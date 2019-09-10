 Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что не был не согласен со многими предложениями Болтона.
Президент США пообещал назвать имя своего нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.
Напомним, в конце августа советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил том, что депутатскую неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо снять до 1 января 2020 года.
Рябошапка объяснил, что наличие депутатской неприкосновенности мешает привлечь Порошенко к уголовной ответственности.
Генпрокурор планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатского "иммунитета" с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко.
Как ты думаешь он на лыжи или на самокат станет?
И что такое демократия вообще?
Епоха дибілів закінчиться ядерною війною.
В нього сьогодні одне, а завтра інше.
Найкращий для нього радник це фуйло.
І не дуже добрий для нас.
Ничего себе! 🧐
А Си Дзинь Пинь?