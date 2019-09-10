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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2796) Филатов (339)

 Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов во время эфира на телеканале "NewsOne" 9 сентября рассказал, что для выявления всех "хронических болезней" города ему понадобилось менее трех лет.

При этом некоторые еще требуют более детального изучения. "Мы до сих пор не имеем полного понимания, что происходит с подземными коммуникациями, которые были проложены еще при царе. На их инвентаризацию нужны деньги, это около 200 млн грн. Мне снова начнут говорить "распилил деньги", - говорит глава Днепра.

Также Борис Филатов отметил, что сейчас в капитальном ремонте в городе нуждаются и крупные инфраструктурные объекты: мост на Монастырский остров и виадук на Слобожанском проспекте. "Состояние моста на Монастырский остров также оставляет желать лучшего: нам нужно закрывать движение любого транспорта через эту переправу. Опять начнут кричать, что распиливают бюджет. Сейчас аналогичная ситуация, как с Центральным мостом, с виадуком на Слобожанском проспекте - он тоже может упасть. И нужно перекрывать один из центральных проспектов города. А не делать ремонт - это ждать, пока упадет", - добавил мэр.

Источник: https://censor.net.ua/n3147556
 
 
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Одна из болезней - Филатов. Все начал, но ничего не закончил. Вместо города стройка.
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А попробуй сделать нормальный ремонт в своей зассанной хрущевке. За год успеешь?
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Если начинать ремонт в своей хрущевке только ради того, чтобы замылить око жене и спионерить бабки, отложенные на ремонт, себе на "заначку" Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 4342 , то да, не успеешь полюбэ. И за 5 лет. Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 4327
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Шаман з Дніпра: заговорить зубний біль, бородавки, порчі, мости, тунелі, недорого.
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Шоб сісти на потоки, треба три роки. Запишіть.
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Ну и тормоз. Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 8882 Рыгоанальные схемы по дерибану бюджета Днепра ты освоил гоооораздо быстрее. И не удивительно- ведь не напрасно же ты взял себе в замы рыгоаналку! Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов - Цензор.НЕТ 7482
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Главную болезнь Днепра можно диагностировать за 3 минуты! Это куча запутинцев, руськомирцев, украиноненавистников и сепаратюг!
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это тот Филатов, который перд выборми орал, что он коренной Днепровец и все проблемы знает?
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