 Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов

Об этом в студии UATV заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры были тяжелыми, они велись непосредственно между администрациями президента РФ и Офисом президента Украины, - рассказал правозащитник. - Были разные конфигурации и разные списки пленных. Рад, что в итоге обмен прошел успешно и домой удалось вернуть не только военнопленных, но и 11 политзаключенных".

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По словам адвоката, приказы о помиловании пленных как со стороны РФ, так и со стороны Украины, остаются засекреченными, что, по всей видимости, было одним из условий договоренностей.

"Определенные политические силы как в России, так и в Украине пытались использовать военнопленных для достижения своих личных целей как некую разменную монету. Они же и пытались сорвать переговоры, которые велись все это время", – сказал он.

Николай Полозов также акцентировал, что сейчас переговоры продолжаются и составляются новые списки для обмена.

Отметим, что в России в данное время продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

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"В связи с этим вопрос дальнейшего хода событий и движения уголовных дел также обусловлен переговорным процессом. У России есть несколько вариантов: они могут закрыть дело или продолжать его. Все зависит от тех, кто ведет переговоры, а также, какая будет в дальнейшем выстроена конфигурация".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.