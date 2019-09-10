EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1785  8
Все про:Сенцов (1020) Афанасьев Геннадий (119)

 "Я во многом виноват. Многое исправил", - Афанасьев в ответ на слова Сенцова

Геннадий Афанасьев, после пыток давший показания против Олега Сенцова, планирует встретиться с ним позже, "без лишних глаз".

Так он прокомментировал слова Сенцова о том, что тот не держит зла на Афанасьева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Слава Богу, что история с "крымским террористами" наконец закончена. Я во многом виноват. Многое исправил. Много работал ради результата. Наконец покой. С Олегом и Сашей еще не встречался. Чуть позже, когда их станут немного меньше терзать СМИ. Без лишних глаз", - написал Афанасьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов. ВИДЕО

Напомним, 10 сентября на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко в Киеве Олег Сенцов, в частности, сказал, что не держит зла на Геннадия Афанасьева, показания которого стали фактически основанием для его ареста.

Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко были среди украинских политзаключенных, которых Кремль удерживал в плену. В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.

Юрий Солошенко осужден в России к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже: по версии кремлевских карателей, он якобы пытался вполне открыто, действуя от имени двух украинских предприятий, купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины - как утверждают в России, незаконно. Уже в кремлевском плену у него диагностировали рак первой стадии.

14 июня 2016 года президент Порошенко сообщил об освобождении украинских политзаключенных Афанасьева и Солошенко из кремлевского плена. Ранее президент России Владимир Путин помиловал незаконно осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. А глава Украинского государства помиловал одесского сепаратиста Диденко, а сепаратистке Глищинской, у которой в СИЗО родился ребенок, была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Также читайте: Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа"

Источник: https://censor.net.ua/n3147594
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не думаю, що Олегу буде приємно з ним спілкуватись.
 показать весь комментарий
 
 
Чего это ? Он не глупый и ему интересно будет пообщаться со слабаком.Когда уже все позади.
 показать весь комментарий
 
 
Сенцов может и простит, но общество не должно. Иначе это станет "трендом". Всепрощение - не сильно хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Так Сенцов же четко сказал, что Афоню хоть и простил, но встречаться с ним не планирует. Вот наглая порохоботина!
 показать весь комментарий
 
 
Не судіть строго, а краще не судіть взагалі. Більшість (якщо не всі) людей не витримає катувань. Путінська каральна машина нічим не слабша за сталіньске НКВД - ламає людей на раз-два.

Відказався на суді від вибитих свідчень і то вже добре.
 показать весь комментарий
 
Ты парень сдал своего, не надо нам тут про пытки. Пнули пару раз, наорали, лампой в лицо посветили - вот тебе и пытки. Сдал ты Сенцова что бы освободиться, а он сел из-за твоих показаний. Что ты там исправил? Исправлял Зеленский.

На коленях прощения просить. И не допроситься.

PS: Ты когда вернулся в Киев ещё и во власть пытался пролезть, но не дотянул до Савченко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх