 Готовность к полноправному членству в НАТО - стратегическая цель трансформации ВСУ, - Хомчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во встрече принимали участие генерал-лейтенант Кит Дейтон от США, Джил Синклер от Канады, генерал - лейтенант Анджей Фальковский от Республики Польша, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер от Федеративной Республики Германия, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас от Литовской Республики.

Хомчак подчеркнул неизменность достижения стратегической цели, закрепленной в Конституции Украины, - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

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Во время встречи стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВС Украины, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ.