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 Бекирову сделали операцию на сердце, он находится в реанимации

Освобожденному в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали операцию на сердце, сейчас он находится в реанимации больницы "Феофания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 сентября в Фейсбуке написала его дочь Элеонора Бекирова.

"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение "Феофании". Сегодня ему сделали операцию, которая длилась пять часов. Сейчас он находится в реанимации", – написала она.

Бекирова подчеркнула, что девять месяцев в СИЗО не прошли для ее отца бесследно.

"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", – добавила она.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3147618
 
 
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