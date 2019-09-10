 Зеленский назначил адвоката Смирнова заместителем главы ОП по работе с судами и правоохранительными органами

Как передает Цензор.НЕТ, в сферу ответственности Смирнова будет входить правовая политика, юстиция, правоохранительная деятельность, судебная система. Ранее эту ключевую позицию занимал нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Таким образом, на этой позиции Смирнов будет координировать деятельность всего блока правоохранительных и судебных органов.

Смирнов известен своим участием во многих громких процессах, и прежде всего как защитник Геннадия Корбана, одного из лидеров "Укропа". Смирнов был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп".

Также среди известных клиентов и процессов Смирнова – защита лидера "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, экс-регионалки Елены Лукаш, экс-регионала Александра Ефремова.

Очевидно, назначение Смирнова было предложено главой Офиса президента Андреем Богданом, которого связывает со Смирновым многолетняя история отношений и совместной работы.

Игорь Жовква – кадровый дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. Его сфера ответственности – внешняя политика, после назначения Вадима Пристайко министром иностранных дел.