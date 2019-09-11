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 Экономика, Общество
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Все про:акциз (296) сигареты (644)

 В следующем году пачка сигарет может подорожать до 100 грн, - Яворский

В парламенте планируют рассмотреть законопроект №1210, который в частности предлагает поднять ставки акциза на табачные изделия в 2,5 раза. Эксперты ожидают дальнейшего падения доходов госбюджета от табачного акциза и роста контрабанды в 4,5 раза.

Средняя стоимость пачки сигарет уже с начала 2020 может вырасти с сегодняшних 36 грн. до 82 грн. А по более дорогих брендах может превысить даже 100 грн.

Причина - резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза - предложенное в законопроекте №1210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год - на 30%, и следующие 7 лет - на 20% ежегодно), который до 2025 года должен был привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно - EUR 90 за тыс. штук.

"Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украину в таком случае будет примерно 82 грн. Сегодня средняя цена - 36 грн" - спрогнозировал Александр Яворский.

По его прогнозу, при такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и пойдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

"Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его" - уверен Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что даже менее значительное повышение акцизов уже имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. А уже за январь июль 2019 состоялось масштабное недовыполнение бюджетной росписи из табачного акцизного налога - почти на треть от запланированного объема.

"Напомню, речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза" - написал Александр Яворский.

Он приводит прогнозные данные своих коллег: при таком резком повышении акциза уровень нелегального рынка вырастет в 4,5 раза и в абсолютном значении составит 27 млрд. шт. сигарет. Для сравнения, это - половина легального рынка табачных изделий на сегодня.

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести вред экономике.

Источник: https://censor.net.ua/n3147632
 
   
 Топ комментарии
 
главное чтобы кокс не подорожал.

Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 2127
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Лично мне как то пох...но много зебобиков-курильщиков будут безумно счастливы.. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 9786
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один грамм никотина убивает коня
а ПЕСика разрывает в клочья
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Лично мне как то пох...но много зебобиков-курильщиков будут безумно счастливы.. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 9786
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Порохня пять лет поддерживала все повышения Свинарника. А то, что вы не курите, не пьете и не... размножаетесь мы в курсе
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Наш ************ Владимир Александрович Зеленский не курит и не пьёт. Говорят он занимается оздоровительным бегом. Каждое утро начинает с дорожки Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 2913
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один грамм никотина убивает коня
а ПЕСика разрывает в клочья
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100 гр.? 4 доляри за пачку? А акцизи підуть на десятикратне зниження тарифів на електрику на всіх підприємствах Коломойського влучно з "Приватом"?)
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І давно. Надходження до бюджету стануть ще меншими. Довбодятли криворізькі з трускавецькими дипломами.
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ХЕХЕ Контрабасы давно и успешно делают на львовской табачке.
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Курящие люди много болеют и плохо пахнут. Лучше уж выпить сто грамм чего-нибудь хорошего, чем дымить как мини-завод .
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Скорее это почти бред. Прямой взаимосвязи между частыми болезнями и курением никто покуда не подтвердил исследованиями. А бред в СМИ.... Ну сами понимаете.
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Ну ещё курящего мужчину можно как-то вынести, но вот женщина - это бррр,
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Для курящего мужчины курящая женщина ничем не отличается от некурящей. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 8739
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У нас даже друзья уже никто не курит. Это очень и очень вредно. Сосуды, онкология. Оно вам надо?
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Сосуды у большинства после пятидесяти. Равно как и гипертония. Вне зависимости от того курил человек или нет. За онкологию вообще лучше не упоминать. Потому как широта пациентов от новорожденных до стариков. Причем некурящих не меньше чем курящих.
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А так... Жить вообще вредно. Человек сразу после рождения начинает свое движение к смерти.
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У меня мама курила всю жизнь. Ее нет уже десять лет. Умерла , когда не было и шестидесяти.
Лучше купите себе велосипед на сэкономленные от курения деньги
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А у меня отец 1936 года рождения, курить начал во время голода в Великую Отечественную...
Жив -здоров до сих пор и счастлив...
Лучше не пейте, а купите себе беговую дорожку на сэкономленные
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У меня есть беговая дорожка, не волнуйтесь. Но я бегаю по трассе здоровья . В этом сезоне ещё не начала, правда. Недавно только приехали.
Начинаю обычно, когда жара спадает.
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А у нас друзья курят, но уже никто не пьет. Это очень и очень вредно. Сосуды, онкология. Оно вам надо? Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 4512
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это шо признание? - не ну я толерантный конечно - но все равно - прикольно - и опять же - муж та в курсе?))))))))
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Пьющие люди валяются под забором в блевотине, и в зассаных штанах.
Лучше выкурить пару сигарет )))

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Я ж не говорю про алкашей из кацапстана. Не перекручивайте.
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Алконавты - это нация без границ, так что не надо ля-ля.
Вы просто провокатор, который провоцирует дурное обсуждение "что лучше пить или курить"
Вместо того, чтобы смотреть в суть проблемы - идиотские решения тупорылых при власти!
Так что не провоцируйте и не перекручивайте Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 7804
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Правильно она сказала. На лаптестане гораздо больше алкоголиков. Алкоголизм в Украине - бледная тень пацачного алкоголизма.
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Наши алкоголики в ссанине и блевотине под стеной в переходе более добрые и патриотичные?

Или тут одинаковая болезнь, что в *********, что в США, что в Украине?
Нахрена везде засовывать политику там, где ее нет???

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Я не писал, что наши алкоголики более патриотичные. Я писал: НА ЛАПТЕСТАНЕ алкоголиков БОЛЬШЕ!!!
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Перекручиваете вы. Пить можно по-разному.
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А может она сильная и независимая. Бо с такими претензиями.....
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Я слабая и замужем. Но ведь речь не обо мне, а о курении, вред которого превышает сомнительное удовольствие в разы
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Не прибедняйтесь, вы не слабый демагог -провокатор, который провоцирует дурные срачи на форуме "что полезнее пить или курить " Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 6816
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Бггг) у меня все зебильные знакомые курят -веселуха))))
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Акция проплаченная китайскими производителями электронных сигарет???
Ах-ха-ха!
Сколько дебилов пришло во власть вместе с Зеленским??

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Это еще только вилами по воде. А сколько было повышений акцизов на цыбарки при верных учениках мудрейшего свыночолого гэтьмана Яценюке и Гройсмане? Вы ж, какаовые, тогда каждый раз от счастья чепчики в воздух бросали
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Ну если зарплата у курильщиков во столько же раз увеличится(а покуда никаких предпосылк к ее увеличению нет), то набирайте побольше погранцов контрабас на границе составами ловить.
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Класс, скорей бы ! И за вотку не забудь те
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Разів в десять. Та шо там, у двадцять! Плюс п'ятнадцять гривен з кожної пляшки Коломойському за підтвердження кошерності.
І бренд новий випустить. "Ви сдєлалі ета вмєстє". А для інтелектуалів - "Здобуленьки були".
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Все правильно, полностью поддерживаю! Надо же с чего-то платит пенсии евреям в Израиле? Зебобики , вы это сделали вместе !
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Сотні тисяч людей стануть безробітними,а бюджет недоотримає мільарди гривень.
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в Европе ж не стали, и с бюджетом проблем нет.
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Хвилюватись нічого
потужні експерти прогнозують швидке знецінення гривні до 100 за один долар
так що в доларовому еквіваленті, цигарки навіть подешевшають
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Проблема только в том, шо зубожЫлы не в долларах получают подачки (не путать с "зарабатывают").
Так что эпоха бедности для них немного задержится.
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Тогда начнется контрабас из ЕС. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 8191 Бо 100 грн по нынешнему курсу - это 3,5 евро. Это примерно на 1-1,5 евро больше, чем у наших ближайших соседей в ЕС.

Правда этот поц не говорит, какой курс доллара и евро будет тогда, когда пачка сигарет будет стоить 100 грн. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 8152
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И что. Тебе поэтому стали платить больше рублей?

Вам -то, нищебродам дырявым, что за печать от курса доллара (что от увеличения, что от уменьшения) вобще? Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 6145 За кордон вы не ездите, а дешевый шмурдяк вам любезно в любом ларьке за гривны продадут.

До твоей тупой башки так и не дошло, в чем проблема курса гривны в Украине. Ты все своими мелкописечными 100-долларовыми проблемами меряешь.
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а чего он поц то? он наоборот - чуть не обосрался от удивления "проницательностью" законоложцев и обратился с письмом начинающимся на: вы там случайно не уху варите? Как поели?
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Хм... Действительно. Я по диагонали прочитал.
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да ладно, в Польше пачка сигарет 16 злотых = 4 Евро.
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у зебилов очередное покращене - так их зеля - так)))))))))
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Таким как ты нужно выдавать табак бесплатно. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 7972
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А я еще удивлялся как это Румынию уже давно приняли в ЕС, а нас не хотят. В Румынии наверное не додумались в разы поднимать цены, а потом удивляться, почему же мало кто согласен платить и сборы упали.
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Пропоную акциз на жлобсьтво та бидлятсьтво. Наприклад - обхамив покупця - акциз. Сказав гадощь покупцю - акциз. Відкрив свого жлобського рота - акциз. За 1 рік можно буде підняти 7-8 бюджетів країни. А років за 5 все юидло іммігрує нафік. А то нормальні працбовиті люди іммігрують а тупе бидло нікому не потрібне - ні.
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ты бы посмотрел на этих "нормальных працьовытых людей" в Польше...
Я бы сказал что как раз быдло эмигрирует а нормальные працьовытые люди и в Украине более-менее устроены.
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Ну, вот, теперь видно - что именно уЗеленские делают с ускорением, на пять лет раньше...
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Ну что они равняют цены ЕС и Украины, мотивируя мол типо посмотритекакие дорогие сигареты в ЕС аж 5 -10евро, умножая по курсу, но давайте посмотрим з/п в ЕС, для них 10 евро это как для нас 10 грн!! разницу улавливаете? Вы бы лучше рассказывали что зарпалаты нужно выровнять как в ЕС и не только рассказывать , 28 лет, а что то сделать с экономикой! А вот потом уж и цены будете равнять по ЕС! А то зарпалта в десятки раз меньше а цены на многие товары выше в несколько раз, даже на прод питания! Самосад будем курить, эй вы властьимущие, вы кого хотите нэпать, мы вас вдвойне наэпем))))))) Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 2956
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да не нервничай ты так. Просто брось курить)))
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Чувак, ровно 25 лет назад я бросил курить. С чем себя и поздравляю! Так что не нервничай ты.
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А зебили закурят с красним фильтром)))
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Зелені клоуни незнають історії і настільки зелені, що не пам,ятають тютюнові бунти.
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интересно повышение цен не герыч или кокс вызовет такую же реакицю ?
эксперты ожидают... увеличение контрабанды роста контрабанды в 4,5 раза.
ППЦ !!! представляю такой текст в изданиях германии франции или пендосии
просто шок !!! т.е. эхсперты в состоянии посчитать 1 раз чтобы понять что в 4,5 ? экпертов надо бы допросить может ?
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Привет домашний табачок , как в конце 90 тых .. ?? Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 5524 .
Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 9077 .
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Они вынуждены идти на такой шаг, иначе весь их электорат вымрет.
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Честно, на этот как то пофиг. Визжат те, кто задалбывает своим пыхтением на остановках и других общественных местах. Но момент в другом то... кто курил, тот и будит курить, только перейдут на "беломорканал" или подножные средства (листья ореха и сухая трава)... и зебилоиды поняли, что денег то в бюджете не так много, а драть то с кого то нужно, так что курильщики держитесь, алкаши, можете начать готовится и потихоньку скупайте стекломой...
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Горбачов уже однажды "поборол " пьянство , теперь и клоуны решили - "по его стопам" .. Цирк только начинается , по ходу ! Только "зажигает огни " . Дальше - жыты будэ кращэ , жыты будэ веселей ( с ) .!! Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 931 .
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Хох...покращення на всех фронтах😂 Кокаинум начнут раздавать зебилью? Еще и пенсьі без пансиона останутся. Наркократия правит телеторчками.
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Представляю с каким ужасом читают эту новыну ,жители приграничных областей , всю жизнь живущие с контрабанды сигарет . Прощай их -" бизнес" .. Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 1106 .
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Znacyt rezko vyrostit kontrabanda cigaret s rosiji i Belorus.Drugoje mozno i neozydat
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заставляют народ самим выращивать табак!
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Правильно. И ето еще мало. Бросайте курить вонючки.
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Теперь все кинутся на балконах марьиванну выращивать.
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Да, до х........ я тут БЕСТОЛКОВЫХ УМНЯГ. И чего их не выбрали в депутаты?
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А они сами этого не хотят. На кой им этот геморрой?
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Теперь начнется контрабанда сигарет из Беларашки и приднестровья и окупированных территорий в Украину
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А чьо, классная идея. Нада донести до министра народонаселения идею улучшения демографической ситуацыи, путем повышения цены на презервативы до 1000грн за шт., что резко повысит рождаемость в рядах простого нариду и компенсирует отток заробитчан, што вынужденно покинули страну через барыжно-мародьорскую власть.Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн - Цензор.НЕТ 4098
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Тююю, народ курящий план выращивает у себя на дачах по 9 кустов конопли а так рядышком ещё и самосад посадят ,любой власти пора зарубить на носу один принцип . ГОЛЬ на выдумку ХИТРА ...
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Качество останется такое же дерьмо, зато цена европейская. Я хоть и не курю, но американские сигареты такой вони после себя не оставляют.
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