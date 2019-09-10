 Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова

Об этом говорится в сообщении Геннадия Кернеса в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", - говорится в сообщении.
При этом Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.
Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.
Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
Ващето Жуков был ключевым военачальником геноцида украинцев и оккупации Украины коммунизмом.
Всегда было интересно, почему кацапы и ватники считают российскую и большевистскую оккупацию лучше и правильнее любой другой.
Чтоб тот слепой снайпер "горел вечно"
Таки на користь.
Ужеж ведь при власти 3 месяца. Своя Рада - которая проголосует всё что угодно. Свой Кабмин - который всё исполнит.
Ау, зебильные - почему рыги, сепарня и коллаборационисты не сидят ещё?