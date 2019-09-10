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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) госзакупки (832) законопроект (2130) Минздрав (2001) Стефанишина_Ольга (14) Роп Наталия (4)

 В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что партия "Слуга народа" может вернуть в законопроект о публичных закупках норму, предусматривающую закупку лекарств для Минздрава через международные организации.

Об этом Стефанишина рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы голосовали в первом чтении за этот проект закона о публичных закупках, потому что он действительно является таким прогрессивным. Очень многие нормы мы ждали много месяцев, чтобы их внесли, он проевропейский, но каким-то образом в тексте проекта закона исчезла эта возможность закупки лекарств и вакцин через международные организации именно для Министерства здравоохранения. Просто название "Министерство здравоохранения" было изъято из текста проекта закона. Мы это поняли буквально на днях, читая уже проект закона, который есть на сайте после комитета, и, собственно, сегодня объяснили важность оставить эту норму, в том числе председателю комитета по вопросам здоровья и нации, и другим депутатам с "Слуги народа", - рассказала нардеп.

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Стефанишина считает, что их услышали во фракции "Слуги народа".

"Мне кажется, что "Слуга народа" услышала от нас эту информацию, и между первым и вторым чтением обещают, что поддержат нашу правку вернуть международные закупки в этот закон", - отметила нардеп.

"Мне обещал лично председатель комитета по вопросам здоровья нации, мы вместе на этой неделе с ним представим эту правку, и я надеюсь, что она будет поддержана", - добавила она.

По словам Стефанишиной, поправку о закупке через международные организации нужно внести, поскольку таким образом сегодня Минздрав закупает лекарства дешевле, чем это было раньше.

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"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.

"Система Prozorro выводит коррупцию на свет, но она не предотвращает коррупцию так, как это делают международные организации. Международные организации - такие операторы, которые преодолели 40% коррупции в госзакупках. Поэтому этот механизм должен оставаться", - добавила нардеп от "Голоса".

Напомним, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Вместе с тем, новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147601
 
   
 Топ комментарии
 
"Проклятая" Супрун...что же она наделала...геноцид.. В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 4855

"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.
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Действительно В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Воровать, панимаш, не давала В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Правда В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8823?
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Хотелось бы знать ФИО, который явно за бабки эту статью удалил
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Хотят снова покупать у сороса, как и при супрун?
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Хотят опять дать наживаться фармацевтической мафии, которым Супрун попортила крови.
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"Проклятая" Супрун...что же она наделала...геноцид..

"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.
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Хватит защищать эту старую каргу супрун...
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Действительно В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Воровать, панимаш, не давала В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 250. Правда ?
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Да пошел ты... эта дура убила сельскую медицину и не только... ненавижу уродов, которые ее защищают...
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Ой лол, "сельская медицина" зебил запомни - невозможно убить что и так мертво.
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Не трынди дурак...Я знаю, что до супрун было лучше...
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Это у тебя до ближайшего райцентра 100км по бездорожью . ?
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Чтобы твоих родных не успели довести до райцентра, как многих других умерших в этом году, через твою супрун, может тогда включишь мозг, вместо задницы.
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Бажаю лікуватись без міжнародних організацій по закупкам
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А що твої міжн. оргнанізації виробники ліків? Ні... Вони лише "прослойки", які мають свою маржу... То сидіть в своєму Лівані і не вчіть нас жити.
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Обіцяти, не значить одружуватись! Можливо вона пошуткувала, ось рятівна фразав на майбутнє. В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9765
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представляю что они там в первый день напринимали и потеряли в законах
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Еще одно доказательство того, что Зе-стадо вообще никаких законопроектов не читает. Голосуют "слуги" по приказу хозяина. Чечетов в гробу вращается
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Хотелось бы знать ФИО, который явно за бабки эту статью удалил
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Норма и правда нужная и хорошо, что во время заметили и отреагировали (решили вернуть)
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Судя по последним событиям, эта идея запоздала: параша уже подогнала свежий кокс не только Зеле, но и большинству в ВР.
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Далой Супрун!
Далой её попличныцю!
Далой прививки!
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золотое дно. международные покупают, а эти продают.
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Бенины слуги хотят вернуть старые схемы...
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