 "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказали источники в партии.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал один из нардепов.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от "Слуги народа" считается Александр Ткаченко. Вместе с тем, по данным издания, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

"Выборы - да, КГГА - нет", - передают позицию Ткаченко источники.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

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В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы,а также обратится в Конституционный Суд.