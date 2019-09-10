 Суд по "Корвалолу" снова затягивается

Ранее представители фармацевтической компании "Дарница" отмечали, что "Фармак" искусственно затягивает процесс. Напомним, за несколько часов до заседания 4 сентября "Фармак" подал документ по существу дела, а на самом заседании – ходатайствовал о продлении срока сбора доказательств до 27 сентября.

"Суд без каких-либо причин и объяснений перенес заседание, фактически удовлетворив требования "Фармака". А рассмотрение дела по сути снова затягивается", - прокомментировал представляющий интересы "Дарницы" партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня.

Ранее "Фармак" предоставил суду социологическое исследование, которое якобы показывает, что население Украины ассоциирует торговую марку "Корвалол Corvalolum" с компанией "Фармак". По мнению Мамуни, подобные исследования не могут служить доказательством в суде. Опрос по заказу "Фармака" проводился в августе 2019 года, а предметом нынешнего судебного спора является решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) за июнь 2017 года.

Как сообщалось, суд между "Фармаком" и "Дарницей" длится почти 15 лет. Изначально процесс был инициирован "Фармаком", но в этот раз "Фармак" выступает ответчиком, поскольку речь идет об иске "Дарницы" на решение Апелляционной палаты МЭРТ, вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на "Корвалол".

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

"Корвалол" – седативный препарат, который производят многие фармацевтические предприятия постсоветских стран. Продается в форме оральных капель.