 Зеленский согласовал назначение Чумака на должность руководителя военной прокуратуры

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание ZN.UA.



"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", – сказано в нем.

9 сентября СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщило, что Чумак займет место бывшего военного прокурора, заместителя главы Генеральной прокуратуры Анатолия Матиоса.