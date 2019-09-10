 Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко

Об этом Геращенко рассказала в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №1043 об изменениях в регламент Верховной Рады Украины "относительно противодействия злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который сегодня поддержала в первом чтении ВР.

"Мы впервые видим такое, чтобы сами депутаты обрезали крылья парламента и сокращали право парламентариев на законодательную инициативу. Ключевая функция парламента - это писать и принимать законы, сегодня они это обрезали", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

"Вносят норму: для того, чтобы поднять в зале поправку надо 150 народных депутатов.У оппозиции сегодня нет даже 150 депутатов. Так действительно нельзя. И это не уважение не до оппозиции, а к миллионам украинский, неуважение к парламенту", - добавила нардеп.

Геращенко также возмущает название, которое получил законопроект. "На самом деле депутату в вину ставят этим законом его функции "о противодействии злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Депутаты обязаны писать законы, совершенствовать их через поправки, а это им ставится здесь в вину и называется, что если ты подаешь поправки, то ты злоупотребляешь и то делаешь плохо. Это полный нонсенс", - заявила она.

Политик прокомментировала свое эмоциональное выступление с трибуны парламента, где сказала, что сейчас "зеленые человечки" захватили парламент: "Я не называли фракцию и партию. Я не поняла реакции "Слуги народа". Если они себя в этом узнали, то это очень красноречиво", - отметила Геращенко.