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Все про:Кривой Рог (640) Арселор (30) Бамбизов (17)

 После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов

Аудиторская проверка крупнейшего меткомбината страны завершилась увольнением топ-менеджера Офиса, а результаты самой проверки с их многомиллардными доначислениями пытаются игнорировать и замять на уровне Государственной налоговой службы, сообщают источники в ГНС.

10 сентября был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, пишет издание Обозреватель.

Напомним, на минувшей неделе он во время брифинга сообщил СМИ о завершении аудита на "ArcelorMittal Кривий Ріг", который его подразделение проводило в течение нескольких месяцев – с мая этого года. У налоговиков к предприятию возникли претензии на сумму 9 млрд грн – они связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. Кроме того, есть претензии к компании и в связи с ее работой с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

В ГНС поспешили опровергнуть информацию Евгения Бамбизова. А спустя несколько дней стало известно, что руководство Офиса было уволено, а деятельность пресс-службы,– парализована.

Напомним, в минувшую пятницу СМИ сообщили, что после обнародования информации о претензиях Офиса крупных налогоплательщиков в ArcelorMittal Кривой Рог на 9 млрд грн, давление на налоговиков значительно усилилось. "Кампания дискредитации работы Офиса и персонально меня как его руководителя приобрела новую силу. А значит - мы на верном пути, что само по себе радует…Теперь главное, чтобы отечественная судебная система не подвела и доказала, что она является честной и неподкупной", - заявил тогда Евгений Бамбизов 

После проверки ArcelorMittal Кривий Ріг был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147627
 
 
 Топ комментарии
 
та віддайте вже той арселор коломойскому.
то ж ясно, для чого це затівалось.
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Зная стиль и методы проведения проверок налоговой из 9 лярдов претензий, РЕАЛЬНО там можно предъявить 90 тысяч грн !!!
Ну, а если Бамбизов накрутил 9 лярдов индусу, то по аналогии группе Приват он должен был бы насчитать 900 лярдов !!!
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претензии на сумму 9 млрд грн - связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. не хило петрилло получал с этого завода.
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та віддайте вже той арселор коломойскому.
то ж ясно, для чого це затівалось.
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Так индусы деньги начали выводить из Украины. **** ПОТИРАЕТ РУКИ
ЕМУ НАДО УКРАИНУ ПРЕВРАТИТЬ В ПУСТЫНЮ
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430 миллионов долларов инвестиций за раз улетели из Украины.
Поздравляю зелебобиков и криворожцев в частности
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Зеля жжот красава! Так нужно со всей Украиной но не только со своим мухосранском делать!
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претензии на сумму 9 млрд грн - связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. не хило петрилло получал с этого завода.
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Зная стиль и методы проведения проверок налоговой из 9 лярдов претензий, РЕАЛЬНО там можно предъявить 90 тысяч грн !!!
Ну, а если Бамбизов накрутил 9 лярдов индусу, то по аналогии группе Приват он должен был бы насчитать 900 лярдов !!!
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Звиняйте,але треба платити в пенсійний фонд Ізраїлю гроші.Хто ще не вірить,що оця влада-ворів оббере всю Україну? После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов - Цензор.НЕТ 4115
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73% поки невірять. Вони рахуть дівіденди!
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с 28.08.19 начала работу ДПС (Державна податкова служба), а ДФС (Державна фіскальна служба) приостановила свою деятельность!!!
То ли ДФС еще 06.09.19 продолжает незаконно работать, то ли там полнsе дауны продолжают издавать приказы на бланках ДФС....
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Ну уволили на основании заявы . Или как только уволился, сразу стал правдолюбцем и всю правду расскажет о чужих преступлениях .
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