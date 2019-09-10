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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9339) Чумак (113)

 Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора

Бывший народный депутат Виктор Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генерального прокурора Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"

"Дело в том, что должность замглавы Генпрокуратуры не предполагает какой-то особой публичности и разговоров на эту тему. Окончательное решение будет принимать генеральный прокурор. Поэтому мне по этому поводу особо так и сказать нечего. А появление моей электронной декларации, в которой я значусь кандидатом в заместители главы ГПУ, ну, наверное, значит, что я имею какие-то виды на эту должность. И вот если будет назначение – можно поговорить уже предметно. А если не будет – то и говорить нечего. Как такового рассмотрения моей кандидатуры не предусмотрено. Просто генпрокурор принимает решение – назначать или нет. Как только он определится, об этом станет известно", – подчеркнул Чумак.

Ранее СМИ, со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщило, что Чумак займет место бывшего военного прокурора, заместителя главы ГПУ Анатолия Матиоса.

В тот же день Чумак обнародовал свою электронную декларацию, в которой значится кандидатом на должность заместителя генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак поддержал Гриценко на президентских выборах и возглавил его избирательный штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3147593
 
 
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Бывшие депутаты - из бывших...Лучше выпускников вузов как обещал.
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Раз Касько назначили, то и Чумак пройдет
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Хорошо бы! Один из ОЧЕНЬ немногих порядочных людей из свинохряковой Будки. Я за! Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора - Цензор.НЕТ 9319
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"Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора"
Что об этом думает Кашпировский ?
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Я не понимаю, почему не задействованы Сакварелидзе и Саакашвили. Их опыт по борьбе с коррупцией просто неоценим. Чумак , нормальный, но слабоват.
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Предвыборная лапша не имеет ничего общего с рельными целями "новой власти"...их имена использовали и не более...
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Посмотрим. Саакашвили вернули гражданство. Как его использовали?
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По темі - хочу таку роботу, щоб зарплата була побільше, і нічого не робити. Яка різниця де байдикувати.
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И домик трех-этажный, да пошире. С садом и фонтанами. Всё в зарослях сосен и елок, орхидей и клематисов. И чтобы обязательно страусы бегали и динозавры летали)).

Чего ж не пошли в депутаты? Только там ТАКОЕ возможно))
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