 Рада приняла в первом чтении законопроект о преобразовании ГПУ в Офис генпрокурора

За законопроект проголосовало 287 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.



Проект закона о реформе органов прокуратуры президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 29 августа. Он был обозначен как неотложный.



Глава государства предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых –руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

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Новую систему прокуратуры, по мнению автора законопроекта, должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры.



Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров предлагается приостановить до 1 сентября 2021 года.



Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения многоэтапной аттестации.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.









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