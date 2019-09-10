 Есть опасения, что рассмотрение некоторых законопроектов будут затягивать, - Корниенко о законопроекте, который предусматривает 150 голосов для внесения поправки

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ., отвечая на вопрос о том, почему "СН" внесла в повестку дня этот законопроект в конце рабочего дня.

"Каждый день - это плюс день до принятия, так как пять дней на второе чтение, соответственно, так мы сможем проголосовать за него в следующую среду", - отметил Корниенко.

На вопрос о том, зачем нужно было быстрее принять этот законопроект, Корниенко отметил: "Да, у нас есть опасения, что некоторые законопроекты из тех, которые мы сейчас принимаем по сокращенной процедуре, в зале правками будут спамиться и затягиваться на рассмотрении".

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