 Мы привлечем талантливых выпускников вузов к проведению реформ, - Зеленский в Острожской академии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава государства осмотрел новый корпус Национального университета и сделал запись в Книге почетных гостей. Он также выразил благодарность меценатам, которые помогают заведению.
Кроме того, Владимир Зеленский во время встречи со студентами поблагодарил ректора Национального университета "Острожская академия" профессора Игоря Пасечника. "Я хочу поблагодарить ректора академии за качественные знания, которые получают студенты", - сказал Президент.
Со своей стороны Игорь Пасечник предложил привлечь лучших студентов и выпускников Острожской академии в команду реформаторов.
"Владимир Александрович, вы начали колоссальные изменения в жизнедеятельности Украины. С вами идет самоотверженная молодая команда реформаторов. Но для того чтобы этот темп, который вы взяли, не уменьшался, необходим достаточно мощный человеческий интеллектуальный ресурс. Есть ли сейчас в Украине молодые люди, которые готовы за мизерную заработную плату чиновника служить этому государству самоотверженно и вместе с вами? Отвечаю - есть, они перед вами, господин Президент. Это студенты и выпускники Острожской академии", - сказал ректор.
Президент Украины поблагодарил за предложение.
"Я вас свяжу с нашим новым премьер-министром, он сейчас действительно ищет очень много кадров. Думаю, что вы подготовите список лучших выпускников", - ответил Владимир Зеленский.
Глава государства побывал в крипте, ознакомился с экспозицией трипольских артефактов и библиотекой.
Кроме того, Президент посетил студенческо-преподавательский храм преподобного Федора Острожского и осмотрел экспозицию старинных.
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?
Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента!
В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
И народ поймёт - обманул всех Зеля!
Выпускникам как бы опыта еще набраться не помешает...
На кошках им бы сначала...
Нам всякий раз сдается, что оно
И нашей мыслью было рождено,
И вот уж было вылиться готово.
Нам в ту минуту как бы невдомек,
В невиннейшем из наших заблуждений,
Что только он, при нас живущий гений,
Сыграть на пианино его смог.
Но заблужденье ль это в самом деле?
Ведь из штанин широких без прикрас
Мы вывалить поистине хотели,
Мы вместе с ним. А он - один из нас.
И семьдесяти трёх процентов счастье,
Что, может, рядовой из рядовых,
Ты к гению Зеленского причастен,
И ты в веках - живой среди живых.
А теперь места уже заняты шефирями- манделями.
Видать оне талантливее
Одуреть！
Коли ви про це збираєтесь дискутувати, коли прийде нова влада, а ця стане папєрєдніками?
Ты же помнишь сопливое интервью свыночолого, где он извинялся, сопли пускал, говорил, шо неправильно все делал, шо погарячился с обещаниями, шо все исправит, кароче, как дите в яслях, которое обосралось. Помнишь же？
в этой пламенной речи ректора вспомнились речевки типа "если Родина скажет - "надо"! "есть" ответит отряд Бригада "
ну не зря многие замечают, что Зеля ведет страну даже не к Луке или Пу, а назад в совок!
і що ми чуємо? перевага таланту а не досвіду... цікаво, а якби довелось Зе обирати під ніж якого хірурга лягти, талановитого випускника медичного Вузу, але ніколи не оперувавшого, чи під ніж досвідченого?
Сначала интересно, а потом больно