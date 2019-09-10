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Все про:растрата (166) Сумщина (690) Укроборонпром (774) Военная прокуратура (783)

 Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", о подозрении в растрате 917 726 гривен в то время, как "Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры центрального региона.

Согласно ему, растраченные деньги предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для Вооруженных сил.

Прокуратура подозревает директора по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В феврале Министерство обороны и "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" договорились о поставке 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 миллионов гривен.

После этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах.

Они изъяли документацию и черновые записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба на 1,2 млн гривен

Источник: https://censor.net.ua/n3147571
 
 
 Топ комментарии
 
Когда читаеешь про воровство в укроборонпроме - тольк* одни вопрос - Ну как же вы могли, когда каждый день кто-то погибает, когда вся страна платит не вам, а армии- продолжать пи@дить наши налоги и деньги

Это выше моего понимания - выше
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Хамло соевое, чего разоралось здесь, элита недоделанная , недоученная . 'Коррупция - эта харашо '- так вас научил ваш соевый гуру? Свынарчукам орден вместо тюрьмы, аудит низзя, роттердам плюс и медведчук - лучшие друзья пэти.
Вы просто соевые чудовища.
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Я должен поверить на слово ? )) Ты в своем уме ? ))
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Когда читаеешь про воровство в укроборонпроме - тольк* одни вопрос - Ну как же вы могли, когда каждый день кто-то погибает, когда вся страна платит не вам, а армии- продолжать пи@дить наши налоги и деньги

Это выше моего понимания - выше
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Кобыла, чего расчувствовалась? Ты хоть 1 грн дала армии? Может твой кобёл пошел воевать в 2014? Устали от войны те кто за 1000 км, и возмущаются оборонпромом те, кто копейки государству не дал. Занимай место у экрана, скоро "сваты" начнуться.
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А ты чего расчувствовался ? Ты хоть 1 грн дал армии?
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С чего, дура? Меня обуревает гордость. 2 тыс каждый месяц армии, 5% от собственного потребления. Жена волонтерит, сдаем кровь, долго перечислять, и не стоишь ты этого гавнюк. Вчера заплатил больше 300 тыс ндс, если перестану, и другие присоединятся, такие мудаки как ты подохнут.
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Я должен поверить на слово ? )) Ты в своем уме ? ))
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Ты точно идиот! НАХ ты мне обосралось, веришь во что то или нет! Ты задало вопрос, получило ответ. Жена еще спонсор нескольких благотворительств по животным, я по спорту, и что тут такого? Только для вас, быдла, это зашквар. Все нормальные люди делятся. Похвастайся про себя.
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Чмошница, ответь на вопрос-как тебя касаются расходы бюджета, к которым ты не имеешь никакого отношения. в который ты ни копейки не даешь, а только сосешь оттуда! Причем я наполняю, такие как я наполняют, а вы, зубожилое стадо, зубами скрепите, ядом дышите, завидуете, и мечтаете, что бы всех раскулачили! Передохните без нас!
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Без кого без вас, без соевой ботофермы передохнем? Я как и все граждане Украины платим налоги, платим военный сбор и гордимся этим, но не для того же, чтоб эти деньги отслаивались в карманы пэтиных сирот.
С чего ты взял, что все здесь тебе завидуют? Больной что ли ? Игорь Хирскл в Германии работает. А ты кто здесь, одноразовый бот?
Вас спускают сюда , так сказать, ядерных, на темы по укроборонпрому и другим, где замазано рыло бывшего главсвина.
Ты смешон просто своим деланым гневом.
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Идиот ты,если обвиняешь женщину и не даешь взамен доказательств о себе.Тем более,она не сказала ничего,что могло бы вызвать агрессию у нормального.
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Хамло соевое, чего разоралось здесь, элита недоделанная , недоученная . 'Коррупция - эта харашо '- так вас научил ваш соевый гуру? Свынарчукам орден вместо тюрьмы, аудит низзя, роттердам плюс и медведчук - лучшие друзья пэти.
Вы просто соевые чудовища.
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А ты ожидало что перед тобой бисер будут метать? Еще раз, ответь на вопрос бикса подзаборная- Ты хоть 1 грн дала армии? Тебя вообще не должно интересовать как тратится бюджет. Далди пенсию, и заткнись.
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ПЗДЦ! Ну прокинули через прокладку, как делают при 99,99% госзакупок. Хоть дороги, хоть школы, хоть больницы--ВСЕ, и хоть прозоро, хоть нет, ПОХ! Открой любой контракт от сельрады, до облсовета.
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Так тут не совсем все так, прокладка не изготовила и не поставила, по факту это стандартная схема поставок нелегально из рф.
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После этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение. 12 млн не пропали, значит поставили.
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а это при пэтьке сталося. Хавайте, козлота соевая, хавайте
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букін он при Зе ціле підприємство уволок. і що Зе, і його ставленик абрамавічус? навіть оком не змигнули Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 719 а ви кажете свинарчуки! бо Зе і команда не лише в курсі, але й в долі
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А зедибіли ще й військову прокуратуру хочуть ліквідувати! Хто ж тоді буде такими покидьками дірєхторами займатися? Цивільні суди які й так не справляються? Дірєхтор вчинив тяжкий злочин-,вкрав гроші які мали б піти на оборону держави.Да його за таке на 25 років з конфіскацією як мінімум! Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2073 Покидьок.
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