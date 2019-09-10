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 Общество
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Все про:общественные организации (141) Кольченко (238)

 Я сохранил свои взгляды и буду продолжать заниматься общественной деятельностью, - Кольченко

Освобожденный узник Кремля Александр Кольченко намерен продолжить заниматься общественной деятельностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции.

"У меня есть намерение продолжить заниматься общественной деятельностью. Я сохранил свои взгляды. Хотел бы напомнить, что до сих пор не закрыто уголовное дело против моих товарищей со Львова – из "Автономного сопротивления". У них украинские спецслужбы изъяли технику, и до сих пор не отдали", - отметил он.

Александр Кольченко ранее был известен ка кактивист организаций левых взглядов.

Также, по его словам, он хочет закончить учебу на заочной форме в Таврическом национальном университет им. Вернадского (который после оккупации переехал в Киев).

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Источник: https://censor.net.ua/n3147584
 
   
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Главное что бы он во всем поддерживал линию партии и Президента!
А то судьба она такая....
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