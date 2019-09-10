 Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила с трибуны ВР.
Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.
Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала и реакцию спикера Разумкова, который прервал ее выступление и резко ответил на ее слова.
"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - сказал он.
После этого трибуну окружили представители фракции "Европейская солидарность" и обвинили Разумкова в преследовании Геращенко, требуя предоставить ей слово.
"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопывают и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко.
Реагируя на эти слова, депутаты начали хлопать в ладоши. Тогда Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".
дело времени
А ДО ТОГО ТЫ ТОЛЬКО В ДИВАНЕ НОВЫЕ ДЫРКИ ПРОПЁРДЫВАТЬ БУДЕШЬ И СВОИ ЗУБЫ В БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ КРОШИТЬ
Слышь, умник. Ты то хоть можешь объяснить, что это у тебя за шлейф говна за твоим ником тянется? Зачем прицепил?
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят, грабят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Допа, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль?..И наш хоть и не жид но великий господин повелитель )(уйло.
А что же она хотела и чего ожидала. Что народ похерит ее перемазанную европейскую солидарность с 8%-ми (от 50 проголосовавших), но при этом эта вонючая куча будет продолжать рулить?
Ирка не понимает, что ее право теперь ограничивается только кнопками за и против перед ее носом. А мозги свои и хотелки, если и есть, пусть повесит сушиться где-то на веревочку. Эти песьи причандалы народу за последние пять лет просто остогыдли.
Разъясняем. Через 10-12 месяцев после принятия бюджета всю эту развеселую компанию вместе с Гончаруком и его плазмой вышвырнут из Кабмина под ноги разъяренному электорату, очищая дорого совершенно другому Кабмину. Их объявят виновниками во всем нехорошем что случится, спасая хорошего Вову, который из-за спины Авакова будет гневно их обличать. Если все получится - Вова просидит еще пару лет, а не получится - г-н Аваков обеспечит революционный порядок...(с)
Песец,срочно к наркологу!!!!!