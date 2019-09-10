 Бекирову сделали операцию на сердце, он находится в реанимации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 сентября в Фейсбуке написала его дочь Элеонора Бекирова.



"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение "Феофании". Сегодня ему сделали операцию, которая длилась пять часов. Сейчас он находится в реанимации", – написала она.



Бекирова подчеркнула, что девять месяцев в СИЗО не прошли для ее отца бесследно.



"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем проводить следственные действия также с каждым освобожденным моряком, Балухом, Бекировым и Пановым, - прокурор Поночевный

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.