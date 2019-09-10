 Зеленский согласовал назначение Чумака на должность руководителя военной прокуратуры

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание ZN.UA.
"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", – сказано в нем.
9 сентября СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщило, что Чумак займет место бывшего военного прокурора, заместителя главы Генеральной прокуратуры Анатолия Матиоса.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
А кто это неизвестно.
Может Янукович фамилию поменял?
Пасы руками и вода заряжена.
а в які ще ігри можуть гратися вихованці "лісової школи"?
А потім і військо зникне.