 Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии корреспонденту LIGA.net Григорий Суркис заявил, что пригласил Ивана Баканова на празднование своего 70-летия как друга, а не чиновника. Вместе с тем он ушел от прямого ответа на вопрос, какие отношения у него с нынешним главой СБУ.

"Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми. Мы люди или нелюди? ", - заявил депутат журналисту.

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Кроме того, Григорий Суркис отметил, что был знаком с Иваном Бакановым до начала его работы в ведомстве. Впрочем, добавил, что имеет право на приватность и не обязан комментировать, кого и почему он пригласил на праздник.

Также без ответа Суркис оставил и вопросы, Баканов и Шефир подарилли ему в черном ящике.

Примечательно, что сам глава СБУ ранее пояснил, что на дне рождения Суркиса он "изучал оперативную обстановку".