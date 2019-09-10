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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1173) закон (2622)

 НААУ призывает воздержаться от принятия законопроекта №1008 из-за сужения прав адвокатуры

НААУ обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики по поводу законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (регистрационный номер 1008).

Законопроектом предлагается изменение модели формирования Высшей квалификационной комиссии судей как органа судейского управления и изменение порядка увольнения членов Высшего совета правосудия. При этом адвокатура как негосударственный конституционный институт исключена из круга субъектов назначения членов ВККС и освобождения членов ВСП соответственно, говорится в сообщении НААУ.

Предлагаемые законопроектом №1008 изменения формирования ВККС, в частности, приведут к потере права адвокатуры как негосударственного независимого конституционного института выбирать двух представителей в состав ВККС.

"Право адвокатуры на участие в формировании органа судейского управления соответствует европейским практикам и предоставляет адвокатуре как общественному, независимому от государства институту возможность делегировать адвокатов к работе в судейском самоуправлении", - говорится в письме Председателя НААУ Лидии Изовитовой к председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики.

НААУ отмечает, что изменения в закон, регулирующий деятельность адвокатуры, нуждаются в консультациях с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Такой императив установлен международными стандартами, в частности Основными принципами ООН о роли юристов, и многочисленными интервенционными письмами Совета юридических и адвокатских обществ Европы, которые были направлены руководству Украины в течение 2016-2018 годов в ходе судебной реформы. Законопроект №1008 никакого обсуждения с участием адвокатуры не проходил, что содержит  нарушение упомянутых международных рекомендаций.

Адвокатура является независимым от государства общественным институтом, основная миссия которого - защита конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"Исключение адвокатуры из круга субъектов формирования ВККС, которое предусмотрено законопроектом №1008, будет означать нивелирование роли адвокатуры в системе правосудия", - говорится в письме НААУ.

Кроме этого, предлагаемая модель формирования ВККС ограничивает права и нарушает международные стандарты не только адвокатского самоуправления, но и судейского управления. Европейской хартией о статусе судей предусмотрено, что независимый орган судейского управления должен состоять из не менее чем половины судей, избираемых самими судьями.

НААУ призвала Комитет ВР провести обсуждение положений законопроекта №1008 с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины, которая по закону представляет адвокатуру в отношениях с органами власти, и воздержаться от согласования изменений в законодательство, которое сужает роль адвокатуры как важного компонента развития правового государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3147552
 
 
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Там одни рейдеры заседают.Друг друга кидают.
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ой да ладно НААУ ВАМ ВСЕ БАБЛО ...а не подавитесь шобла так вот полную монополию ТОЛЬКО СОБИРАЮТСЯ ВВОДИТЬ... А ОНИ УЖЕ КРИЧАТ КАРАУЛ ГРАБЯТ!
а то что госслужащие накупили корочки адвкоатов это как НЕ КОРРУПЦИЯ.. а то что простой человек по простому делу НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ДОВЕРЕРНОСТЬ родному и близкому нет вот ты найми ля ля адуката проститутку и плати ему окуительные гонорары а то что за справку запрос эти подонки берут 5 тысяч (пять тысяч) я отрботав в адвокатуре 25 лет за голову хватабсь от чего во что превратили адукатуру в подстилок главарей ОПГ и просто дебилов...
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Конечно они против - теряют кормушку за свидетельства адвокатов.
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