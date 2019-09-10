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 Политика Украины
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Все про:назначение (1475) Офис Президента (89) Смирнов Андрей (1)

 Зеленский назначил адвоката Смирнова заместителем главы ОП по работе с судами и правоохранительными органами

Сегодня президент Владимир Зеленский назначил двух новых заместителей главы Офиса президента – адвоката Андрея Смирнова и дипломата Игоря Жовкву.

Как передает Цензор.НЕТ, в сферу ответственности Смирнова будет входить правовая политика, юстиция, правоохранительная деятельность, судебная система. Ранее эту ключевую позицию занимал нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Таким образом, на этой позиции Смирнов будет координировать деятельность всего блока правоохранительных и судебных органов.

Смирнов известен своим участием во многих громких процессах, и прежде всего как защитник Геннадия Корбана, одного из лидеров "Укропа". Смирнов был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп".

Также среди известных клиентов и процессов Смирнова – защита лидера "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, экс-регионалки Елены Лукаш, экс-регионала Александра Ефремова.

Очевидно, назначение Смирнова было предложено главой Офиса президента Андреем Богданом, которого связывает со Смирновым многолетняя история отношений и совместной работы.

Игорь Жовква – кадровый дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. Его сфера ответственности – внешняя политика, после назначения Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3147637
 
 
 Топ комментарии
 
Также среди известных клиентов и процессов Смирнова - защита лидера "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, экс-регионалки Елены Лукаш, экс-регионала Александра Ефремова.

Беспринципный человек коломойского.
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Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента.
Зе..лы - л @хи в квадрате. они сделали себя сами.
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Также среди известных клиентов и процессов Смирнова - защита лидера "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, экс-регионалки Елены Лукаш, экс-регионала Александра Ефремова.

Беспринципный человек коломойского.
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Его принципы зависят от количества денежных знаков...кто платит...тот и заказывает....
И при работе в офисе презЕдента...эти принципы вряд ли изменятся....
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Найди на этой фотке настоящего президента, который и платит:

Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 1813
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Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента.
Зе..лы - л @хи в квадрате. они сделали себя сами.
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То что он также был адвокатом Яроша - порохобот сознательно проигнорировал.
Вливать в уши нужно только правильную политинформацию. А то на путч никто не придет.
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зебилам не важна суть и разница между адвокатом и "заместителем главы ОП(Г) шмаркли".. Это зебилы сознательно проигнорировали...
Зебилам влили в уши НУЖНУЮ "политинформацию" - и теперь они с пеной у рта будут доказывать "честность и принципиальность" портнова, ефремова, азарова, януковича и ... путина"? Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 7948
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https://www.youtube.com/watch?v=x2hOXX9obng

В Кремле готовят акт реколонизации: Реванш Газпрома - через капитуляцию Украины..
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Кудиись щойно подлась новина з таким заголовком

Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 9187
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Порохоботы , заводите диваны и на майдан свергать малороса членограя Зеленский назначил адвоката Смирнова заместителем главы ОП по работе с судами и правоохранительными органами - Цензор.НЕТ 4722
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«П'ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центром "СОЦИС" з 3 по 9 липня цього року.
На думку респондентів, Петро Порошенко був найефективнішим главою держави у більшості з напрямків розвитку країни. Особливо значні досягнення Петра Порошенка - європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності нашої держави та проведення реальних реформ.
Дослідники також відзначають, що оцінка досягнень Петра Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.»
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неа.. зебилы должны СТРАДАТЬ - пока 50 000 зебилов кривбасса не лишаться работы, и пока они сами не начнут орать "нас обманули" - пусть страдают..
А мы поржем с Зе-ватников Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 8894
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Де ти, засцика, "борешся"?
Чим більше ви, ідіоти, несете тут маячні - тим меньше довіри у Рошенка. Доказано вами ідіотами перед виборами.
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Ну цей точно знає кому він сам заносив,за потрібні судові рішення))
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Ефремов не тот случай. Ценный кадр в понимании как вести следствия, чтобы не было изьянов и что надо менять в законах, чтобы процессы не затягивались на года долгие и судьи не трактовали законы на свое усмотрение.
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Грановський лишився поза справою,а такий гарний смотрящий був від Поці))
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Зє!были, до вас уже дійшло, що вони зробили вас разом?
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
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Поця всьо))Він вже смердить падлом))
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Думаю всем хотелось понятно чего, хоть каких-то реальных реформ, а не имитации, хоть какой-то борьбы с коррупцией, а не бережного восстановления старых схем, хоть какого-то оздоровления системы, а не очередной перестановки кроватей в борделе, договорняков, круговой поруки, ну и так далее.
Я понимаю, что порохоботы никогда не признают, что их "святой" Петр вовсе не святой, но заранее прошу, не нужно мне в ответ писать оскорбления про "зедебилов", я за него не голосовал, в красках перечислять все зашквары Зели, я в курсе, к тому же многие вы высасываете из пальца и тем более не надо описывать мне страшные картины скорого апокалипсиса, как вы любите, я не параноик.

Петя хоть и был неплох во внешней политике (как никак большой опыт и связи), да и кацапы его явно не переваривали, но во внутренней он был никакой, другого от типичного представителя старой, гнилой системы ожидать было глупо. На одних пафосных лозунгах долго не протянешь. Томос, армия это хорошо, но страной тоже нужно как-то заниматься, реальные реформы проводить, с коррупцией бороться, подымать уровень и комфорт жизни в стране, на что он благополучно забил.
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Він не святий, але його нахабно оббрехали і гнітить те, наскільки легко нарід повівся на брехню та маніпуляцієї
Реформи були, і ви користуєтеся ними, живете уже краще як до війни але не хочете цього бачти, бо вам розказали по Г+Г та інших контрольованих євреями ЗМІ що рехформ немає.
РЕформи то не гічні посадки, це створення інституція що змінюють життя та зменшують поле для крадіжок.
Ви уже звикли до того, що практично будь-яку бамажку можна отримати онлайн, що держзакупівлі ідуть черед прозоро,, що економить шалені кошти, що єлина для всіх щіна на газ унеможливила розкрадання шляхом списування "дешевого" газу типу населення спалило і перепроджу його підприємствам, (це 2,5 млрд. баксів річно), що з нуля підняли армію, що запровадили медреформу, забули про патрульну поліцію і безліч іншого.
Вам розповідали про "схеми", показуючи на екрані якісь малюнки зі стрілочками на 10-15 сек, що ви не допетрали що це маячня, концентрували ваш погляд на негативі, виколупуючи бруд з під нігтів і ви зробили те, чого від вас чекали. Дали дорогу тим, хто тепер при владі.
Ви теж зробили це. разом з зє!білами.
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Додам, навіть ротердам+ виявився формулою, що забезпечувала нижчу ціну на вугіолля ніж платять зараз.
Скрізь одна брехня.
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Если кто поймёт: ОПГ (офис президента Гриншпона) 💩
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Там сьогодні шо наливали,черга як буфеті
Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 7876
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Лица не обезображенные интеллектом . Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 2839 .
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Ну один жирдяй, наверное, Юзик, сидит в кресле Звягильского, а второй,- на полу? Или на случай таких сирот-нестандартов спецсидухи имеются?
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Та він міг бути адвокатом кого завгодно. І ЩО???
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Вата не знает кто такие адвокаты и зачем они нужны
Ылита фигли 😁
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Порохоботи почали війну проти волонтерів та військових.
Сьогодні в твіттері з ночі масові бани за скаргами псячих акків військових та волонтерів.
Думали то москалі,але ось ця гнида припорошена зізналась
Бутусова у ФБ вони теж собаки уграли
Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами - Цензор.НЕТ 6370
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Кацапа, у тебе передоз. Ты в следующий раз бутылку шампусика вставляй без пробки и проволки
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