 Рада поддержала в первом чтении выплату вознаграждения за выявление торговцев-нарушителей

За соответствующий законопроект проголосовали 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что проверка будет происходить на основании чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированными в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.

Депутаты предлагают, чтобы, в случае выявления незарегистрированных чеков, граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам компенсацию в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости – остальные 50% будут направляться в бюджет.

Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца.

Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

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