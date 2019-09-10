 До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Предполагается, что Ми-14ПЧ не только капитально отремонтируют, но и модернизируют. Его оборудуют метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, навигационным индикатором, авиационными шлемами, курсовертикалью, новыми системами внутренней связи, сигнализатором обледенения, компасом, специальными антеннами.
По возвращении Ми-14ПЧ в строй боевые способности морской авиаций флота значительно возрастут. Возможности этого вертолета позволяют морским авиаторам оперативно вести поиск и слежение за подводными объектами, поскольку он оборудован специальными радиогидроакустическими буями. В случае необходимости этот противолодочный вертолет может уничтожать цели противника с применением бомбометания и торпед.
Кроме того, с его помощью можно проводить разведку и наблюдение за надводной обстановкой, принимать меры поисково-спасательного обеспечения с фактическим оказанием помощи пострадавшим на воде и их последующей эвакуацией.
Техническое обновление и ремонт ветролета осуществляют на мощностях Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон".
Шо ж там модернизировать.
Ну хлам же полный...
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Двигун ТВ3-117
ТВ3-117 - сімейство авіаційних турбовальних двигунів, розроблених в 1965-1972 роках на ОКБ імені В. Я. Клімова під керівництвом С. П. Ізотова та С. В. Люневіча. Випускається серійно з 1972 року на ЗПОМ «Моторобудівник» нині ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Україна. З моменту створення було випущено більше 25 000 двигунів ТВ3-117 різних модифікацій, спільне напрацювання яких становить більше 16 млн годин. Один з найбільш надійних авіаційних двигунів у світі.