 От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен

Такое убеждение 10 сентября во время представления членов нового состава Европейской комиссии, которые должны приступить к работе с 1 ноября текущего года, выразила новоназначенный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По вопросу расширения (ЕС), мы имеем уже долгое время вопрос об упорядочении вхождения новых членов. Наиболее важным в этом есть понимание, что ЕС не меняется, и те страны, которые хотели бы присоединиться, должны продемонстрировать, что они уважают принципы и фундаментальные ценности, соответствуют также финансовым и экономическим условиям. Они должны продемонстрировать, что готовы отвечать этим условиям, чтобы присоединиться к ЕС", - отметила новоназначенный президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что существуют определенные шаги для обретения членства в ЕС. Существует переговорный процесс со странами-кандидатами, который охватывает отдельные главы и направления, и в каждом случае должно приниматься совместное решение стран-членов, чтобы продвигаться дальше.
"Самая лучшая черта Европейского союза, - что так много стран за последние годы сделали все возможное, чтобы быть способными присоединиться к ЕС. Многие еврокомиссары и вице-президенты (Еврокомиссии. - Ред.) происходят из стран, которые продемонстрировали, как много для них значит такое членство. Это свидетельствует, что мы выиграем вместе - как те страны, что входят в ЕС, так и "старые" члены. От этого (расширение ЕС) выиграет вся Европа", - добавила Урсула фон дер Ляйен.
Здесь все как в истории. Первыми встали титаны, заслонив нас каменными телами. Их рубили крупным калибром, они рычали и падали с грохотом. Под Иловайском в грунт и под Дебальцево в снег.
Потом пришли их дети, олимпийские боги, ловкие и быстрые. Отбросившие и остановившие хаос.
Потом вошли дети богов - просто герои. Одиссеи и Ахиллесы периметров.
Теперь время людей натягивать арбалеты и точить лезвия.
Иначе ***** умирали титаны, боги и герои?
Или мы не их потомки.
И да, я знаю как их там *********. Страшно. Избивали без шуток.
Били так, чтобы в другой раз мы не рыпались. Чтобы отбить всякое желание к дальнейшему сопротивлению. По рязански вприсядку и без ответки. Штобы места свае знали. Сломать хохлам позвоночник раз и навсегда. Шконку указать.
Так вот
Наши бригады и баты сейчас стоят по периметру. И стоят четко. Мы помним Иловайск. И не забудем.
И потом напомним его мордве.»
рашка то взаглі відстій.
Ми ще в процесі дезінтеграції з срср.
Прошу не забирать у меня такой возможности.
🤣🤣