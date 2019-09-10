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 Экономика
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Все про:топливо (464) Гончарук_Алексей (71)

 Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Ряд участников топливного рынка Украины обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отменить установленные предыдущим Кабинетом министров Украины специальные пошлины на импорт поставляемого трубопроводным транспортом российского дизельного топлива.

В письмах, адресованных премьеру, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенная спецпошлина распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

"Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки", - говорится в письмах.

По мнению авторов обращения, постановление №624 от 17 августа 2019 года в перспективе окажет отрицательное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта, что повлечет за собой повышение стоимости готовой продукции для конечного потребителя.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года введена спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3147580
 
 
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Головне відмінити мертвечуку так як це робив європотрох.
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Да при Пороху такої куйні не було, це було політнекоректно і сцикотно. Черговий шлях до капітуляції.Але капітуляція це не тільки військова чи політична поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рос.зуб.пасту "Лесной бальзам" , був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів.-Фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. Рашистська промислова продукція вже окупувала Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців
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