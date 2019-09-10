 2-летнего ребенка засыпало песком в карьере на Донетчине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью лопат начали проводить раскопки. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.
Попробуй стать читателем, мертв ребенок(
Млять притащить ребенка на такую куйню и не следить!
Что там вообще делать
Что они там забыли
И тут не место для дискуса, умер 2х летний ребенок.
Думаю по месту разберутся, но если это родители! ППЦ
Про ненормальных информации нет
Царствие Небесное ребёнку.