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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) законопроект (2130) регламент (172) Корниенко (28)

 Есть опасения, что рассмотрение некоторых законопроектов будут затягивать, - Корниенко о законопроекте, который предусматривает 150 голосов для внесения поправки

Нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что законопроект об изменениях в регламент, где для внесения поправкминеобходимо 150 голосов депутатов, нужно для того, чтобы поправками не затягивали рассмотрение законопроектов.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ., отвечая на вопрос о том, почему "СН" внесла в повестку дня этот законопроект в конце рабочего дня.

"Каждый день - это плюс день до принятия, так как пять дней на второе чтение, соответственно, так мы сможем проголосовать за него в следующую среду", - отметил Корниенко.

На вопрос о том, зачем нужно было быстрее принять этот законопроект, Корниенко отметил: "Да, у нас есть опасения, что некоторые законопроекты из тех, которые мы сейчас принимаем по сокращенной процедуре, в зале правками будут спамиться и затягиваться на рассмотрении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3147622
 
   
 Топ комментарии
 
Засунь ты свою поправку в дупло . Дятел бля ! Из за ваших поправок , не один закон не работает на благо народа .
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Давайте посмотрим правде в глаза, зебилы занимаются плагиатом законов, они только вредят, а не делают благо для Украины.
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Такі закони, які прийняли сьогодні - Україні як мертвому припарка.
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Такі закони, які прийняли сьогодні - Україні як мертвому припарка.
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Можна прийняти 300 законів, які нічого не дають і нікуди нікого не зобов'язують, і бідкатись, що їх не приймають. Бюджет ще нікуди не вивезли? Бо від бюджету з такими діячами лишиться лише дірка від бублика і вірус *****.
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Давайте посмотрим правде в глаза, зебилы занимаются плагиатом законов, они только вредят, а не делают благо для Украины.
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Ну вот и враги Украины на рисовываться начали, которые саботируют изменения.
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Засунь ты свою поправку в дупло . Дятел *** ! Из за ваших поправок , не один закон не работает на благо народа .
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ого сколько тут соевых експердов...
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Спешат.........
Не удивлюсь если(!!!) какой нибудь ушлый правовед все «неотложные» быстро принятые законы похерет
Вспомнилось: поспешишь - людей насмешишь (с)
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Вносишь правку к закону, готовь обоснование об эффективности, отсутствие коллизий с действующим НПА , иначе молчи и не ной о невозможности что то сказать в ВР .
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Да по 150 гр на рыло и усьо будет хааарррашо!
🤗
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так надіялись,що до цього справа не дійде і тисячами поправок будут гальмувати роботу ради.Шапокляки плять,кто людям помогаєт,тот тратіт врємя зря.А ірка херащенко веде себе стовідсотково як сама погана свекруха,все не так і всі не такі.Бідний її син і бідна майбутня невіста,настрадаются безвинні дітки
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А если там среди мажоритарщиков есть реально грамотный депутат, который хочет внести толковую поправку, что ему делать?
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Ух, как соя с жоппоблоковцами сопротивляеца...
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А вы считаете, что это нормально, фактически запретить нардепав вносить поправки к законопроектам? Ведь 150 голосов без СН - нереально.
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В раді окрім "слуги народу" ще є 171 депутат http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
Тобто для того щоб навіть подати поправку яку не захоче розглядати СН треба голоси по суті всіх депутатів в залі окрім СН. Бо навіть якщо одна, найменша группа (голос 20 депутатів) не проглосує то залишиться всього 151. Вже впритул.

Це все називається узурпація влади.
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Причина понятна - поправками рыги реально злоупотребляли, подавая этих поправок сотни специально для затягивания.
Но ответка не менее идиотская - получается, что ни одна фракция даже не сможет вносить поправки, кроме СН.
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