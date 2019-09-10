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 Политика Украины
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 Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов

В России уголовные дела в отношении освобожденных крымского активиста Эдема Бекирова и 24 военнопленных моряков не закрыты.

Об этом в студии UATV заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры были тяжелыми, они велись непосредственно между администрациями президента РФ и Офисом президента Украины, - рассказал правозащитник. - Были разные конфигурации и разные списки пленных. Рад, что в итоге обмен прошел успешно и домой удалось вернуть не только военнопленных, но и 11 политзаключенных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

По словам адвоката, приказы о помиловании пленных как со стороны РФ, так и со стороны Украины, остаются засекреченными, что, по всей видимости, было одним из условий договоренностей.

"Определенные политические силы как в России, так и в Украине пытались использовать военнопленных для достижения своих личных целей как некую разменную монету. Они же и пытались сорвать переговоры, которые велись все это время", – сказал он.

Николай Полозов также акцентировал, что сейчас переговоры продолжаются и составляются новые списки для обмена.

Отметим, что в России в данное время продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

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"В связи с этим вопрос дальнейшего хода событий и движения уголовных дел также обусловлен переговорным процессом. У России есть несколько вариантов: они могут закрыть дело или продолжать его. Все зависит от тех, кто ведет переговоры, а также, какая будет в дальнейшем выстроена конфигурация".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3147574
 
 
 Топ комментарии
 
но денисова про приказу зели подтвердила их статус обвиняемых и признала законность действий пукина. ОФИЦИАЛЬНО... для всех международных организаций..)))
с чем и поздравляем...
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По договоренности между зю и хуйлом они (моряки) по вызову следователей должны прибыть для проведения следственных действий.
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Helgi Sharp:
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума
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Так ну и что. Главное, вытащили их из рашки. Пусть обвиняют их или нет- это вообще не имеет никакого значения.
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По договоренности между зю и ****** они (моряки) по вызову следователей должны прибыть для проведения следственных действий.
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Воно тупе і тебе не зрозуміє, що є Закони і їх треба виконувати.
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Ну да. Пусть сначала по-закону рашка выведет свои танки с оккупированного Донбасса и Крым освободит, тогда сразу и мы начнём )
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Если честно, последнее время на Цензоре, как будто в начале войны на рассейских сайтах- та же вонь кремлевских ботов. Сколько вас здесь? Вы берега не попутали случайно?
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а главный кремлевский бот в кресле преЗЕКа..)))
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Вы видимо идеализируете и влюблены в своего президента, а любовь как мы знаем, слепа.
Будьте критичней, это будет полезней и вам, и ему, ведь он первоклашка в политике, того и гляди взлетит к Ясно Солнышку Путину как Икар..
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но денисова про приказу зели подтвердила их статус обвиняемых и признала законность действий пукина. ОФИЦИАЛЬНО... для всех международных организаций..)))
с чем и поздравляем...
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Ну так уволить Денисову. Нет тела - нет дела
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а что это изменит??
там фамилия не важна, важна должность ))
но зебилам этого не понять
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Helgi Sharp:
В ФСБ РФ заявили, что на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, якобы, объявленных в "федеральный розыск". Их фамилии не сообщаются.
Происходит то, о чём предупреждали многие: отдав Цемаха и освободив моряков не по требованию международных судов и морского права, а по сценарию Кремля (когда обвинения с них не сняты), мы добровольно позволили "миротворцу" Путину брать в заложники ровно столько людей, сколько ему нужно для формирования нового обменного фонда. Просто цена вопроса с каждым разом будет всё выше.
Sergey Fursa:
Люди, которые равнодушны к возвращению наших пленных, не имеют сердца. Люди, которые не хотят знать настоящую цену этого возвращения, не имеют разума
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"Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов" - пребывать в статусе обвиняемых кремлёвской бандой террористов - это почётно, надо надеяться, что Гаагский трибунал в ближайшее время позовёт на скамью подсудимых преступника XXI века, беса путлера.
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.. и это значит , что они еще подследственны для па -Рашки , и для вынесения приговора их надо будет тащить опять в мацкву !! ... об этом зеля как то скромно умолчал !
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