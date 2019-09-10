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Все про:Помпео (146) Болтон (75)

 Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику, - Помпео

Уход в отставку советника президента США Джона Болтона не приведет к изменению курса американской внешней политики.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Внешняя политика не претерпит изменений", - завил он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен.

Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что попросил Болтона подать заявление об отставке. Президент объяснил это разногласиями с Болтоном по ряду тем. В итоге Болтон подал заявление во вторник, подчеркнув при этом в Twitter, что изначально он сам, а не Трамп, предложил такой вариант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3147635
 
 
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Помпео следующий на увольнение... Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику, - Помпео - Цензор.НЕТ 6459
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Американская внешняя политика - озабоченность и обеспокоенность
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Хто знає...
Все одно щось зміниться.
Я не вірю у фразу - незамінних немає.
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Американская внешняя политика - озабоченность и обеспокоенность
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Хто знає...
Все одно щось зміниться.
Я не вірю у фразу - незамінних немає.
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Нет не заменимых, есть временно не заменяемые.
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немає нічого більш вічного, як тимчасове.
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И флот надо на металлолом сдать, Трампу нужны деньги, срочно.
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Помпео делает хорошую мину при плохой игре.
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Трампу предложи, чтобы трахнул Хутина, а то ведет себя как баба.
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Ну да,не изменит!Верим!Но-не справился с турне?В отставку!Так и должно быть!У Трампа были надежды по отмене продаж стратегических технологий китайцам,а оказалось-даже попередники-украинцы уже распродали,да ещё и Болтона подставили.Что дальше?Выходит-лутьше какому-нибуть самому паршивому х"лу дать 5млрд. чтобы в узде мародёров держал,нежели 13млрд.только в 2015-м самим мародёрам.Дурдом!Конечно-не изменит!
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