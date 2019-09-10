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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1153) Харьков (4423) декоммунизация (455)

 Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городской совет обжалует решение Харьковского окружного административного суда, который признал незаконным решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко предыдущего названия.

Об этом говорится в сообщении Геннадия Кернеса в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", - говорится в сообщении.

При этом Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

Смотрите также: "Немнога дурковата людина", - Кернес на заседании горсовета Харькова заговорил на "азировке". ВИДЕО

Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147555
 
 
 Топ комментарии
 
Не гоніть на В"ятровича Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 7261 . Один із небагатьох нормальних чиновників
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

Ващето Жуков был ключевым военачальником геноцида украинцев и оккупации Украины коммунизмом.
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Ну, и где этот хвалёный Вятрович?Сдулся?
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Вятрович платный пропагандон - заплатят он опять надуется.
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Не гоніть на В"ятровича Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 7261 . Один із небагатьох нормальних чиновників
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В'ятрович історик, раз висловився і досить, хай харків'яни самі розбираються.
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И, кстати, Вятрович высказался и не один раз по этому вопросу, но ольгинскому серуну за знания не платят!
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І що ж він пропагував? Невже вимгав увічнити пам"ять про вбивць українців?
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Историк-пропагандон говорит 70% исторической правды, 20% полуправды, а 10% лжи. То бишь для несмышлёныша вроде тебя или для быдла не вроде тебя, он говорит как бы правду, но подтасовками и ложью клонит в сторону заказа. Это ещё геббельс так делал, а ***** вообще довёл до автоматизма. Несмышлёнышам и быдлу это незаметно, а людей вчёных от этого коробит.
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Езжай уже чумыдло в свой скоторуссский мир и не воняй тут
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кто же учил того криворукого снайпера, шо не грохнул эту крысу
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Интересно, при Зе кернеса наконец посадят? Он же обещал.
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Он и мертвечука обещал... А сегодня заявил - что не имеет права, не в его компетенции.
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гепа, похоже, фсё. и как это связано с провалившейся шоколадной крышей, интересно ))
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Беня оберегает Гепу.Наставник.Но гепа обещал уйти по тихому.А выборы местные -очень скоро позачергови.Жора Жуков изрядно всем поднадоел.В Харькове таких маршалов на улицах не пересчитать.Вообще -то улицы просто нумеровать,как дома.Тогдак все будут довольны.Первоначальное название проспекта Жукова -улица Стадионная.Можно его в Лондонский проспект или Парижский переименовать.А Московский проспект - в Вашингтонский.Это будет справедливей.
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Он считает )) Харьковчане,долго он еще будет , считать ? За вас.
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Не повірите, але в нього тут справді величезна підтримка
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Так. Більшість моїх земляків не цікавить ані кримінальне минуле Кернеса, ані його бандитське сьогодення, ані його психіатричний діагноз

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Зачем нам красный мэр ? Мэры не подлежат декоммунизации ?
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Великолепно учуяв слабину----борзеет мгновенно. Но и выборы мэра не за горами. Уже трамбует победу. Там и кодло собралось крепкое----терять им много. Тут крепко серьёзно всё обстоит.
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харьковчане, сколько уже можно выбирать это чмо?!
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

Ващето Жуков был ключевым военачальником геноцида украинцев и оккупации Украины коммунизмом.
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В 1918 году Жуков оккупировал Украину ??? А три области Галичины до 2-й Мировой войны были под Австро-Венгрией и Польшей.
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Осталось только уточнить, сколько украинцев уничтожила Австро-Венгрия с Польшей и сколько большевики (включая Жукова).

Всегда было интересно, почему кацапы и ватники считают российскую и большевистскую оккупацию лучше и правильнее любой другой.
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Вата ніяк не може второпати що Галичина до війни поляків з більшовиками в складі польші не була, це в них підсвідомо палає за програну Кримську війну, через Галичину та Буковину, царат тримав два великих корпуса на Балканах, шо привело до люлей в Криму.
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Взагалі то при Австро Угорщині українцям жилось чудово, Франц був хорошим імператором.
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До другої світової Австро Угорщина та Польща існували разом? Історичний університет Усть-Жопинська?
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Тоді не перекручуй історію, з кінця 18 ст Австро Угорщина і Польща не існували одночасно.
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Кошерная шавка умлевает от восхищения кацапским мясником, который смело, решительно пускал под нож целые орды совков(наверное 100 разных пород рабов). Во как лихо завернулось Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 410
Чтоб тот слепой снайпер "горел вечно" Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 6999
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Нужен закон о декриминализации власти. Чтобы сидевшие уголовники не могли нами управлять. Ау,Зеленский ! Яныка еще могу привести в пример.
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Тоді треба відокремити від України мінімум 15 областей.
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Распух гепЁрд. Ох, как распух!.. Уже не напоминает того гепЁрда, образца 2014-2016 годов. Сейчас гепа больше похож на беременную крысу, чем на гепЁрда, с которым не так давно себя гордо ассоциировал.
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Вообще-то как называться проспекту должны решать жители этого проспекта, а не кто-то вместо них. У нас частно берут на себя смелость решать за людей
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Люди в большинстве необразованы и тупы, не знают истории и легко поддаются пропаганде.
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Вопрос законный. Но - никогда, бо живучие, п@длы.
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Наїв пику на інвалідному візку.
Таки на користь.
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А чё ЗЕ-клоун его ещё не посадил?
Ужеж ведь при власти 3 месяца. Своя Рада - которая проголосует всё что угодно. Свой Кабмин - который всё исполнит.
Ау, зебильные - почему рыги, сепарня и коллаборационисты не сидят ещё?
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Patomu chto takie javlenia kak rigi, separnja, kolaboraczionisti sozdajutsja i importirujutsja zhidami v ogranichenoe soznanie goev.
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Для такого явища як колабораціонізм потрібен ще зовнішній ворог.
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Жуков - виновник быстрой оккупации нацистами Украины. а потом выгоняли их три года, блин. Так памятник за первое или за второе?
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В 1941 году Жуков - начальник Генштаба РККА. Уж мы то помним сколько погубил солдат своей беспечностью и бездействием.
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Ви про це, стара тема, я схильний тут прислухатись до Суворова, він збирався нападати а не захищатись.
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Где тот стрелок. Пускай доделает свою начатую работу
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Він не вмішується. Не хоче сердити путіна
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Я уверен, что такая гнида, как Гепа, с пеной у рта будет доказывать, что бойцы бежали в атаку с криком "За Родину! За Сталина!", а перед боем писали своим матерям "...если умру - считай меня коммунистом..."
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"Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жуков" - вот это одна из главных мразей Рошеновского паханата, Мародёр опирался на него, и на ещё такого антиукраинца, коллаборанта - Труханова, котрые должны были сделать его повторно, презом, но народ, с помощью бога поступил мудро, и выкинул его из истории, и надеюсь, финал этой истории, мы увидим на нарах этих мразей.
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Ты с головой дружишь? Или тупой, как зелекторат. Кернес занимает ВЫБОРНУЮ должность, его население Хрякова ВЫБРАЛИ. Не мог Порох его уволить. Если президент может его уволить, пусть твой Кокаинист попробует зто сделать.
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Та малювали що хотілось, вірить владі, цвк, це мінімум необачно.
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Ой вей, с помощью какого бога? Он же ж у народа и его слуги разный...
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Да хрен с ним, с этим Жуковым - это подождёт. В связи с надвигающимся на Харьков гей-парадом надо срочно позаботиться о чопиках (заглушках) в дупы правоверных харьковчан во избежание случаев несанкционированных хонингований.
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Ця жаба,(гепу маю на увазі)- яскравий приклад того,чим містечковий жид відрізняється від еврея.
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Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма і тому ми проведем гей парад.
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Колясочный скот подигрывает своему совкокацапскому избирателю.
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Вот же паршивый "инвалид" Когда уже у этого провокатора его тупая башка отсохнет вместе с ногами?
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