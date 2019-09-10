 В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба

Об этом во вторник во время встречи с представителями прессы по итогам второго дня визита в Брюссель заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на вопрос Укринформа, планирует ли Украина ставить перед НАТО вопрос о переходе к Плану действий относительно членства, как следующий этап интеграции.
"Всему свое время. Сейчас мы говорим о том, чтобы наше сотрудничество с НАТО оставалось динамичным, не имело "просадок" и было максимально полноформатным. Я лично исповедую очень прагматичный подход. Считаю, что мы должны и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стучать в закрытую дверь и просить - возьмите нас. Мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами", - отметил украинский чиновник.
Он добавил, что как гражданин Украины руководствуется ее Конституцией, где четко указано, какова конечная цель нашей страны в отношении Европейского союза и Североатлантического альянса.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО 10 сентября поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.
топ-автор Цена обмена.
Моралфаги брысь. Ненормативная лексика.
Драсьте. Наше вам. С кисточкой. Вышла из бана, а вы ******* ликовать. Разумно радоваться. Сдержанно хвалить. Видеть позитив.
******* вот это:
- мы должны забирать своих граждан любой ценой.
- ну и что, что меняем режиссеров на убийц. А вон в Израиле…
- да, Цемах - наш ******. Но Путин сказал, что без Цемаха он дружить с нами не станет. Если завтра Путину понадобится еще какой-то ******, мы его упакуем красиво и отдадим, патамушта там условный Сенцов и его все любят, а ******а нет.
- ой, я тут в красивом такая стою и сдержанно радуюсь. Громко радоваться неприлично пристойной блогерине, а ***** обложить - белое пальто заляпаю, конъюнктуру не уловлю, в общих тенденциях запутаюсь. Поэтому я тут постою в красивом писечкой кверху.
- какая сдача интересов, там же наши граждане, которые важнее национальных интересов, потому что национальные интересы- это какая-то неведомая *****, а вот граждане вполне осязаемые.
- да Европа эта сама класть на нас хотела!
- посмотрите в глаза родственникам!
Хутор Вільній(2км) и Золотое(4км) завтра станут серой зоной. Уже сегодня.
Это, красивые мои, когда украинские военные заберут манатки и уйдут. И даже не в том дело, что кто-то умер, когда эти поселки отбивали. То херня, их же никто по именам не знал и на футболки не клеил. Дело в том, что послезавтра туда придут орки. И вы, гуманисты ******, своих граждан отдадите в заложники даже не рашке, а маргиналам со стволами в руках и русским миром на подошвах. Это, конечно, ****** граждане. Сепары все, быдло и говно, как ни крути. Нормальные все ж уехали, да? Да. Вот я бы там поезда подрывал, а они по подвалам прячутся, да? Да.
Поэтому вам ***** на эти два поселка. И никто не посмотрит им в глаза. В глаза жене полковника, которого взорвали. В глаза детей тех неумирающих героев, которые умерли, отбивая хутор Вольный. Чтоб сегодня его отдать за политические дивиденды.
Вы ликуете возвращению на родину 35-ти человек. И самое прикольное, причин для радости у вас не убудет никогда. ***** себе заложников новых наловит, а у нас есть пол-миллиона ****** граждан в Марике, поселков вокруг тоже дохрена. Меняться можно до всирачки.
И не надо мне тут про Минские. Мол, мы так и так бы отвели от линии, бо прописано. Там давно уже прописано, а отводим почему-то только сейчас. Интересно было бы почитать ликования, если б гуманисты диванные с их «безусловной ценностью каждой жизни» сами жили на этом хуторе. Сегодня они в Украине, а завтра, как крепостных, обменяют на более других. Патамушта так надо.
Сегодня прапор передвинулся на Запад. И не потому что военные не смогли удержать, а потому что гладиолус.
А вот это следующая жертва ваших прекрасных обменов. Кто-то мне там про глаза писал? Иди, посмотри.
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156197904492163
Почти как я.
Глазам больно 🙈
У вас ведь все ветви власти есть...
Источник: https://censor.net.ua/n3147640
Ні, Кулєба... Ми маємо довбати ті двері молотом, поки нас туди не впустять, інакше засидимось одне - два століття в рашці.
І це знову таки відмовка від вступу в НАТО.
Мабуть пунктик зданий путлєру заради "миру".