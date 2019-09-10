 Я, не раздумывая, сказал нет, и никогда об этом не жалел, - Сенцов о попытках оккупантов склонить его к клевете об участниках Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, отвечая на вопорс о том, склоняли ли его к сотрудничеству с ФСБ.

"Это работает не со всеми, - уверил он. -Касательно меня все было просто. Когда ничего не нашли на обыске, когда я не поддался пыткам, назовем это так… Показаний на меня не было, они это потом подвели. Пришел следователь, сказал: "Показания на тебя есть, ты по любому сядешь, но можешь облегчить свою участь, дав показания на кого-нибудь из тех, кто был в Киеве. Кличко (например)". Все происходило за две недели до выборов президента, поэтому им нужен был скандал. Мне сказали, что если даю показания, - это 7 лет, если нет, то буду "паровозом" и получу 20. Я, не раздумывая, сказал нет, и никогда об этом не жалел. И когда я получил 20 лет… почему на суде была такая реакция, потому что они как обещали, так и сделали...

Они далеко не дураки, сразу видят, кто поддается. Ночью после жестких допросов меня увезли головой вниз, когда вели – надели шапку. Но они приезжие москвичи, а я то город хорошо знаю. Я понял, что мы проехали центр и поднялись по ступенькам наверх. Я понял, что это здание СБУ. Начали говорить: мы сейчас с тобой что хотим сделаем, изнасилуем-убьем-расчленим, а ты даже не знаешь где ты. Говорю: "Я знаю – Франко, 7, здание СБУ, 3-й этаж"… Не получилось у них. Повезли меня обратно домой, думая, что там штаб террористов. А там дочка с книжкой. До утра был обыск, ничего не нашли… И вот, сижу я в этом "стаканчике", скоро должен быть официальный арест. Я смог как-то наскрябать смс, что арестован. Вторую смс о том, что шьют терроризм не успел, так как они заметили. И вот, сижу я без телефона. Подошел серьезного уровня руководитель:

- Олег, сразу видно, что ты умный человек. Тебя обвиняют в терроризме. У нас много что на вас есть.

- Хорошо.

- Мы будем постепенно показывать, чтобы вы сами во всем сознались.

- хорошо.

- Мы будем с вами часто встречаться.

- Отлично.

Он ушел, и больше я никогда его не видел. То есть, они очень хорошие психологи, и видят, с кем это работает, а с кем – нет. Если ты слабину дал, то тебя доедат".

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В свою очередь другой освобожденный политзаключенный Александр Кольченко рассказал свою историю:

"Когда я приехал в колонию, у меня состоялась беседа с оперативными сотрудниками. Спрашивают у меня: как собираетесь жить, чем заниматься, может быть, на работу хотите? То есть, всем обычно предлагают сотрудничество – постукивать. Я говорю: "Ну не знаю, нужно сначала осмотреться, узнать условия труда, зарплату", узнать условия труда, зарплату". Он весь на нервяках переспросил: "Что? Какая зарплата?". Я спокойно стоял и в окно смотрел".