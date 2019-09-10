 Зеленский назначил адвоката Смирнова замглавы Офиса Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, где размещены соответсвующие указы.

Андрей Смирнов - адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Смирнов и партнеры".

Игорь Жовква - дипломат, занимавший должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации Президента с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы