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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9339) Зеленский (2768) Чумак (113)

 Зеленский согласовал назначение Чумака на должность руководителя военной прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего внефракционного народного депутата Виктора Чумака на должность главного военного прокурора Украины. Документ, подписанный 10 сентября главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание ZN.UA.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", – сказано в нем.

9 сентября СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщило, что Чумак займет место бывшего военного прокурора, заместителя главы Генеральной прокуратуры Анатолия Матиоса.

Зеленский согласовал назначение Чумака на должность руководителя военной прокуратуры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147639
 
   
 Топ комментарии
 
Достойный мужик. Одним из первых вышел из БудкиПП, грюкнув дверью
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Чумак - норм.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
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Фірсов та Чумак майже одночасно почали критикувати мафію порошенка,Фірсова позбавили мандата Чумак пішов з бпп за власним бажанням у лютому 16 го
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Какой-то мутный этот Чумак честно говоря ,но посмотрим ...
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Чумак - норм.
Вы просто не следили за его деятельностью. Объективно хороший специалист и личность.
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Достойный мужик. Одним из первых вышел из БудкиПП, грюкнув дверью
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Того Чумака що заряджав воду через телевізор? Зебіли зовсім дурні? Заряджати воду можна лише з використанням ефірного, аналогового телевізора совкового виробництва з вакуумним кінескопом! Це я вам як колишній відеоінженер кажу!
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То же так показалось что это тот Чумак.
А кто это неизвестно.
Может Янукович фамилию поменял?
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Я давно не дивлюся телевізор. Професійна відраза. Тому не знаю як виглядає "той" чумак.
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Да так же и выглядит как тот что на картинке.
Пасы руками и вода заряжена.
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Да то у телевизоров видраза на тебя смотреть
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Телевізори мене просто бояться. Багато разів я робив їм боляче гарячим паяльником та радіомонтажними кусачками. А перед тим власник телевізора бив його спочатку долонею, потім кулаком, потім кількома томиками дєдушкі лєніна.
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Я ничего не понимаю вчера кричали что ликвидируют военную прокуратуру а сегодня назначили нового руководителя ну и игры в дураков у них
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>>ну и игры в дураков у них<<
а в які ще ігри можуть гратися вихованці "лісової школи"?
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Фірсов та Чумак майже одночасно почали критикувати мафію порошенка,Фірсова позбавили мандата Чумак пішов з бпп за власним бажанням у лютому 16 го
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Чистые в БПП не задерживаются
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Хм, а вот это становится интересным, сможет ли Чумак переломит прокурорских, или система его прокатит .
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так, у суркиса на юбилее был..? Если , нет, то одобрямс.. ))))))))
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Когда ты дома их пропишешь Зеленський погодив призначення Чумака на посаду керівника військової прокуратури - Цензор.НЕТ 4153 шо, ссыкотно?
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Не буде вже військової прокуратури... Бо сепарам амністію готують..
А потім і військо зникне.
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10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на президентських виборах-2019 лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб. Гриценко - Зєлєнскій...Зєлєнскій - Гриценко...антипорошенківська кааліция?...
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