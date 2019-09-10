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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) Геращенко Ирина (1427) Разумков Дмитрий (191) Слуга народа (291)

 Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила с трибуны ВР.

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала и реакцию спикера Разумкова, который прервал ее выступление и резко ответил на ее слова.

"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - сказал он.

После этого трибуну окружили представители фракции "Европейская солидарность" и обвинили Разумкова в преследовании Геращенко, требуя предоставить ей слово.

"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопывают и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко.

Реагируя на эти слова, депутаты начали хлопать в ладоши. Тогда Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

Источник: https://censor.net.ua/n3147607
 
   
 Топ комментарии
 
Капітуляція виглядає так: Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України». (с)
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Неправда.
Україна капітулювала, обравши зезрадника. Така вже моя скромна думка.
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все верно сказала...
Московские воши вперемешку с украинскими гнидами...
Зе - партия капитулянтов и предателей украинского народа...
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Хто вкинув дріжжі в зелене жабуриння шо воно так піниться?
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и верно сказала...скоро эту зелеНУю падаль будем гнать на ростов.
дело времени
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"СКОРО" - ЭТО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ - ДА ПОЖАЛУЙСТА.
А ДО ТОГО ТЫ ТОЛЬКО В ДИВАНЕ НОВЫЕ ДЫРКИ ПРОПЁРДЫВАТЬ БУДЕШЬ И СВОИ ЗУБЫ В БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ КРОШИТЬ
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Кто умный и порядочный тот давно понял, что это за шлюха и какая шваль находится в порохоботовском псе.
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Главное шо у козломордого сепара RussianChuckcha к Портнову, Богатырёвой, Шефиру, Бабломойскому, Дубинину и прочим ЗЕсепарам претензий нет совсем. Это для сепара RussianChuckcha свои ребята.
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Мне нравится пользоваться теми же приемчиками, какими пользуются козломордые порохоботы вроде тебя.
Слышь, умник. Ты то хоть можешь объяснить, что это у тебя за шлейф говна за твоим ником тянется? Зачем прицепил?
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Кто умный и порядочный тот давно понял, что это за шлюха и какая шваль находится в порохоботовском псе.
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так про между прочим *пес*,это по украински,всегда ассоциируется,с защитником,другом,и верным товарищем. Хочечь,подискутируем,про про то с кем сравнивают зеленую жабу?
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Начинай дискутировать, мародерская порохоботина, я не против. Я же тебе комплимент сделал псом. Чем ты недоволен?
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____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят, грабят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Допа, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль?..И наш хоть и не жид но великий господин повелитель )(уйло.
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Итог Майдана и 5 лет войны с Роисей в исполнении зебилов:
Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну - Цензор.НЕТ 7074
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Да эта геращенко просто превратилась в какую-то гниду, неуважающую народ Украины.

А что же она хотела и чего ожидала. Что народ похерит ее перемазанную европейскую солидарность с 8%-ми (от 50 проголосовавших), но при этом эта вонючая куча будет продолжать рулить?
Ирка не понимает, что ее право теперь ограничивается только кнопками за и против перед ее носом. А мозги свои и хотелки, если и есть, пусть повесит сушиться где-то на веревочку. Эти песьи причандалы народу за последние пять лет просто остогыдли.
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хватит спамить козлолахтинец кацапячий.
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Хе-хе. Порохоботовское указало приперлось мне что-то указывать.
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ЗЕлёные человечки -- прокремлёвкая, нескрываемо сепаратиская, антиукраинская власть....опять хохлы малоросы голову в ярмо сами засунули. Назад в стойло кацапам жопу лизать. Зато ватные Сваты по Г+Г идут...и Шапито 95 с дибилошутейками ..
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А ты хочешь, шоб ватное зебилье плело масксети, жертвовало свои деньги на экипировку ВСУ и записывалось добровольцами на фронт?
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КОзлолмордый кацап потомок алкоголиков нужно ещё больше КАПСа, тогда твой высер будет более ценным...ещё больше КАПСа винторогий уничтожитель фуфыриков с Боярышником.
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Нет конечно, хотя бы просто не мешали. Но малоросский скот аж усераеца хочет назад в стойло к расиюшке в Таёжный союз..Более чем уверен что вся эта ЗЕбиловата на низком старте только и ждёт отмашку шоб бросица в обьятья к мышебратьям.
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В команде Зеленского происходят удивительные процессы. Люди в общем не зря учились на Западе. Мы еще пару месяцев назад обращали ваше внимание, что все планирование Зеленского укладывается в 12-14 месяцев. Усевшись на министерские посты эти люди обнаружили то же.Программы правительства нет и не планируется.. Цели гонки с законами легко просчитывается. В этих целях их нет. Они статисты для массовки.Они легко просчитали социально-политические последствия законодательной гонки Как минимум трое из них о чем то уже догадались. У них возникли вопросы.
Разъясняем. Через 10-12 месяцев после принятия бюджета всю эту развеселую компанию вместе с Гончаруком и его плазмой вышвырнут из Кабмина под ноги разъяренному электорату, очищая дорого совершенно другому Кабмину. Их объявят виновниками во всем нехорошем что случится, спасая хорошего Вову, который из-за спины Авакова будет гневно их обличать. Если все получится - Вова просидит еще пару лет, а не получится - г-н Аваков обеспечит революционный порядок...(с)
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ТАКИ ДА, ГРИВНУ ПО 200 МЫ УЖЕ ВИДИМ ПРЯМ ЩА
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Ещё больше КАПСа винторогий ЗЕбил, ещё больше КАПСа, так твои высеры набирают вес и значимость.
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Слышь, образованный порохобот, объясни, что это у тебя за хвост 055f40a1 означает?
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ТАКИ ДА, А ДО ТОГО МЫ УЖЕ 5 ЛЕТ ЗАМЕРЗАЕМ БЕЗ КАЦАПСКОГО ГАЗА
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Гривна по двісті чого??? Ти температуриш?
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У прежней власти руки автоматически тянуться к рулю, но рулить не дают и остается громко кричать.
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когда водила направит авто с тобой к краю пропасти,ты врядли будешь сидеть в позе лотоса
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Тебе козломордому не пофиг кто тебя грабить будет, ты раб по жизни , тебе шо на Петю горба гнуть шо на Бабломойского...у тебя одна радость что вот именно твой царь при корыте. А Украина тебе ж пофиг. ЗЕбил это кацап в квадрате, если не в кубе.
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Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа"...

Песец,срочно к наркологу!!!!!
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та зе не пошел на проверку,теперь только принудительно
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Она еще перед ними на коленях постоять не успела.. Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну - Цензор.НЕТ 5816
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Правда-Матка глаза колет и слух режет
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Ранее, а тогда ещё продажный кремлёвский клоун потешный скоморох ЗЕ.. заявлял, дословно: «я очень хочу обратиться к ГОСПОДИНУ Путину. Уважаемый Владимир Владимирович!!! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы ( какие генетические кацапы нам славянам украинцам братья, кроме того они ещё и допустили кровавую что получается братскую или захватническую войну и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса?). А также тогда эта кремлёвская марионетка добавил что если вы хотите, я могу вас умолять (ползая) на коленях..... Он видно не понимает этот продажный шут Иуда что лютого врага оккупанта никогда он не остановить ни ползая перед ним на коленях ни стоя даже раком. Только мужественная борьба всего украинского народа во главе не продажного капитулянта, а Украинского патриота которым должен быть любой президент. В защите суверенитета и территориальной целостности Украинской Державы, и обязательного освобождение от захватчиков своей Родины ( Крым, Донбасс). Только так можно остановить нашего лютого кровавого врага оккупанта. Можно только надеяться что новый продажный ..резидент Украинской державы он временный и недолго будет уничтожать Украинскую державу своими продажными капитуляциями. И вскоре украинский народ жёстко вышвырнет его Иуду - клоуна - капитулянта в паРашу к ЗЭКУ по уплотнению..
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Эта Любовь Орлова когда "досвиданияГудбай"?
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Что с черноротых взять. Ленка бондаренко - их наставница. Теперь у ПЕСиков дуэт ирок черноротых. С ним веселее в Европу шагать.
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Знакомтесь!!! №114 https://www.youtube.com/watch?v=-_JMiEbyCQs

Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну - Цензор.НЕТ 8764
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Разумков - свинья наглая как и его учители рыгоаналы
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