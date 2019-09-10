 Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине". Также говорилось об энергетической сфере.
Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.
Если ордло это Украина значит у граждан Украины должны быть все права на территории ордло.
Другое это развод лохов и зелюков надо бить по рукам.
Эти "туристы" переселенцы.
Т.е. имеют временную регистрацию на подконтрольной территории а постоянную на территории ордле.
Т.е. избиратели а так же те кто могут быть избранными.
Вы собрались без них выборы проводить?
Капитуляция Украины на условиях Кремля.
Как Украина собирается проводить выборы в ордло если граждане Украины не имеют гарантий безопасности на территории ордло?
Как всегда используют 5 канал порошенко. Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош
Протестные настроения и недовольство будет подогрневать главный враг Украины и манипулятор Шустер.
Скорее дояр...
Скоро он тебя на порог не пустит!
Даже кофе не позвал попить!)))
То ли Петя, ночью, тихо, без свидетелей то с Ахметкой, то с Метверчуком.
не набридло 28 років на цих щурів дивитись?
Цікаво, бєня там у якості кого був?
Всем....и таксистам...и тем кто елки продает...и кавуны...и кофе с кофемашины....всем поголовно....
Это борьба с олигархами по зебобиковски....
в один тур в 14-м
увы ..................
Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" ЗЕбоіки прокоментуйте.