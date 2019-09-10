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Все про:Еврокомиссия (842) Евросоюз (12577) фон дер Ляйен Урсула (6)

 От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен

Евросоюз будет продолжать политику расширения, ведь от вхождения в это сообщество новых членов, которые отвечают необходимым требованиям и разделяют общие ценности, выиграет вся Европа.

Такое убеждение 10 сентября во время представления членов нового состава Европейской комиссии, которые должны приступить к работе с 1 ноября текущего года, выразила новоназначенный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По вопросу расширения (ЕС), мы имеем уже долгое время вопрос об упорядочении вхождения новых членов. Наиболее важным в этом есть понимание, что ЕС не меняется, и те страны, которые хотели бы присоединиться, должны продемонстрировать, что они уважают принципы и фундаментальные ценности, соответствуют также финансовым и экономическим условиям. Они должны продемонстрировать, что готовы отвечать этим условиям, чтобы присоединиться к ЕС", - отметила новоназначенный президент Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что существуют определенные шаги для обретения членства в ЕС. Существует переговорный процесс со странами-кандидатами, который охватывает отдельные главы и направления, и в каждом случае должно приниматься совместное решение стран-членов, чтобы продвигаться дальше.

"Самая лучшая черта Европейского союза, - что так много стран за последние годы сделали все возможное, чтобы быть способными присоединиться к ЕС. Многие еврокомиссары и вице-президенты (Еврокомиссии. - Ред.) происходят из стран, которые продемонстрировали, как много для них значит такое членство. Это свидетельствует, что мы выиграем вместе - как те страны, что входят в ЕС, так и "старые" члены. От этого (расширение ЕС) выиграет вся Европа", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Источник: https://censor.net.ua/n3147638
 
 
 Топ комментарии
 
У автора или серьезная дистрофия мозга, или он тонко смеется над порошиным электоратом.
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«Об Иловайске. И прочем.( Collapse )
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе нахуя умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.

И да, я знаю как их там пиздячили. Страшно. Избивали без шуток.

Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.

Так вот

Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.

И потом напомним его мордве.»
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Совет форумчанПравила форума
 
У автора или серьезная дистрофия мозга, или он тонко смеется над порошиным электоратом.
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Он прав , к концу второй каденции пороха почти все украинцы бы выехали в страны ЕС и получали бы зарплату в евро
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Ну да, к этому всё шло, уже все разъехались кто куда.
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При Свинорохе никто даже не обещал, что Украину возьмут в ЕС через лет -надцать...
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Украину пора в ЕС. Это спасёт украинцев от дурных кацапов
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Це нічний кошмар *****. Колись вже схопився серед ночі і давай робити заяви. Тепер може спати спокійно.
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«Об Иловайске. И прочем.( Collapse )
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе ***** умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.

И да, я знаю как их там *********. Страшно. Избивали без шуток.

Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.

Так вот

Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.

И потом напомним его мордве.»
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После всего ,что произошло ,Европу можно похоронить. Деньги правят всем ,а кто до сих не понял ,тот пусть лилеет себя обманом ,под названием "Европа".
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в нас немає інших опцій.
рашка то взаглі відстій.
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весь мир качели,вся история...влево-вправо,вперед-назад,в зависимости от точки наблюдателя. От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен - Цензор.НЕТ 4406
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Я к тому,что надо строить свой дом. Хватит в рабах ходить.
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Вы перестаньте ныть. Украина будет в ЕС
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У вас примитивное совковое представление о ЕС. Вы наверно там и не были не когда
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Сколько эвров дали полякам при вступлении в ес?
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Прочитала думку. що Україна ще далека від інтеграції з ЄС.
Ми ще в процесі дезінтеграції з срср.
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Поки не підуть в небуття покоління які знали совок, нічого путнього не буде.
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а це нічого, що судді, які працювали після розпаду ссср-у в українських судах не брали хабарів?
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Ксения, я тебе говорю комплименты не потому что я хочу тебе подольстить и не потому, что мне от тебя что-то нужно. А потому что мне просто приятно это делать.

Прошу не забирать у меня такой возможности.
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размножайся,кацап...бабы должны еще нарожать
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