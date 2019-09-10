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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) регламент (172)

 Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 234 народных депутата.

В изменениях предлагается, что не менее одной трети от конституционного состава Рады, президент или Кабинет министров Украины может внести проект постановления ВР об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта Рады в целом.

Предлагается определить, что только по процедурным решениям Верховной рады может быть проведено обсуждение учтенной главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием по ее принятию, исключению в целом или ее части. В таком же порядке может быть поставлен вопрос о рассмотрении предложения, поправки к соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении, но отсутствующей в предложенной главным комитетом редакции и проведено обсуждение отклоненных главным комитетом предложений, поправок, касающихся этих статей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3147599
 
   
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тобто тепер онлі слуги урода можуть вносити поправки в закони, і таким чином думкою інших можна підтертися. ще одна перемога *********** над здоровим глуздом
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Эта демократия сломалась, несите новую.
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парлямєнт - нє мєсто для діскусій (С)
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Честно говоря не читал сам текст изменений. Кто читал? Мне главное чтобы отменили внесение поправок "с голоса" перед принятием в целом.
Так как такие правки - не проходят ни какого анализа в принципе. Результаты - ужасны.
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И кто их теперь остановит? Призрак узурпации бродит в Украине.
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Замечательно .Бесконечная говорильня и миллион поправок, уйдут в прошлое Ребята СН работают феерично!
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К сожалению настоящая Оля не знала слова "феерично"....
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