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 Общество
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Все про:Суркис (256) Баканов Иван (55)

 Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове

Соратник Виктора Медведчука и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Суркис объяснил, почему глава СБУ Иван Баканов присутствовал на его юбилее. Его совместный визит на этот праздник вместе с первым помощником президента Сергеем Шефиры зафиксировали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии корреспонденту LIGA.net Григорий Суркис заявил, что пригласил Ивана Баканова на празднование своего 70-летия как друга, а не чиновника. Вместе с тем он ушел от прямого ответа на вопрос, какие отношения у него с нынешним главой СБУ.

"Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми. Мы люди или нелюди? ", - заявил депутат журналисту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО

Кроме того, Григорий Суркис отметил, что был знаком с Иваном Бакановым до начала его работы в ведомстве. Впрочем, добавил, что имеет  право на приватность и не обязан комментировать, кого и почему он пригласил на праздник.

Также без ответа Суркис оставил и вопросы, Баканов и Шефир подарилли ему в черном ящике.

Примечательно, что сам глава СБУ ранее пояснил, что на дне рождения Суркиса он "изучал оперативную обстановку".

Источник: https://censor.net.ua/n3147630
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобикам уже в открытую ссут в лицо, а зелебобики все хавают и продолжают молиться на ушлепка криворожского ))).
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Представитель оккупанта теперь будет отвечать за оккупированные территории. Браво зебилы, ви пробили це разом. Таких зашкваров при Порошенко не было. Новинского сажать явно никто не собирается.Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 3990
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Суркис его пригласил, как человека и друга, а он пришел, как оперативный работник.. Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 4310 Сюжет для Голливуда или Болливуда?... Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 9877
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Ты его пригласил потому что знаешь что твоё место на НАРАХ !!!
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ну да все евреи друзяки """идераки......
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Но пока есть Баканов- спать на нарах буревестникам майдана
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Зелебобикам уже в открытую ссут в лицо, а зелебобики все хавают и продолжают молиться на ушлепка криворожского ))).
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"друг под прикрытием" засланного козачка 😁
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А друг казав що вiн як апиративный сатрудник там був...Коротче два пiсдуна зiбрались разом ...
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Оперативный друг, сейчас объяснят нам зебилы. Как там в фотожабе? Операция "Днюха"
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Представитель оккупанта теперь будет отвечать за оккупированные территории. Браво зебилы, ви пробили це разом. Таких зашкваров при Порошенко не было. Новинского сажать явно никто не собирается.Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 3990
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Ну, ви то нелюди... Тут не посперечаєшся...
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Дорогой вы наш наивный человек, даже мы тут все знаем, что Баканов был на задании, А Вы- ну просто как лох какой то, аж неудобно за вас, ей Богу
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значит и отмазывать Суркиса Баканов будет не как госслужащий, а как друг
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Он его пригласил как оперативного работника СБУ - именно такую отмазку ранее зеленые мрази озвучивали .
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Якщо ЗЕ посадить тих, хто давно має сидіти, та поверне в Україну, вкрадене ними, то я за ЗЕ.
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та эта шайка друзей уже на всех должностях, так что рыгам ниче не грозит, осталось только овоща подтянуть
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Что самое интересное -они думают, что ОНИ ВЫБРАЛИ.
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Уже третья версия и зебилы все три защищают и хавают
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Якщо ЗЕ посадить тих, хто давно має сидіти, та поверне в Україну, вкрадене ними, то я за ЗЕ.
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Пока он выпустил Богатыреву, Ефремова и Портнова сделал правой рукой Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 4212 То, что вы за Зе сомнений не вызывает. Ну а как он вернет украденное Беней я думаю мы все увидим точно Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 1759
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Один крок назад вартий того, щоб зробити два вперед.
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Да это петины суды шаг назад сделали, Зе еще не трогал петей реформированные суды.
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Свежо придание. Когда будете Крым срусским признавать это будет пять назад Я запросив його до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу, - Суркіс про Баканова - Цензор.НЕТ 2732
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Суркис его пригласил, как человека и друга, а он пришел, как оперативный работник.. Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 4310 Сюжет для Голливуда или Болливуда?... Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 9877
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Да уже с..ать зебилам в глаза устали, а они все пьют и пьют
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Зє!были, до вас уже дійшло, що вони зробили вас разом?
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
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Та ні, Порошенко, як людина - прекрасний. Жаль, що він, коли до цього дійшло, не посадив свинарчуків, які, по великому рахунку, підсунули йому велику свиню..
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Грицака, я так понимаю, тоже как друга Суркис приглашал
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Таких, как Суркис, друзей за ... и в музей !
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палишь контору, Григорий Михалыч. Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове - Цензор.НЕТ 6681
Баканов только-только успокоил всех, что был на задании.
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а какие тварь у тебя могут быть "юбилеи" ты червей кормить должен!
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Одному 70, второму 45.... Теряюсь в догадках, как возникла их дружба?
Ходили вместе в садик, школу, играли во дворе, бегали по бабам, студенческие годы, совместный бизнес...???
П.С. Неужели внебрачный сын???
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Суркіз себе поважає і не став бавитись в дурня, як оці неопірєнниє бовдури.
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зебіли, це відмаза як раз для вашого невибагливого смаку та курячих мізків
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суркис друг ЗЕ-баканову, а тот друг ЗЕ - вместей "чортей гоняли". а друг моего друга - мой друг...
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Що це за нарід такий. Ну все ж було давно очевидно про цих "слуг"
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Та це вже навіть коню відомо що ви всі там друзі свати куми брати... - а народ повірив що ви "слуги". Знову в черговий раз ви цей народ на...бали!!!
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вот же как бывает, пригласил друга, а пришел опер)))
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Пришел он как друг, а уходил как должностное лицо.
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