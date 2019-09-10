EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1913  49
Все про:ВР (23587) законопроект (2130) налоговая (793) торговля (828)

 Рада поддержала в первом чтении выплату вознаграждения за выявление торговцев-нарушителей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1073 о выплате компенсации покупателям, которые выявят незарегистрированные фискальные чеки.

За соответствующий законопроект проголосовали 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что проверка будет происходить на основании чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированными в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.

Депутаты предлагают, чтобы, в случае выявления незарегистрированных чеков, граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам компенсацию в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости – остальные 50% будут направляться в бюджет.

Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца.

Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Читайте также: Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации

Источник: https://censor.net.ua/n3147579
 
 
 Топ комментарии
 
За моїми спостереженнями найактивнішими і найпалкішими апологетами зеленої релігії були дрібні торговці і інше "зубожіле" населення. Тепер ""зубожіння" припиниться. Буде доведено чеками.
 показать весь комментарий
 
Стукачі всих стран об'єднуйтесь, є робота!
 показать весь комментарий
 
А у меня рядом магазин, где торгуют уже лет 5 вообще без чеков и что?

И когда это все прекратится?


Так вроде вот же и пытаются таким образом прекратить. Вот теперь бабулька стукнет что в магазине без чеков торгуют. Налоговая контрольную закупку сделает. Накажет хозяина магазина, а бабульку наградит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это не бред, это называется двойная касса, то есть на кассе тебе выдают чек и ты считаешь что с него заплатил налог, а на деле есть дублирующая касса которая стоит в какойто комнатушке и делает для налоговой нужную сумму.
 показать весь комментарий
 
Может быть иначе. Тебе на кассе выдают чек напечатанный на обычном принтере чеков.
 показать весь комментарий
 
Кассы все зарегистрированы в налоговой, обойти можна только через дублирующую, а не фискальную кассу налоговики выявят при первой же проверке.
 показать весь комментарий
 
 
У вас дуже складно, насправді самі податківці зазвичай допомагають таким підприємцям та ф лишилось їх по районам по 10 чоловік на район, сидять по вуха в паперах.
 показать весь комментарий
 
Чому складно, з одного супермаркету можна додатково забрати половину ПДВ, це шалені кошти.
 показать весь комментарий
 
Если курку ОЩИПАТЬ , она перестанет нести яйца.
 показать весь комментарий
 
Прохвессор Гетманцев! Луше бы он придумал как турфирму своей мамаши сделать надёжным туроператором, но у него там не получилось и он ударился в науку. Кто этого фуфлыжника Зеленскому привёл!?
 показать весь комментарий
 
Стукачі всих стран об'єднуйтесь, є робота!
 показать весь комментарий
 
 
Ви ж бажаєте до Європи? Там це не стукачество, а прояв громадянської позиції...
Я би ще за відео з порушенням ПДР із реєстраторів платив, і за повідомлення про зарплати у конвертах...
 показать весь комментарий
 
 
у вас странные представления о европе
 показать весь комментарий
 
 
Вы заметили что тишина за фиксацию TrueCam , а если еще и разрешить видео любительскую охоту, то чиновники и мажоры будут в ужасе . .
 показать весь комментарий
 
да, именно так - "стукачи", орала с трибуны Южанина)
 показать весь комментарий
 
Рада однобоко делает закон.Если в государстве нет проверяющих органов и оно зашилось, то пусть платят за все выявленные людьми нарушения и не только в торговле. А тут чеки. А у меня рядом магазин, где торгуют уже лет 5 вообще без чеков и что? А в этом магазине и во всех украинских магазинах торгуют сливочное масло, которое вообще не сливочное, а пальмовый маргарин. И что? И когда это все прекратится?
 показать весь комментарий
 
 
А у меня рядом магазин, где торгуют уже лет 5 вообще без чеков и что?

И когда это все прекратится?


Так вроде вот же и пытаются таким образом прекратить. Вот теперь бабулька стукнет что в магазине без чеков торгуют. Налоговая контрольную закупку сделает. Накажет хозяина магазина, а бабульку наградит.
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно. Тут в законе говорится о незарегистврированных чеках. А про чеки,которых вообще нет ничего не сказано.) И про фальсифицированные продукты молчок.Видимо депутаты жрут все подряд и им пофиг качество продуктов в наших магазинах.
 показать весь комментарий
 
СТУКАЧЕСТВО САМАЯ ГНУСНАЯ СОВКОВАЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНА ЧЕРТА зе ЭТО НАВЕРНО В 95 ТАК ЗАВЕДЕНО ГИДОТНО БАЧИТИ ТАКЕ
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, просто на хитров.пані совкові дупи почали підбирати болт із різьбою...
Ви що думали ця лафа вічно буде? Кричали про Європу, ну то й отримуйте. У Швеції заради того щоби попасти безкоштовно до лікаря через 4 тижні після того як захворів, люди під 70% усіх своїх прибутків щомісячно віддають...
 показать весь комментарий
 
 
Вы или алконавт или дегенерат поумнее немного что то напишите а клише клепать только дурники в змозі
 показать весь комментарий
 
Стукачество есть во всех цивилизованных странах и оно называется жалобами. А в СССР стучали без денежного вознаграждения и по политическим вопросам. Так что все правильно. Нехрен олигархам хамски дурить людей и государство.
 показать весь комментарий
 
ВЛАСОВ тебе не гидотно видеть как барыги ****** твои налоги? **** ты совковая.
 показать весь комментарий
 
Пінда наступає усім нашим "бізнесменам"...
 показать весь комментарий
 
 
За моїми спостереженнями найактивнішими і найпалкішими апологетами зеленої релігії були дрібні торговці і інше "зубожіле" населення. Тепер ""зубожіння" припиниться. Буде доведено чеками.
 показать весь комментарий
 
 
просто стукачество в нашей стране превратиться в поголовное не так понравился продавец у кого то ПМС
єтот конкурент мне не угоден и так далее с нашей культурой народа єто будет полній хаос
 показать весь комментарий
 
Справа в тому що багато єдинщиків, яким в принципі не потрібен касовий апарат змушують продавців вибивати чеки для контроля за самими продавцями, якщо касовий апарат незареєстрований в податковій, то чеки нефіскальні.
 показать весь комментарий
 
 
а откуда покупателю знать зареган аппарат в налоговой или нет, и нафига вообще это ему знать
 показать весь комментарий
 
В принципі по чеку можна розібратись, але покупцю то пофіг, правда ціни швидше за все тепер виростуть, подивимось на динаміку податків.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть платят налоги торгаши, все правильно
 показать весь комментарий
 
 
МЛЯЯЯ! Какие же вы тупые ЗЕбилы! Все что они будут платить сверху, ляжет на твой карман! Поборолись с контрабасом тканей в июне на западной, цена выросла на 40%, дефицит, цеха закрыты, люди без работы. Собственное пр-во стоит, китай везут.
 показать весь комментарий
 
 
З такими темпами скоро за субсидією на джипі не мож буде у Собез приїхати...
 показать весь комментарий
 
 
Very good!!!!!! Давно пора ушлепков наказывать!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно згоден, дрібний бізнес це електорат Зе, ушльопків треба карати.
 показать весь комментарий
 
 
айтішників вже покарали.. так доберуться до кожного зебіла.
щоб відчув вартість свого вибору.
 показать весь комментарий
 
 
Вот сделали бы сначала налоги 5/10. Чтобы малый и средний бизнес раскрутился. А то при таких налогах ещё и хлопают сверху. Кто будет торговать ?
 показать весь комментарий
 
 
А кто им мешает честно торговать не укрываясь от налогов?
 показать весь комментарий
 
спроси лучше, кто мешал Петиной команде всё это сделать)
 показать весь комментарий
 
Представляю эти толпы стукачей, а кто это все разгребать то будет? Предлагаю сразу увеличить штат МВД и налоговиков до 1,5 млн. рыл! Но я согласен, давай, давай, наваливай, быстрее накосячите, быстрее снесут...
 показать весь комментарий
 
Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца. Источник: https://censor.net.ua/n3147579
 показать весь комментарий
 
зебилы начинают кошмарить малый и средний бизнес
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх