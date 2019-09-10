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Все про:АЗС (303) Зеленский (2756) Ривненщина (706)

 Зеленский призвал "теневые" АЗС на Ривненщине прекратить свою незаконную деятельность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность.

Об этом сообщает Interfax.
"В Ривненской области работают много, скажем так," теневых "АЗС, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в течение ближайших дней. Потому что за этим мы не просто будем внимательно следить и, чтобы корректно выразиться в стенах этого университета, без нецензурных слов, "ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - сказал он на встрече со студентами Острожской академии (Ривненская область) во вторник.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с инициативой вывода из тени нелегальных АЗС, которые не платят налоги.

"У нас готовится на следующий год стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем взять за счет наведения порядка с уплатой акцизов. То есть надо убрать тень из рынка горюче-смазочных материалов. Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией. И мы ожидаем, что получим дополнительные средства, когда наведем порядок на рынке горюче-смазочных материалов. Вы же знаете, что у нас масса "серых" заправок, которых ты не видишь, в бюджет ничего не получаешь", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук Украинской правде.

Источник: https://censor.net.ua/n3147576
 
   
 Топ комментарии
 
1. Сейчас все резко прекратили.
2. А в остальных областях можно?
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чергова сеча. повернутися назад на житомирщину, та глянути одним оком на бурштинщиків не хо??? чи мо аваков не велить Зеленский призвал "теневые" АЗС на Ривненщине прекратить свою незаконную деятельность - Цензор.НЕТ 9217
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Краще закликав би хмари не проливатися зливами, річки - виходити з берегів і землетруси - не трусити будинки. А якщо серйозно, то пряме звернення ДО АВТОЩЗПРАВОК!! таки викликає у мене занепокоєння. Я думав, що він може дати розпорядження відповідним органам.
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1. Сейчас все резко прекратили.
2. А в остальных областях можно?
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Зеленский как ребенок. Взывает... А садить в тюрьму будет Пушкин?
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Тут главное когда заправщики будут массово бежать каяться, чтобы не спотыкались и не падали, могут же травмироваться
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какое мародер воровство развел
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чергова сеча. повернутися назад на житомирщину, та глянути одним оком на бурштинщиків не хо??? чи мо аваков не велить
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Законопроект определен главой государства как неотложный.
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А до цього бурштин на кордоні коли ловили за що карали, без квитка їхав?
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як копали так копатимуть! криша всеодно та ж, аваківська. а вову, і його закон матимуть в дупі
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криша набрала 8 відсотків та ігнорує допити в ГБР.
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Призыв не услышат. Это же бабло. А за него на все пойдут.
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Ліва АЗС не дуже вигідний бізнес, вкладань багато, а хлопнути можуть будь коли, газова краще.
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и Это говорит "гаранТ"? Если ты зе и дальше так будешь упрашивать воров они об тебя ноги вытрут.
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Краще закликав би хмари не проливатися зливами, річки - виходити з берегів і землетруси - не трусити будинки. А якщо серйозно, то пряме звернення ДО АВТОЩЗПРАВОК!! таки викликає у мене занепокоєння. Я думав, що він може дати розпорядження відповідним органам.
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Чекаєм звернення до цигарок не ландати через кордон.
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