 Мы привлечем талантливых выпускников вузов к проведению реформ, - Зеленский в Острожской академии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства осмотрел новый корпус Национального университета и сделал запись в Книге почетных гостей. Он также выразил благодарность меценатам, которые помогают заведению.

Кроме того, Владимир Зеленский во время встречи со студентами поблагодарил ректора Национального университета "Острожская академия" профессора Игоря Пасечника. "Я хочу поблагодарить ректора академии за качественные знания, которые получают студенты", - сказал Президент.

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Со своей стороны Игорь Пасечник предложил привлечь лучших студентов и выпускников Острожской академии в команду реформаторов.

"Владимир Александрович, вы начали колоссальные изменения в жизнедеятельности Украины. С вами идет самоотверженная молодая команда реформаторов. Но для того чтобы этот темп, который вы взяли, не уменьшался, необходим достаточно мощный человеческий интеллектуальный ресурс. Есть ли сейчас в Украине молодые люди, которые готовы за мизерную заработную плату чиновника служить этому государству самоотверженно и вместе с вами? Отвечаю - есть, они перед вами, господин Президент. Это студенты и выпускники Острожской академии", - сказал ректор.

Президент Украины поблагодарил за предложение.

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"Я вас свяжу с нашим новым премьер-министром, он сейчас действительно ищет очень много кадров. Думаю, что вы подготовите список лучших выпускников", - ответил Владимир Зеленский.

Глава государства побывал в крипте, ознакомился с экспозицией трипольских артефактов и библиотекой.

Кроме того, Президент посетил студенческо-преподавательский храм преподобного Федора Острожского и осмотрел экспозицию старинных.

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