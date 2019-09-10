 Я сохранил свои взгляды и буду продолжать заниматься общественной деятельностью, - Кольченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции.

"У меня есть намерение продолжить заниматься общественной деятельностью. Я сохранил свои взгляды. Хотел бы напомнить, что до сих пор не закрыто уголовное дело против моих товарищей со Львова – из "Автономного сопротивления". У них украинские спецслужбы изъяли технику, и до сих пор не отдали", - отметил он.

Александр Кольченко ранее был известен ка кактивист организаций левых взглядов.

Также, по его словам, он хочет закончить учебу на заочной форме в Таврическом национальном университет им. Вернадского (который после оккупации переехал в Киев).

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