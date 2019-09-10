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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) ГПУ (9339) законопроект (2130) офис (82)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора

10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №1032, который предусматривает преобразование Генеральной прокуратуры в офис генпрокурора, ликвидацию военных прокуратур, переаттестацию сотрудников прокуратур и другие реформы.

За законопроект проголосовало 287 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона о реформе органов прокуратуры президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 29 августа. Он был обозначен как неотложный.

Глава государства предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых –руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования, - Рябошапка

Новую систему прокуратуры, по мнению автора законопроекта, должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров предлагается приостановить до 1 сентября 2021 года.

Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения многоэтапной аттестации.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Источник: https://censor.net.ua/n3147587
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
він позаштатний пісець всіх законів.
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Юрий Касьянов
3 ч. ·

Там "взбесившийся принтер" печатает законы со скоростью курьерского поезда. Депутаты не успевают их читать. А ведь кто-то законы пишет... Точно не Андрей. И наверняка не Богдан. Так кто же он - наш новый, высокопроизводительный мозговой центр?.. Может, инопланетный разум?..
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Наконец-то...это залог успешной работы "новой" прокуратуры...
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ВОТ ОНИ! ДОЛГОЖДАННЫЕ И САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕХФОРМЫ ОТ НОВЫХ РЕХФОРМАТОРОВ! Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 456 Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2629
Правда теперь надо СТОЛЬКО ЗАКОНОВ пересмотреть и перенапринемать, ну, тух, кгде хоть словом ГПУ вспоминается, шо я таки даже боюсь себе представить! Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7242
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Осталось только переименовать "Верховную Раду Украины" в "Офис народных депутатов Украины" и заживем!
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А как вы думали. Зебильные реформы они такие. Следующий шагом зекам дадут право законодательной инициативы Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2685
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Интересно, ремонт начнут в этом году или в следующем?...
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Снесут перегородка для удобного катания на самокате.
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Выделят средства на улучшение ауры и изгнание злого духа Луценко....по-любому освоят средства...ребята пришли серьезные...могут и в другое здание переехать.. Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 445
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Есть хорошее, просто замечательное здание для них и всей зелёной команды. Прекрасно оборудованное именно для таких, как они. На Лукьяновке.

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Патужна рехформа!!! Щас от этого пенисы пенсии у пенсионеров вырастут.
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ага, щас!

В Украине, согласно зарегистрированному законопроекту «готовь-те карманы», проведут тотальную проверку пенсионеров, субсидиантов и других получателей выплат от государства.
На подходе законопроекты про увеличение 16 штрафов и сборов, 6 прямых ставок налогов и 11 новых видов платежей.
Пока умалишенные хлопали в ладоши и ликовали: "Наш Вова молодец!" У них шарили по карманам.
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При Пороху було тривожно, що може початися повномасштабне вторгнення, але був спокій і впевненість що Україну підтримають і не дадуть на розшматування кацапам.
При блазню є впевненість що вторгнення не буде, але немає впевненості що зелібобікі не перетворять Україну в цирк і малоросію.
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Навіяло.... "міліція-поліція". Ох і міцні наші українські граблі.
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О, супер! Теперь в труселях и шлепках и на самокате можно будет заехать не только в кабмин, но и генпрокурату. Браво слуги кремля. Потужна реформа в действии. Кстати, рыга портнова уже опредилили смотрящим за гпу?!
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Такое впечатление, что у кого-то из зебилов бизнес по изготовлению печатей, бланков и табличек. И это простой подгон своему.
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