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Все про:ВР (23587) Геращенко Ирина (1427) законопроект (2130) регламент (172)

 Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект, который может "обрезать крылья" парламенту.

Об этом Геращенко рассказала в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №1043 об изменениях в регламент Верховной Рады Украины "относительно противодействия злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который сегодня поддержала в первом чтении ВР.

"Мы впервые видим такое, чтобы сами депутаты обрезали крылья парламента и сокращали право парламентариев на законодательную инициативу. Ключевая функция парламента - это писать и принимать законы, сегодня они это обрезали", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

"Вносят норму: для того, чтобы поднять в зале поправку надо 150 народных депутатов.У оппозиции сегодня нет даже 150 депутатов. Так действительно нельзя. И это не уважение не до оппозиции, а к миллионам украинский, неуважение к парламенту", - добавила нардеп.

Геращенко также возмущает название, которое получил законопроект. "На самом деле депутату в вину ставят этим законом его функции "о противодействии злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Депутаты обязаны писать законы, совершенствовать их через поправки, а это им ставится здесь в вину и называется, что если ты подаешь поправки, то ты злоупотребляешь и то делаешь плохо. Это полный нонсенс", - заявила она.

Политик прокомментировала свое эмоциональное выступление с трибуны парламента, где сказала, что сейчас "зеленые человечки" захватили парламент: "Я не называли фракцию и партию. Я не поняла реакции "Слуги народа". Если они себя в этом узнали, то это очень красноречиво", - отметила Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3147612
 
   
 Топ комментарии
 
Какие крылья вам обрезали? Все выглядело гораздо проще:
Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4023
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А зачем нужна правка, за которую не наберется даже 150 голосов и значит за неё не проголосуют?
Этой любительнице медведчука только б трвндеть
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Этот пес мне симпатичен. Чего точно не могу сказать о ПЕСе.
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ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Страшная сказка (зачёркнуто) пиеса.
Действующие лица:
КОЗА, старое лицо.
ВОЛК, новое лицо.
1-Й КОЗЛЁНОК.
2-Й КОЗЛЁНОК.
3-Й КОЗЛЁНОК.
4-Й КОЗЛЁНОК.
5-Й КОЗЛЁНОК.
6-Й КОЗЛЁНОК.
7-Й КОЗЛЁНОК, составляющий около 14 процентов от численности козлят, причём это значение совершенно случайно близко к результатам первого тура президентских выборов 2019-го года в Украине
* * *
ВОЛК: Вы, козлятушки, вы, ребятушки, отопритеся, отворитеся, ваша мать пришла, молока принесла.
7-й КОЗЛЁНОК: По-моему это подстава какая-то.
1-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
2-й КОЗЛЁНОК: По-моему пришло время обновления козлиных элит.
7-й КОЗЛЁНОК: На волка???
3-й КОЗЛЁНОК: К козе очень много вопросов.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы ********?
2-й КОЗЛЁНОК: Ну да, ну да, если не коза, то кто, слышали уже...
4-й КОЗЛЁНОК: Возможно, волк и не такая плохая кандидатура на должность матери.
7-й КОЗЛЁНОК: Да вы смеётесь надо мной, что ли?!
5-й КОЗЛЁНОК: Если честно, я лично далёк от политики.
7-й КОЗЛЁНОК: Что вы несёте, *****, это же волк!
1-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
2-й КОЗЛЁНОК: Давайте сделаем козу разом.
6-й КОЗЛЁНОК: Я не поддерживаю кандидатуру козы, но кандидатуру волка я не поддерживаю ещё более.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте голосовать.
(Пять козлят голосуют за то, чтобы впустить волка, один воздерживается, седьмой разбивает рожу копытом, делая фейспалм.)
1-й КОЗЛЁНОК: Решено, открываем дверь.
7-й КОЗЛЁНОК: ******.
(Козлята открывают дверь. Волк заходит и съедает первого козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ****, я так и знал.
2-й КОЗЛЁНОК: Товарищ волк, я хочу предупредить, что мы будем пристально наблюдать за вашими инициативами.
3-й КОЗЛЁНОК: Господин волк, расскажите о своих творческих планах.
4-й КОЗЛЁНОК: Мне нравится, что первые шаги волка были решительными, хотя и несколько не такими, как мы себе представляли.
7-й КОЗЛЁНОК: ***********...
5-й КОЗЛЁНОК: Я надеюсь, что волк использует свою власть для достижения стратегических целей и проведёт давно назревшие реформы в козлином обществе.
6-й КОЗЛЁНОК: Я предупреждаю вас, волк, не переходите за красные линии.
7-й КОЗЛЁНОК: Если мы сейчас все разом навалимся, мы его легко ********.
3-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
(Волк съедает второго козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ****** ***** ****** **** *****.
5-й КОЗЛЁНОК: Пойду в партию к волку, буду голосом разума, может он ко мне прислушается.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте дадим волку сто дней.
4-й КОЗЛЁНОК: Нам нужно учиться искать и находить компромиссы.
7-й КОЗЛЁНОК: **** ****** ***** **** *****.
4-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
6-й КОЗЛЁНОК: Волк, имейте в виду, мы не пойдём на компромиссы в принципиальных вопросах.
7-й КОЗЛЁНОК: Пацаны, это жопа, давайте что-то делать.
3-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
(Волк съедает третьего козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ******* ***** **** ****** ***** ****** козлы *****.
6-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
5-й КОЗЛЁНОК: Товарищи козлята, я давно знаю волка и только с лучшей стороны...
7-й КОЗЛЁНОК: ****** ***** вы чё, конченые, он нас жрёт по одному, вам чё, повылазило? Давайте все разом набросимся и его ********, нас всё ещё четверо на него одного!
4-й КОЗЛЁНОК: Не надо разделять козлят.
5-й КОЗЛЁНОК: Ага, козу свою ненаглядную хотите вернуть? Фигушки!
6-й КОЗЛЁНОК: Недопустима сдача национальных козлиных интересов. В остальном мы пристально наблюдаем за ситуацией.
4-й КОЗЛЁНОК: Первые шаги волка всё ещё оставляют простор для интерпретаций, действительно ли он искренне предан козлиным интересам.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы не козлята, вы *******, вы это понимаете вообще?
(Оставшиеся козлята теряют терпение и пытаются запихать нагнетающего седьмого козлёнка в пасть волку, чтобы тот заткнулся наконец. Седьмой козлёнок отбивается. Тем временем Волк съедает четвёртого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК: Без паники! Это временные издержки переходного периода.
7-й КОЗЛЁНОК: Та мне ***** уже вообще *****.
6-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
7-й КОЗЛЁНОК: Козлы, *****...
5-й КОЗЛЁНОК: Козлята, я сейчас вам всё объясню...
7-й КОЗЛЁНОК: Та я в рот ****. Рожусь следующий раз котом.
6-й КОЗЛЁНОК: Так, красные линии перейдены. Мы выражаем глубокую обеспокоенность.
(Волк съедает пятого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК (из пищевода): Меня-то ***** за что?
7-й КОЗЛЁНОК: Какая неожиданность, *****. Как же так вышло, а?
6-й КОЗЛЁНОК: Так, если это не прекратится, то мы будем вынуждены решительно осудить поведение волка.
(Волк съедает шестого козлёнка и поворачивается к седьмому.)
7-Й КОЗЛЁНОК (доставая нож): Живым не дамся!
ВОЛК (немного подумав): Договорились.
ЗАНАВЕС.
ЗЫ: Я сейчас нахожусь на стадии "7-й КОЗЛЁНОК: Та мне ***** уже вообще *****."
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А зачем нужна правка, за которую не наберется даже 150 голосов и значит за неё не проголосуют?
Этой любительнице медведчука только б трвндеть
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любителі медведчука ходять на днюху до суркіса, список їх там веееличезний. і всі з самих чесних слуг народу, 95го кварталу та зажоп. совпадєніє???
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Самый большой любитель мертвечука это петюня. Не посадил , но воскресил его.
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Не забывай парубия коалицию, петисос.
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Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона
Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6753

Президент Дональд Трамп в своем "твиттере" сообщил об увольнении своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
"Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", - написал Дональд Трамп.
Имя преемника Болтона Дональд Трамп пообещал сообщить на следующей неделе.
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Какие крылья вам обрезали? Все выглядело гораздо проще:
Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4023
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Этот пес мне симпатичен. Чего точно не могу сказать о ПЕСе.
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Жив був ПЄС))Історія БПП))
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Неужели два брата "политтехнологи" остались БПП писать тексты. Кто то сказал, что суровость законов в Украине , нивелируются отсутствием наказания за их неисполнение.
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Не только в одной лодке,а еще и вместе за веслами.
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Ну так все вірно,а то при палубію,щоб затягти процес,або під прикриттям поправок непомітно внести комусь потрібну схему, розлядали по 2 тисячі правок.Це було чистої води політичне шулерство
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Проститутка разбушевалась, дайте ей селедки.
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На 100% уверен, что эти законы, которые принимает безмозглая ЗЕлЁная гниль, пишутся юристами Московии.
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Это точно. И они очень спешат. Боятся, что народ прозреет и увидит как его круто кинули. Хотя какой там народ - страна абизян.
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Почему бы не пригласить попов шоп именеМ Бетмена, или кому они там собирают бабло и бормочутстишки, пригрозили депутатам шо если будут очень злыми, то бок нашлет кашель, а потом будут "гореть вечно"?

все ж такие правослабные, так метались по областям с Тутмасом, а тут как будто забыли чьи они рабы Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7889 )))
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че я должен платить за шабаши веротекантропов? полезай.те себе на деревья и бубните там свои мантры Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8277
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Ирина никак не угомонится )))
Украинцы кроме 8% уже отправили Вас на свалку историю
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Ну, возможно не 150, а 125 голосов надо было установить за норму (25% от числености Рады), а в остальном все правильно, формальные и бесконечные "поправки" это механизм блокирования и торможения принятия законов!
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Нє, ну а шо? З тими поправками не буде турборежиму Ради. А так 254 кнопки,як піонер - всегдаготов!
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.У оппозиции сегодня нет даже 150 депутатов. Источник: https://censor.net.ua/n3147612\\\\\\\\

Вместе с медве-раби-бойками заодно значит?

обосралась "героиня новости" знатно. иди, шоле, Мертвечука обними, как обычно, "патриотка"
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зажоп нині в дрючбі зі слугою. подивіться відео де всі вони мило та мирно святкують днюху суркіса
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а дехто каже шо Москва пропагує "всі вони там однакові" шоб нас розісрати між собою.
я от не впевнений - нащо Москві пропагувати це, коли воно так і є.
Дубинський відео виклав - трохи опустив Бакана Іванова.
бригада, **** там.
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В люди барышня вышла а кем была у пчеловода принеси-подай ... В чем ее популярность ... Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6699
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У тебе,Оленко?За що ж так природа над тобою познущалася?
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Хороший хирург поможет плохому танцору!
🤗
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Принятие закона про импичмент - это, конечно, московский реванш. Порошенко сражался как лев, грудью пять лет ложился на амбразуру, давая отпор в вопросе импичмента. Депутатскую неприкосновенность отстоял - не уступил оккупанту ни пяди. На допросы к Путину в ГБР и НАБУ не ходит. Киборг!
А тут вон оно как... Теряем страну. Зрада... Не приведи Господь, еще с коррупцией продолжится борьба. Придется тогда нам, прозревшим, идти на поклон к Петру Алексеевичу, завернув страну во влажную салфетку. Берите, мол, батюшка-государь, не побрезгуйте. И верните все взад. Импичментов никаких не надо, любимые депутаты пусть опять будут неприкосновенны и, главное, воруйте побольше. Нам, холопам, сие только в радость.
Дмитро Суворов
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Так а чего при Пете не посадили в тюрьму ни одного коррупционера?
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Потому что петюня не желал. Так выше и написано.
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Она мне напоминает шокакла при Шархане! Так же гавкает , а бы гавкать! На коленки как на сцене упади, зачетный был кадр! Чуть спереди стоящих однодуцев не убила, когда бежала на передок к своему Шархану (Порошенко)
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Народ у меня есть предложения делаем ставки НА ЛЫЖИ или НА САМОКАТ СТАНЕТ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил том, что депутатскую неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо снять до 1 января 2020 года.
Рябошапка объяснил, что наличие депутатской неприкосновенности мешает привлечь Порошенко к уголовной ответственности.
Генпрокурор планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатского "иммунитета" с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко.
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Какие проблемы "подстилка"?Через пять лет выграешь новые выборы,и перепишешь закон(или отменишь).Жди "прокладка",извените "подстилка".Пять лет пролетят очень быстро.И не заметишь.
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Обрезали крылья... Как же теперь улучшенно улучшать улучшенное? И не становитесь не на какие колени.
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Почему 150, даешь 300 подписей для поправки!!! Или вообще вам скажу, нафига нам ВР, у нас есть мудрый вождь ВаЗЕлиний, он все порешает, Вова, Вова, Воваа!!! Нравится?
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Оказывается, у нашего парламенты были крылья. Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8807
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Зря конечно БПП получили 8 процентов, получать они должны исключительно по рылу.
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Это как вам угодно, деЗЕртиры могут ввязаться в драку, только вот кто будет получать по рылу, боольшоой вопрос...
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Ірина геращенеко вирішила замінити Олега Ляшка в парламенті - тільки не врахувала, що їй до Ляшка далеко
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Как енто 🐷 мона крылья подрезать???
🤔
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А ще зелені пропонують нагляд за депутатами та їхнє прослуховування.
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Демократія рулить.
Де там тиран і деспод Петя ? Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4565
Ми точно стаємо схожими на рашку.
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Шо то я не поял, шо там этой дИрке отрезали?
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Тотальная власть Путина в Украине. Это и есть цена обмена моряков. Сейчас внедряют прослушку депутатов без решения суда. Дальше будет больше. Иллюзии - скверная штука, они убивают наивных идиотов. Но сначала их ограбят. Ведь дяде бене нужны деньги.
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Судя по комментариям, тролли соревнуются в остроумии с провокаторами. Всюду лай, брызгание слюной и прочее. Торжество воинствующего люмпена.
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