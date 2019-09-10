 Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры центрального региона.

Согласно ему, растраченные деньги предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для Вооруженных сил.

Прокуратура подозревает директора по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В феврале Министерство обороны и "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" договорились о поставке 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 миллионов гривен.

После этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах.

Они изъяли документацию и черновые записи.

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