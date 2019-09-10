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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2756) Коломойский (1148) Гончарук_Алексей (71)

 Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук встретились с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским 01

На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине". Также говорилось об энергетической сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским 02

Также читайте: Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи

Источник: https://censor.net.ua/n3147628
 
 
 Топ комментарии
 
Это плохо. Беня не вернулся сюда, чтобы сделать Украине хорошо. Он приехал ее грабить. Теперь он это будет делать не стесняясь, в открытую. Как таковых механизмов защиты от него уже почти нет.
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Провокация а-ля телемост с мышебратьями. Кому это нужно?
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Переселенцам нужно.
Если ордло это Украина значит у граждан Украины должны быть все права на территории ордло.
Другое это развод лохов и зелюков надо бить по рукам.
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А лугандонцы тоже считают. что они Украина? Эти "туристы" либо на задании от мышебратьев, либо идиоты, сующие голову в пасть крокодила.
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Эти вопросы вы задавайте зелюкам и обсе вместе со Штанмайером.
Эти "туристы" переселенцы.
Т.е. имеют временную регистрацию на подконтрольной территории а постоянную на территории ордле.
Т.е. избиратели а так же те кто могут быть избранными.
Вы собрались без них выборы проводить?
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Я против всяких там выборов в Лугандоне. А затею этих "туристов" считаю провокацией.
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"Нам нужно поговорить" № 2.

Капитуляция Украины на условиях Кремля.
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Капитудяция Украины на условиях кремля это мутный план Штанмайера.
Как Украина собирается проводить выборы в ордло если граждане Украины не имеют гарантий безопасности на территории ордло?
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БенЯ дал указания зеленой сопле.скоро вместе на ростов драпать будут
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В этом фото для полного пзд ца не хватает только Баканову с Суркисом
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Порошенко с Ахметовым готовят Майдан

Как всегда используют 5 канал порошенко. Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош

Протестные настроения и недовольство будет подогрневать главный враг Украины и манипулятор Шустер.
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Шустер на одном гектаре с мальдивским Хряком? Маловероятно
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В конце декабря 2019, когда приЗедент будет занят, выступая на корпоративах.
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Зебилов застращали Богуцкая и Дубинский шоколадным пуншем
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Що, сциш зелена шмаркля? Майдан звісно буде, але не на п"ятому.
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Сенцов тоже "зелена шмаркля"? Он сказал, то ему нравиться направление развития страны.
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Маланцы оседлали Украину,надо гнать нахер.
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порадилися, як бєні рейдернути підприємства ахмєтки...бо цей зєлін хазяїн "поіздєржался" в бігах...і потребує додаткових вливань у власні кишені і з бюджету і від бізнесу "повєржених"...Бєня зараз хазяїн держави, хоч круть верть, хоч верть круть- факт
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сходняк про очередные преференции бене
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Очередной сеанс уринотерапии от гаранта для 73%.
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Встреча босса с холуями. Зеленский докладывает Коломойскому об успешно завершённой операции "Украину в тухес". 73% быдла разведя руки, стоит с открытыми ртами и вытаращенными глазами-где халява?. Путин аплодирует, Крым и Донбасс-наш. Запад заткнулся и плюётся-стоило за это быдло украинское ссориться с Россией, понеся колоссальные убытки.
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Так шо, это Зрада? Какая по счету на сегодя - 23 или 26? Я сбился со счета. За порохоботами Зрады дня записываю.
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Цадик Нахман говорил, что если аид - дурак, то это показательный дурак
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когда нибудь на этом фото будет подпись - сходка мафии
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Цей "підприємець" приїхав за грошима та за дефолтом в Україні.ФБР відкрило проти "підприємця" кримінальну справу.А злочина влада в Україні веде з ним перемовини.Може хватить обдирати українців?
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Порошенко втихую по ночам встречался с кумом Путина и поклонником оккупантов, Зедленский открыто встречается с единственным в Украине крупным бизнесменом который организовал оборону Востока Украины от оккупантов используя свои собственные деньги. Ворьё и мародеры прямо здесь выражают свою ненависть этому факту. И кто блин из вас патриот, ворье взасос с оккупантами или те, кто стал на защиту Украины?
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Беницион - защитник Украины? За собственные деньги?😁😁😁
Скорее дояр...
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Фотку можна, де там Порошенко з мертвячуком зустрічався вночі??
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Почему то Ахметов выделен а не Порошенко . Я даже засомневался Ваш ли это коммент .
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Без них бы не было майдана и это нужно ценить и быть благодарными
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Нетаньяху пообіцяв анексувати Йорданську долину в разі переобрання!
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Рановато зашел, комментариям надо настояться.
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Беничка дал новые инструкции все довольны...
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Беня, Зе не уважает старость!
Скоро он тебя на порог не пустит!
Даже кофе не позвал попить!)))
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pocty vse krome Beni imejet listy i karandasi i zapysyvajet sto Benia im raskazyvajet Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 8007
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у нас селяне в четыре утра встают чтоб к пяти норм место на базаре отхватить, торговать негде, Украина картошку и капусту в египте покупает, лук в узбекистане а зеля с коломойским советуеться.
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Игорь Валерьевич выводил средства с Приватбанка? Ну конечно выводил и переводил в доллары, а когда всё устаканилось, он тут как тут.
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Когда бакс прыгнул, ДТЕК был на грани дефолта, т.к. долги накопили в баксах, а деятельность их вся в гривнах. Было решено разбить его на части и что-то национализировать, но Порох решил спасать Ахметова (заносил пете 50%) и поставил Вовка и поднял тарифы в 12 раз.
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Є старе мудре прислів'я:"Жид в хату,ангели з хати".
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Бригада на "летучке" по розпилу общака.Пазли зійшлися
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обнаглели до того что уже не стесняются и не скрываются даже официально на сайте офиса президента показали теперь уже можна выборы прошли-ну шо малята теперь будет деребан страны для бени по серьезному куда там мародеру мальдивскому а Богдан-Сентропеский и Портнов помогут юридически все красиво Бени отдать -как зебелята к этому отнесутся?
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Херня получается, по наглому среди белого дня в личном кабинете да еще с фотографами, совсем преЗЕдент обнаглел.
То ли Петя, ночью, тихо, без свидетелей то с Ахметкой, то с Метверчуком.
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Добрый он просто.разрешил пацану посидеть в кресле
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Может зеля цыган, и как любой порядочный жиудей он ему десятину принес, не?
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цивілізована країна ...
не набридло 28 років на цих щурів дивитись?
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Хахаха!!!
Цікаво, бєня там у якості кого був?
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Коломойский в интервью сообщал, что он встречался с Порошенко, не так давно. Но об этом не было новости. Почему-то..
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ожидаемый результат встречи - Каламойский поможет стране своими деньхами
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почему зеленец залез в кресло коломойского
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Кресло кожаное...холодное...а Беня любит теплое кресло...пустил туда зебобика что бы тот нагрел... Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 396
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Ага....но получилось как обычно...с точность до наоборот....начали доить фопов единщиков....
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Доллар еще не по сто...пока...но фискальные кассовые аппараты большинству из фопов единщиков ...придется таки заиметь...а тем кому повезет...то с 1 января 2021-го года....
Всем....и таксистам...и тем кто елки продает...и кавуны...и кофе с кофемашины....всем поголовно....
Это борьба с олигархами по зебобиковски.... Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 854
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Инвестиционный климат-то налаживается постепенно. Майдан закрыт, идет торговля!
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Коломойский тот человек, за которого стоило проголосовать
в один тур в 14-м
увы ..................
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Ага, щас бы летали Коломойскими авиалиниями Украины из Киева в Одессу за 700 баксов. Хотя, не исключено, что в ближайшее время время так опять будет.
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А что олигарх порох лучше олигарха коло !!!
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из серии ... - ожидание идиота...., и реальность...

Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським - Цензор.НЕТ 8972
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А помните как все ЗЕбилы аж усерались визжали шо типа Петя с Фирташем встречался?? Теперь смотрите как зебилы на лету переобуваюца....оказываеца олигархи не так уж и плохо, а Бабломойский вообще хорошо, и патриот Украины.
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Заголовок статьи был бы еще смешнее,если бы последнее слово было"впервые"
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Правильнее сказать Коломойский принял Зеленского и Гончарука и заслушал отчёт о проделанной работе.
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Ну все, зеленчуки, жисть налаживается... Теперь вон даже олигархи "за нас"... Не иначе, как скоро бабло нариду раздавать будут...
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Читайте нижче.
Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" ЗЕбоіки прокоментуйте.
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