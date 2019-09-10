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 Киевские новости
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 "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ"

Парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит проект закона "О столице", который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказали источники в партии.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал один из нардепов.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от "Слуги народа" считается Александр Ткаченко. Вместе с тем, по данным издания, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

"Выборы - да, КГГА - нет", - передают позицию Ткаченко источники.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

Также на Цензор.НЕТ: Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы,а также обратится в Конституционный Суд.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3147624
 
 
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да нет, больше похоже "портнов наше фсье"
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Доки не спала хвиля інфантильної захопленості від "зе і Ко", потрібно розставити своїх людей на всіх ключових постах.
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судячи з усього кернес та труханов в зе-команді.
незабаром і за Садового візьмуться.
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А сєпарка кернеса і такого ж трухлявого з Одеси ніхто не чіпає.
Певно, свої.
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Помню как Юля хотела Черновицкого убрать,как бы так с Виталиком не получилось,ведь разницы между сознанием теперешнего Киева и например Донецка я не вижу
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Прикормили ни на шутку от кормушки не оторвать...Гигант мысли уйди достойно и не позорся...
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Любого мэра любого города украины сейчас можно снять законными методами. Что конкретно они там хотят напринимать и зачем?
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Киев- зеленый город! Наконец-то! Кто владеет Киевом тот владеет Украиной как показали оба майдана.
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Дурное это занятие. Киевляне опять выберут на свою шею или очередного педалика, или очередного лёню космоса.
Они по каким то "своим" параметрам (неведомым всем остальным жителям Украины) выбирают себе градоначальника. Флаг им в жопу.
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