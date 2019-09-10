"Чумак подтвердил, что претендует на должность заместителя генпрокурора"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"

"Дело в том, что должность замглавы Генпрокуратуры не предполагает какой-то особой публичности и разговоров на эту тему. Окончательное решение будет принимать генеральный прокурор. Поэтому мне по этому поводу особо так и сказать нечего. А появление моей электронной декларации, в которой я значусь кандидатом в заместители главы ГПУ, ну, наверное, значит, что я имею какие-то виды на эту должность. И вот если будет назначение – можно поговорить уже предметно. А если не будет – то и говорить нечего. Как такового рассмотрения моей кандидатуры не предусмотрено. Просто генпрокурор принимает решение – назначать или нет. Как только он определится, об этом станет известно", – подчеркнул Чумак.



Ранее СМИ, со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщило, что Чумак займет место бывшего военного прокурора, заместителя главы ГПУ Анатолия Матиоса.



В тот же день Чумак обнародовал свою электронную декларацию, в которой значится кандидатом на должность заместителя генерального прокурора.





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