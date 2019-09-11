 В следующем году пачка сигарет может подорожать до 100 грн, - Яворский

Средняя стоимость пачки сигарет уже с начала 2020 может вырасти с сегодняшних 36 грн. до 82 грн. А по более дорогих брендах может превысить даже 100 грн.
Причина - резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза - предложенное в законопроекте №1210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
Об этом сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.
Эксперт напоминает, что еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год - на 30%, и следующие 7 лет - на 20% ежегодно), который до 2025 года должен был привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно - EUR 90 за тыс. штук.
"Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украину в таком случае будет примерно 82 грн. Сегодня средняя цена - 36 грн" - спрогнозировал Александр Яворский.
По его прогнозу, при такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и пойдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.
"Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его" - уверен Александр Яворский.
Эксперт напоминает, что даже менее значительное повышение акцизов уже имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. А уже за январь июль 2019 состоялось масштабное недовыполнение бюджетной росписи из табачного акцизного налога - почти на треть от запланированного объема.
"Напомню, речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза" - написал Александр Яворский.
Он приводит прогнозные данные своих коллег: при таком резком повышении акциза уровень нелегального рынка вырастет в 4,5 раза и в абсолютном значении составит 27 млрд. шт. сигарет. Для сравнения, это - половина легального рынка табачных изделий на сегодня.
Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести вред экономике.
а ПЕСика разрывает в клочья
Лучше купите себе велосипед на сэкономленные от курения деньги
Жив -здоров до сих пор и счастлив...
Лучше не пейте, а купите себе беговую дорожку на сэкономленные
Начинаю обычно, когда жара спадает.
Лучше выкурить пару сигарет )))
Вы просто провокатор, который провоцирует дурное обсуждение "что лучше пить или курить"
Вместо того, чтобы смотреть в суть проблемы - идиотские решения тупорылых при власти!
Так что не провоцируйте и не перекручивайте
Или тут одинаковая болезнь, что в *********, что в США, что в Украине?
Нахрена везде засовывать политику там, где ее нет???
Ах-ха-ха!
Сколько дебилов пришло во власть вместе с Зеленским??
І бренд новий випустить. "Ви сдєлалі ета вмєстє". А для інтелектуалів - "Здобуленьки були".
потужні експерти прогнозують швидке знецінення гривні до 100 за один долар
так що в доларовому еквіваленті, цигарки навіть подешевшають
Так что эпоха бедности для них немного задержится.
Правда этот поц не говорит, какой курс доллара и евро будет тогда, когда пачка сигарет будет стоить 100 грн.
Вам -то, нищебродам дырявым, что за печать от курса доллара (что от увеличения, что от уменьшения) вобще? За кордон вы не ездите, а дешевый шмурдяк вам любезно в любом ларьке за гривны продадут.
До твоей тупой башки так и не дошло, в чем проблема курса гривны в Украине. Ты все своими мелкописечными 100-долларовыми проблемами меряешь.
Я бы сказал что как раз быдло эмигрирует а нормальные працьовытые люди и в Украине более-менее устроены.
эксперты ожидают... увеличение контрабанды роста контрабанды в 4,5 раза.
ППЦ !!! представляю такой текст в изданиях германии франции или пендосии
просто шок !!! т.е. эхсперты в состоянии посчитать 1 раз чтобы понять что в 4,5 ? экпертов надо бы допросить может ?
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