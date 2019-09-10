 Я пригласил его к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо, - Суркис о Баканове

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии корреспонденту LIGA.net Григорий Суркис заявил, что пригласил Ивана Баканова на празднование своего 70-летия как друга, а не чиновника. Вместе с тем он ушел от прямого ответа на вопрос, какие отношения у него с нынешним главой СБУ.
"Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми. Мы люди или нелюди? ", - заявил депутат журналисту.
Кроме того, Григорий Суркис отметил, что был знаком с Иваном Бакановым до начала его работы в ведомстве. Впрочем, добавил, что имеет право на приватность и не обязан комментировать, кого и почему он пригласил на праздник.
Также без ответа Суркис оставил и вопросы, Баканов и Шефир подарилли ему в черном ящике.
Примечательно, что сам глава СБУ ранее пояснил, что на дне рождения Суркиса он "изучал оперативную обстановку".
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
Баканов только-только успокоил всех, что был на задании.
Ходили вместе в садик, школу, играли во дворе, бегали по бабам, студенческие годы, совместный бизнес...???
П.С. Неужели внебрачный сын???