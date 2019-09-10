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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1534) Зеленский (2756) Офис Президента (89) Смирнов Андрей (1) Жовква Игорь (1)

 Зеленский назначил адвоката Смирнова замглавы Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса Президента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, где размещены соответсвующие указы.

Андрей Смирнов - адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Смирнов и партнеры". 

Игорь Жовква - дипломат, занимавший должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации Президента с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/n3147623
 
 
 Топ комментарии
 
Все лучше и лучше. Интересно, как Г+Г это объяснит зебилам.

Портнова на Г+Г уже правозащитником назвали.
Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 1881
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Проклятый барыга, прекрати, что ты делаешь?! Зачем дискредитируешь нашего молодого президента?! Зачем подсовываешь новым лицам старые жопы?!
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який дієвий президент: скубе - аже пір'я летить.
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У нас пол страны было регионали , да что там говорить , даже бох 8% тоже был Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 4526
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У нас каждое тело, которое рвалось или рвется к корыту власти, нос держит по ветру: были рыги у власти - они были рыгами, стал Рошенко - они стали рошенками, теперь пришел Зе - они все дружно в "слуги народа" подались. Корыто превыше всего!
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Я теперь понял почему так его нелбдил *****, а зелепуп внюх *****, разговаривают по телефону, на парад приглашают на росию. Патриот одним словом шмаркач зеленый.
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Следующим президентом будет Янукович. Проголосует 100% населения!
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Ну скажите,зеленозадые, что это не реванш шобла януковича.
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да им пох.. для клоуно-дрочеров важнее всего, что зеленое лайно ...ем на рояле играет и "лысого" с разбега в лобик цьомает, а все остальное то не для их уровня понимания ...
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Пока помолчу , бо Бутусов " дуже чесна людина " .
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*пока помолчу*,но выперд запустил подленький
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Адвокат януховича Сердюк на низком старте!
То ли Министр Юстиции, то ли глава Верховного Суда Украины....
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вся шайка портнова рулит офисом президента
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Все лучше и лучше. Интересно, как Г+Г это объяснит зебилам.

Портнова на Г+Г уже правозащитником назвали.

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ніяк
вони вже змирилися з фактом, що зюзіна урина - то божа роса
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Ви це ви зробили разом! Зє! Радій! Пишася!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну... Зеленский назначил адвоката экс-регионала Ефремова Смирнова замглавы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 49
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Нужно побольше сидоровых,.шаниных, петровых , мешковых и одного Кутузова назначить в офис Президента советской Украины
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Баканови з Шефірами, Смирнови з Менделями. Справжня народна влада. Але якого саме народу?
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Зебилы, вы уже выучили "Боже, царя храни"? Еще немного времени есть, потом скидок на незнание предмета уже не будет.
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Кстати, а Ефремова ввп себе на десерт не попросил?
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Ну, що, Зє!бобіки? Як вам "новиє літса"? Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 7509
От як так виходить що у кожного "нового ліца" є стара дупа?
Хоча навіщо я питаю, ви ж думати не здатні, ви голосували за бігборд зєльонєнькій.

Тьху!
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Надо понимать, что и надежде всех обездоленных Януковичу скоро в земанде место найдется.
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Этот в офис не годится. Он ручки ломает. Но каким-нить советником к ЗЕ запросто.
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Проклятый барыга, прекрати, что ты делаешь?! Зачем дискредитируешь нашего молодого президента?! Зачем подсовываешь новым лицам старые жопы?!
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Горжусь президентом!!! Никогда ещё так гордость не распирала! Да зебилы???! Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9210 Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9483
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Соевые прихлебатели,вас дрючат пока что психологически,у многих из вас депрессия,а когда начнётся самое главное-я вам не завидую
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ну если это дрючбой называть...у женщин есть другое определение-долбой..бы
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Зе-тыпилы ещё не нажрались "новых лиц"?!
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Напоминаю пороходятлам,что одним из основателей партии регионов был Пеца Парашенка
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Да знают все это. А Зюзя, Зюза то что? Такой же барыга? А хде же "новые лица"?
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Не пойму, адвокат Ефремова это какой-то идеолог партии регионов или его бизнес-партнер, что это выносят в заголовок, или может это обыкновенный наемный работник, который защищает всех кто платит, в том числе и Ефремова среди сотен других клиентов?
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Что тут понимать,новости подают специально для пороходятлов,они их обсасывают вместо Пеценых чеколядок
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 29 авг.

Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.
Эти люди называются "зелебобы"
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Это еще ничего. Есть такие люди как порохоботы. Они после первой такой кастрюли просят подать вторую.
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не разбалтывай содержимое своего котелка,сепар Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 1000
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Хорошо видно защищает раз самого уже выпустили?
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ну что же, подождем когда ЗЕбилы признают Януковича политическим эмигрантом, а Майдан - неконституционным переворотом
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чего уж мелочиться: давайте уже «легитимного» возвращайте «взад».........
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Це ще чергове підтвердження, що Слу6и є регіоналами.
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жду тот момент, когда 80% скажет - нас на..али.
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теперь те спокоино на коленях умаляет ***** - прелесть и ляпота.
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Можеш не дочекатися, бо зебіли є патологічними брехунами і ніколи не визнають як вони голосували.
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ок, ну хоть 30% из них имеет разум и совесть.
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Пока ты ждал то тебя уже на...али
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меня!? ты наверно молодняк, ведь я при любом выходе остаюсь в выигрыше.
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так хреновый же адвокат... если ефремов так долго парился )))))
недавно выпустили)))) а кантовался то сколько лет?))))
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ну може и зелебенцам окажет существенную помощь при случае
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Это все профанация.
Какая адвокатура при карманных судьях?
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если ефремов не в тюрьме, а под домашним, то этот адвокат знает дыры в украинских законах.
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Вся суть сегодняшних адвокатов в том что они знают кому занести и сколько и с кем покремтить детей.. Закон здесь непричем. Законы написаны для холопов
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Здесь не тот случай. Даже когда судили заочно овоща, было видно, сколько лазеяк для адвокатов, чтобы затягивать время на года. И вот тогда остается на усмотрение судьи отклонить или не отклонить жалобы, доводы, процедуры и т.д.
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Медведчук то же адвокат если кто запамятовал.
С тех пор мало что изменилось.
Адвокат это просто участник спектакля под названием правосудие.
Так же как лугандониец участник спектакля референдум или выборы.
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Так вот, чтобы не было спектакля, надо знать, где в законах позволительны такие спектакли и устранить это.
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Да уж. Что не рожа то бандитская семья. Отвести бы всех в бабий яр и расстрелять вечером
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Поки народ гризеться,вороги Україну грабують,а потім втечуть до Ізраїлю. Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 725
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Пуйло- портнов- богдан- презЕ. "Президентська гілка "української" влади". Якось так
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Над пороходятлами можно смеяться вечно,через пять лет если из них кто и останется будем отлавливать и в зоопарк
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Коляда оказалась Оксаной Гаврилюк - бывшим спикером МВД Захарченко, которая называла войну на Донбассе внутренним конфликтом, а боевиков «повстанцами». Зеленський призначив адвоката ексрегіонала Єфремова Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9827
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Подозреваю, что скоро Киля Кровосися напишет учебник по украинскому языку... Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 8429
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В заглавии будет "Автор известный борец с кривосисами, бимба у вагини и асабистый друг дяди Вити из Енекиево"
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Ну что вы хотите от шута олигархов? Он Овощу в сауну за пивом бегал, перед остальными кривлялся, пока они фуа-гру на своих сходняках жрали, да шлюх лапали. Просто один из них, наиболее прозорливым оказался и сделал из него киногероя для "зубожілого, але мудрого народу"
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Да ладно, "хуже ведь не будет", ефремку тоже к рулю пристроить надоть, а то мало нафталина...
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Теперь Ефремова точно посадят.... Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 590...как и Медведчука с Ахметовым...сразу и с конфискацией... Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 1821
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Админы Цензора может хорош на Зеленского лить грязь, вы уже достали своими провоцирующими новостями.
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Так это не преЗЕдент его назначил, а админы Цензора?...
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Ахааа. А ларчик то просто открывается Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 6411
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Это Зе назначает кого или для чего:Андрея Смирнова и Игоря Жовкву ? Этим ещё с яНуковича они там мелькали, а теперь приласкал их "гарант"?

Источник: https://censor.net.ua/n3147623
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Інфошизофреніки остаточно кукухою поїхали.Адвокат це професія і він працює на того,хто його наймає,не дивляись на особистості.У чикатило та іших маніяків теж були адвокати,так що вони теж маньяки.Ну а про партію регіонів,зразу перед тим як писати,згадуйте засновника
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У Стуса то же был адвокат и он просто работал на своего клиента?
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вот чем классно Украина, ни кто говно долго терпеть не будет теперь в клочья разорвут комиков, если что...................
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