 Задержанных за "терроризм" крымских татар содержат в нечеловеческих условиях, - адвокат Курбединов

Соответствующее видео Курбединов опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я написал жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека о положении наших подзащитных, чтобы привести их в соответствие с Женевской конвенцией или, по крайней мере, обеспечить им нормальные условия", - сказал Курбединов.

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По его словам, сегодня, 10 сентября, он посетил своего подзащитного Тофика Абдулгазиева в СИЗО г. Симферополя, где он находится уже несколько дней. Абдулгазиев был этапирован из следственного изолятора г. Шахты, откуда был вывезен в г. Ростов-на-Дону в СИЗО-5. Там он пробыл неделю, после чего этап на поезде продолжился в Краснодар. По пути этапирования в Краснодар его подзащитный заболел, однако никакой медицинской помощи ему оказано не было.

Как рассказал Курбединов со слов его подзащитного, в краснодарском СИЗО камера площадью 20 кв. м "была набита людьми, в ней находились не менее 50 человек, в середине помещения находилась бочка с мусором, дышать там было невозможно, антисанитария, на одной койке спали по 5-7 человек".

Вместе с Абдулгазиевым по этапу шел блогер и журналист Ремзи Бекиров, также обвиняемый в терроризме.

"Его сразу посадили в карцер - в коробку 50 на 50, где на полу вода, крысы и спать можно было только стоя", - рассказал адвокат. Сейчас его подзащитного и Ремзи Бекирова поместили в подвалы симферопольского СИЗО.

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"Я не знаю, что это за камеры, их называют карантинные камеры... Это подвальные помещения с куполом, который чуть выше человеческого роста. В самой камере можно находиться в полусогнутом состоянии, там же туалет размером 50 см с подвальными коммуникациями", - рассказал он.

Адвокат уточнил, что СИЗО Симферополя - "с двойным перелимитом, там вместо 700-800 человек содержится более 2 тысяч".

"Так проходят этапы в России в 21-м веке и содержатся люди, которые проходят все эти испытания абсолютно незаслуженно с ярлыком террористов. Их судят в военных судах по особо опасной террористической статье", - резюмировал Курбединов.

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

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Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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