 Зеленский назначил адвоката Смирнова замглавы Офиса Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, где размещены соответсвующие указы.
Андрей Смирнов - адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Смирнов и партнеры".
Игорь Жовква - дипломат, занимавший должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации Президента с 2014 года.
То ли Министр Юстиции, то ли глава Верховного Суда Украины....
Портнова на Г+Г уже правозащитником назвали.
вони вже змирилися з фактом, що зюзіна урина - то божа роса
здрастуй, кацапстан!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну...
От як так виходить що у кожного "нового ліца" є стара дупа?
Хоча навіщо я питаю, ви ж думати не здатні, ви голосували за бігборд зєльонєнькій.
Тьху!
Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.
Эти люди называются "зелебобы"
недавно выпустили)))) а кантовался то сколько лет?))))
Какая адвокатура при карманных судьях?
С тех пор мало что изменилось.
Адвокат это просто участник спектакля под названием правосудие.
Так же как лугандониец участник спектакля референдум или выборы.
Источник: https://censor.net.ua/n3147623