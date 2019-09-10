 Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине". Также говорилось об энергетической сфере.

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Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

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