 2-летнего ребенка засыпало песком в карьере на Донетчине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью лопат начали проводить раскопки. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.