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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2900) Польша (4903) Северный поток (490)

 Суд ЕС ограничил "Газпром" в пользовании частью "Северного потока", что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины

Суд Евросоюза вынес решение в пользу польського энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Польши.

"Позитивное для Польши решение суда ЕС - еще одно, после принятия Газовой директивы, событие, которое положит конец монополии Газпрома в Европе", - говорится в комментарии министра энергетики страны Кшиштофа Тхужевского, опубликованного на сайте ведомства.

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Суд ЕС ограничил Газпром в пользовании частью Северного потока, что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины 01

Газопровод Opal является продолжением наземного газопровода "Северный поток", который находится на территории Германии, он также расположен вдоль польской западной границы.

В 2016 году Европейская комиссия вынесла решение, которое позволяло Газпрому использовать всю мощность газопровода. В том же году польское правительство подало жалобу в суд ЕС первой инстанции, об отмене решения Еврокомиссии. Литва и Латвия также выказали свою поддержку касательно данного судебного разбирательства.

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10 сентября суд ЕС вынес позитивное для Польши решение.

"Решение Суда ЕС имеет большое значение, беря во внимание прекращение действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal Газпрому придется сократить использование Nord Stream, поэтому он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной. Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заключил Тхужевский.

В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что новые условия помогут Украине получить контракт на поставку газа по своей территории минимум на 12,5 млрд кубометров в год.

Напомним, действующий контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" Украины на прокачку через территорию Украины газа истекает 31 декабря 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147598
 
   
 Топ комментарии
 
Та клоун всеравно сольет все интересы Украины и будущее украинцев. Зебилам может и кинут какую-то кость, пока на бутылку их будут сажать, как анестезию.
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Шо, Газпром, болят 56 миллиардов?
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В три раза увеличили закупку угля. А сваты вообще на первом месте на рашке.
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Поляки молодцы, в отличие от потужных, которые 5 лет болтали что раша не достроит поток и они ришуче победят газпром - реально позаботились о своем будущем транзите, еще и помогли Украине.
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ШАС пояснят, за новую "пАбеду" фигляра в ЗЕлЁном шутовском колпаке.
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Та клоун всеравно сольет все интересы Украины и будущее украинцев. Зебилам может и кинут какую-то кость, пока на бутылку их будут сажать, как анестезию.
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Порохопадло!! ,
мені цікаво,як ви суки хліб їсте тим язиком яким вальцмана в обісране сурло лижете ?
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Що ж це за війна така? Під час війни з ворогом не торгують!
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Скажи це 3,5 мільйонам заробітчан на россії.
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В три раза увеличили закупку угля. А сваты вообще на первом месте на рашке.
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А тут *********** як розпинались щодо Європи.
І така, і сяка.
А Європа вжарила *****, по самі помідори !

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А через пол-года окажется, что решение суда отменено по решению Германии
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А чєрез 5 мілліардов лєт, Солнце, превратітся в красного карліка...
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Кобелев и Витренко будут в шоке. Они столько сил положили для преграды газу Газпрома и продвижения американского газа в Европу. А тут такой облом. Мама Кобелева не получит новое финансирование.
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Щас слуги кремля поназаключают газовых договоров, что придется пустить воду в крым, цены на газ будут заоблачными при этом про крым придется забыть навсегда
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Ну да не исключено что под прикрытием этого решения суда скажут что договорились о взаимовыгодном обмене с ****** мы в Крым воду а они транзит 12 млрд
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