модернизируют. Его оборудуют метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, навигационным индикатором, авиационными шлемами, курсовертикалью, новыми системами внутренней связи, сигнализатором обледенения, компасом, специальными антеннами.

По возвращении Ми-14ПЧ в строй боевые способности морской авиаций флота значительно возрастут. Возможности этого вертолета позволяют морским авиаторам оперативно вести поиск и слежение за подводными объектами, поскольку он оборудован специальными радиогидроакустическими буями. В случае необходимости этот противолодочный вертолет может уничтожать цели противника с применением бомбометания и торпед.

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Кроме того, с его помощью можно проводить разведку и наблюдение за надводной обстановкой, принимать меры поисково-спасательного обеспечения с фактическим оказанием помощи пострадавшим на воде и их последующей эвакуацией.

Техническое обновление и ремонт ветролета осуществляют на мощностях Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147643
 
   
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Вертолетику почти 50 лет. движки российские.
Шо ж там модернизировать.
Ну хлам же полный...
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Да ладно, хороший вертолёт. Ещё при Союзе разработанный. Просто контакты спиртом протереть и всё - он не подведёт.
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Кац, ДВІЖКІ, УКРАЇНСЬКІ.
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До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14 - Цензор.НЕТ 4619


Двигун ТВ3-117
ТВ3-117 - сімейство авіаційних турбовальних двигунів, розроблених в 1965-1972 роках на ОКБ імені В. Я. Клімова під керівництвом С. П. Ізотова та С. В. Люневіча. Випускається серійно з 1972 року на ЗПОМ «Моторобудівник» нині ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Україна. З моменту створення було випущено більше 25 000 двигунів ТВ3-117 різних модифікацій, спільне напрацювання яких становить більше 16 млн годин. Один з найбільш надійних авіаційних двигунів у світі.

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В сентябре 2015 года компания "Вертолеты России" (выпускает вертолёты семейства МИ) включена в санкционный список Украины. Санкции предусматривают блокировку активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств со стороны Украины
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Холдинг «Вертолёты России» был создан в 2007 году как дочерняя компания ОАО «ОПК» «Оборонпром», в которую были переданы вертолётостроительные активы материнской компании[4]. К концу 2010 года холдинг консолидировал контрольные пакеты всех вертолётостроительных заводов в России[5].
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Новость подаётся как зрада чи перемога?
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