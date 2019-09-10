 "Я во многом виноват. Многое исправил", - Афанасьев в ответ на слова Сенцова

Так он прокомментировал слова Сенцова о том, что тот не держит зла на Афанасьева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Слава Богу, что история с "крымским террористами" наконец закончена. Я во многом виноват. Многое исправил. Много работал ради результата. Наконец покой. С Олегом и Сашей еще не встречался. Чуть позже, когда их станут немного меньше терзать СМИ. Без лишних глаз", - написал Афанасьев.

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Напомним, 10 сентября на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко в Киеве Олег Сенцов, в частности, сказал, что не держит зла на Геннадия Афанасьева, показания которого стали фактически основанием для его ареста.

Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко были среди украинских политзаключенных, которых Кремль удерживал в плену. В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.

Юрий Солошенко осужден в России к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже: по версии кремлевских карателей, он якобы пытался вполне открыто, действуя от имени двух украинских предприятий, купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины - как утверждают в России, незаконно. Уже в кремлевском плену у него диагностировали рак первой стадии.



14 июня 2016 года президент Порошенко сообщил об освобождении украинских политзаключенных Афанасьева и Солошенко из кремлевского плена. Ранее президент России Владимир Путин помиловал незаконно осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. А глава Украинского государства помиловал одесского сепаратиста Диденко, а сепаратистке Глищинской, у которой в СИЗО родился ребенок, была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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