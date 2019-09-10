 Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов

Об этом в студии UATV заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
"Переговоры были тяжелыми, они велись непосредственно между администрациями президента РФ и Офисом президента Украины, - рассказал правозащитник. - Были разные конфигурации и разные списки пленных. Рад, что в итоге обмен прошел успешно и домой удалось вернуть не только военнопленных, но и 11 политзаключенных".
По словам адвоката, приказы о помиловании пленных как со стороны РФ, так и со стороны Украины, остаются засекреченными, что, по всей видимости, было одним из условий договоренностей.
"Определенные политические силы как в России, так и в Украине пытались использовать военнопленных для достижения своих личных целей как некую разменную монету. Они же и пытались сорвать переговоры, которые велись все это время", – сказал он.
Николай Полозов также акцентировал, что сейчас переговоры продолжаются и составляются новые списки для обмена.
Отметим, что в России в данное время продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.
"В связи с этим вопрос дальнейшего хода событий и движения уголовных дел также обусловлен переговорным процессом. У России есть несколько вариантов: они могут закрыть дело или продолжать его. Все зависит от тех, кто ведет переговоры, а также, какая будет в дальнейшем выстроена конфигурация".
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Будьте критичней, это будет полезней и вам, и ему, ведь он первоклашка в политике, того и гляди взлетит к Ясно Солнышку Путину как Икар..
с чем и поздравляем...
там фамилия не важна, важна должность ))
но зебилам этого не понять
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума