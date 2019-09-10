 Рада поддержала в первом чтении выплату вознаграждения за выявление торговцев-нарушителей

За соответствующий законопроект проголосовали 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Отмечается, что проверка будет происходить на основании чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированными в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.
Депутаты предлагают, чтобы, в случае выявления незарегистрированных чеков, граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам компенсацию в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости – остальные 50% будут направляться в бюджет.
Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца.
Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.
Я би ще за відео з порушенням ПДР із реєстраторів платив, і за повідомлення про зарплати у конвертах...
И когда это все прекратится?
Так вроде вот же и пытаются таким образом прекратить. Вот теперь бабулька стукнет что в магазине без чеков торгуют. Налоговая контрольную закупку сделает. Накажет хозяина магазина, а бабульку наградит.
Ви що думали ця лафа вічно буде? Кричали про Європу, ну то й отримуйте. У Швеції заради того щоби попасти безкоштовно до лікаря через 4 тижні після того як захворів, люди під 70% усіх своїх прибутків щомісячно віддають...
єтот конкурент мне не угоден и так далее с нашей культурой народа єто будет полній хаос
щоб відчув вартість свого вибору.