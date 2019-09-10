 Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко

Об этом Геращенко рассказала в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте №1043 об изменениях в регламент Верховной Рады Украины "относительно противодействия злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который сегодня поддержала в первом чтении ВР.
"Мы впервые видим такое, чтобы сами депутаты обрезали крылья парламента и сокращали право парламентариев на законодательную инициативу. Ключевая функция парламента - это писать и принимать законы, сегодня они это обрезали", - заявила Геращенко.
"Вносят норму: для того, чтобы поднять в зале поправку надо 150 народных депутатов.У оппозиции сегодня нет даже 150 депутатов. Так действительно нельзя. И это не уважение не до оппозиции, а к миллионам украинский, неуважение к парламенту", - добавила нардеп.
Геращенко также возмущает название, которое получил законопроект. "На самом деле депутату в вину ставят этим законом его функции "о противодействии злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Депутаты обязаны писать законы, совершенствовать их через поправки, а это им ставится здесь в вину и называется, что если ты подаешь поправки, то ты злоупотребляешь и то делаешь плохо. Это полный нонсенс", - заявила она.
Политик прокомментировала свое эмоциональное выступление с трибуны парламента, где сказала, что сейчас "зеленые человечки" захватили парламент: "Я не называли фракцию и партию. Я не поняла реакции "Слуги народа". Если они себя в этом узнали, то это очень красноречиво", - отметила Геращенко.
Страшная сказка (зачёркнуто) пиеса.
Действующие лица:
КОЗА, старое лицо.
ВОЛК, новое лицо.
1-Й КОЗЛЁНОК.
2-Й КОЗЛЁНОК.
3-Й КОЗЛЁНОК.
4-Й КОЗЛЁНОК.
5-Й КОЗЛЁНОК.
6-Й КОЗЛЁНОК.
7-Й КОЗЛЁНОК, составляющий около 14 процентов от численности козлят, причём это значение совершенно случайно близко к результатам первого тура президентских выборов 2019-го года в Украине
* * *
ВОЛК: Вы, козлятушки, вы, ребятушки, отопритеся, отворитеся, ваша мать пришла, молока принесла.
7-й КОЗЛЁНОК: По-моему это подстава какая-то.
1-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
2-й КОЗЛЁНОК: По-моему пришло время обновления козлиных элит.
7-й КОЗЛЁНОК: На волка???
3-й КОЗЛЁНОК: К козе очень много вопросов.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы ********?
2-й КОЗЛЁНОК: Ну да, ну да, если не коза, то кто, слышали уже...
4-й КОЗЛЁНОК: Возможно, волк и не такая плохая кандидатура на должность матери.
7-й КОЗЛЁНОК: Да вы смеётесь надо мной, что ли?!
5-й КОЗЛЁНОК: Если честно, я лично далёк от политики.
7-й КОЗЛЁНОК: Что вы несёте, *****, это же волк!
1-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
2-й КОЗЛЁНОК: Давайте сделаем козу разом.
6-й КОЗЛЁНОК: Я не поддерживаю кандидатуру козы, но кандидатуру волка я не поддерживаю ещё более.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте голосовать.
(Пять козлят голосуют за то, чтобы впустить волка, один воздерживается, седьмой разбивает рожу копытом, делая фейспалм.)
1-й КОЗЛЁНОК: Решено, открываем дверь.
7-й КОЗЛЁНОК: ******.
(Козлята открывают дверь. Волк заходит и съедает первого козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ****, я так и знал.
2-й КОЗЛЁНОК: Товарищ волк, я хочу предупредить, что мы будем пристально наблюдать за вашими инициативами.
3-й КОЗЛЁНОК: Господин волк, расскажите о своих творческих планах.
4-й КОЗЛЁНОК: Мне нравится, что первые шаги волка были решительными, хотя и несколько не такими, как мы себе представляли.
7-й КОЗЛЁНОК: ***********...
5-й КОЗЛЁНОК: Я надеюсь, что волк использует свою власть для достижения стратегических целей и проведёт давно назревшие реформы в козлином обществе.
6-й КОЗЛЁНОК: Я предупреждаю вас, волк, не переходите за красные линии.
7-й КОЗЛЁНОК: Если мы сейчас все разом навалимся, мы его легко ********.
3-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
(Волк съедает второго козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ****** ***** ****** **** *****.
5-й КОЗЛЁНОК: Пойду в партию к волку, буду голосом разума, может он ко мне прислушается.
3-й КОЗЛЁНОК: Давайте дадим волку сто дней.
4-й КОЗЛЁНОК: Нам нужно учиться искать и находить компромиссы.
7-й КОЗЛЁНОК: **** ****** ***** **** *****.
4-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
6-й КОЗЛЁНОК: Волк, имейте в виду, мы не пойдём на компромиссы в принципиальных вопросах.
7-й КОЗЛЁНОК: Пацаны, это жопа, давайте что-то делать.
3-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
(Волк съедает третьего козлёнка.)
7-й КОЗЛЁНОК: ******* ***** **** ****** ***** ****** козлы *****.
6-й КОЗЛЁНОК: Не нагнетай.
5-й КОЗЛЁНОК: Товарищи козлята, я давно знаю волка и только с лучшей стороны...
7-й КОЗЛЁНОК: ****** ***** вы чё, конченые, он нас жрёт по одному, вам чё, повылазило? Давайте все разом набросимся и его ********, нас всё ещё четверо на него одного!
4-й КОЗЛЁНОК: Не надо разделять козлят.
5-й КОЗЛЁНОК: Ага, козу свою ненаглядную хотите вернуть? Фигушки!
6-й КОЗЛЁНОК: Недопустима сдача национальных козлиных интересов. В остальном мы пристально наблюдаем за ситуацией.
4-й КОЗЛЁНОК: Первые шаги волка всё ещё оставляют простор для интерпретаций, действительно ли он искренне предан козлиным интересам.
7-й КОЗЛЁНОК: Вы не козлята, вы *******, вы это понимаете вообще?
(Оставшиеся козлята теряют терпение и пытаются запихать нагнетающего седьмого козлёнка в пасть волку, чтобы тот заткнулся наконец. Седьмой козлёнок отбивается. Тем временем Волк съедает четвёртого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК: Без паники! Это временные издержки переходного периода.
7-й КОЗЛЁНОК: Та мне ***** уже вообще *****.
6-й КОЗЛЁНОК: Ты нагнетаешь.
7-й КОЗЛЁНОК: Козлы, *****...
5-й КОЗЛЁНОК: Козлята, я сейчас вам всё объясню...
7-й КОЗЛЁНОК: Та я в рот ****. Рожусь следующий раз котом.
6-й КОЗЛЁНОК: Так, красные линии перейдены. Мы выражаем глубокую обеспокоенность.
(Волк съедает пятого козлёнка.)
5-й КОЗЛЁНОК (из пищевода): Меня-то ***** за что?
7-й КОЗЛЁНОК: Какая неожиданность, *****. Как же так вышло, а?
6-й КОЗЛЁНОК: Так, если это не прекратится, то мы будем вынуждены решительно осудить поведение волка.
(Волк съедает шестого козлёнка и поворачивается к седьмому.)
7-Й КОЗЛЁНОК (доставая нож): Живым не дамся!
ВОЛК (немного подумав): Договорились.
ЗАНАВЕС.
ЗЫ: Я сейчас нахожусь на стадии "7-й КОЗЛЁНОК: Та мне ***** уже вообще *****."
Этой любительнице медведчука только б трвндеть
Президент Дональд Трамп в своем "твиттере" сообщил об увольнении своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
"Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", - написал Дональд Трамп.
Имя преемника Болтона Дональд Трамп пообещал сообщить на следующей неделе.
все ж такие правослабные, так метались по областям с Тутмасом, а тут как будто забыли чьи они рабы )))
Украинцы кроме 8% уже отправили Вас на свалку историю
Вместе с медве-раби-бойками заодно значит?
обосралась "героиня новости" знатно. иди, шоле, Мертвечука обними, как обычно, "патриотка"
я от не впевнений - нащо Москві пропагувати це, коли воно так і є.
Дубинський відео виклав - трохи опустив Бакана Іванова.
бригада, **** там.
🤗
А тут вон оно как... Теряем страну. Зрада... Не приведи Господь, еще с коррупцией продолжится борьба. Придется тогда нам, прозревшим, идти на поклон к Петру Алексеевичу, завернув страну во влажную салфетку. Берите, мол, батюшка-государь, не побрезгуйте. И верните все взад. Импичментов никаких не надо, любимые депутаты пусть опять будут неприкосновенны и, главное, воруйте побольше. Нам, холопам, сие только в радость.
Дмитро Суворов
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил том, что депутатскую неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо снять до 1 января 2020 года.
Рябошапка объяснил, что наличие депутатской неприкосновенности мешает привлечь Порошенко к уголовной ответственности.
Генпрокурор планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатского "иммунитета" с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко.
🤔
Де там тиран і деспод Петя ?
Ми точно стаємо схожими на рашку.