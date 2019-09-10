 Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила с трибуны ВР.

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала и реакцию спикера Разумкова, который прервал ее выступление и резко ответил на ее слова.

"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - сказал он.

После этого трибуну окружили представители фракции "Европейская солидарность" и обвинили Разумкова в преследовании Геращенко, требуя предоставить ей слово.

"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопывают и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко.

Реагируя на эти слова, депутаты начали хлопать в ладоши. Тогда Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

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