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Все про:увольнение (1688) Трамп (2364) Болтон (75)

 Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что не был не согласен со многими предложениями Болтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон

Президент США пообещал назвать имя своего нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Напомним, в конце августа советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3147616
 
 
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Генпрокурор планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатского "иммунитета" с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко. Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 2588 Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 2588
Как ты думаешь он на лыжи или на самокат станет?
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Болтон положит болт на Трампа и будет дальше упорно защищать демократию как частное лицо, доставляя Путину и китайцам много болезненных ударов. Крепкий, опытный мужик. Еще бы был православным.... Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 7735 - цены бы не было)
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А можно узнать, что значит "зачищать демократию" по-православному как частное лицо ?
И что такое демократия вообще?
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Скоро трамп зізнається, що саме сша заставили росіюшку окупувати крим і донбас...
Епоха дибілів закінчиться ядерною війною.
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Трамп самодур.
В нього сьогодні одне, а завтра інше.
Найкращий для нього радник це фуйло.
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В следующем году выборы, нужно что то делать...
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А если-бы в рашку поехал, то повысили бы в должности, лоханулся чувак
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Мокгбы поехать в нейтральную Беларусь Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину - Цензор.НЕТ 4655
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***** отдаёт приказы Трампушке?
Ничего себе! 🧐
А Си Дзинь Пинь?
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Теперь Болтон будет мочить Трампа, не стесняясь.
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Заразился чем-то, что ли? Здесь это, как два пальца...
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Хотя я могу догадываться почему он уволил - первая причина может быть в том что Зеленский отказался преследовать сына Болтона; а вторая причина - что не мог достичь позитивного результата по поводу Мотор Сич
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