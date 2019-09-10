 НААУ призывает воздержаться от принятия законопроекта №1008 из-за сужения прав адвокатуры

Законопроектом предлагается изменение модели формирования Высшей квалификационной комиссии судей как органа судейского управления и изменение порядка увольнения членов Высшего совета правосудия. При этом адвокатура как негосударственный конституционный институт исключена из круга субъектов назначения членов ВККС и освобождения членов ВСП соответственно, говорится в сообщении НААУ.



Предлагаемые законопроектом №1008 изменения формирования ВККС, в частности, приведут к потере права адвокатуры как негосударственного независимого конституционного института выбирать двух представителей в состав ВККС.



"Право адвокатуры на участие в формировании органа судейского управления соответствует европейским практикам и предоставляет адвокатуре как общественному, независимому от государства институту возможность делегировать адвокатов к работе в судейском самоуправлении", - говорится в письме Председателя НААУ Лидии Изовитовой к председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики.



НААУ отмечает, что изменения в закон, регулирующий деятельность адвокатуры, нуждаются в консультациях с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Такой императив установлен международными стандартами, в частности Основными принципами ООН о роли юристов, и многочисленными интервенционными письмами Совета юридических и адвокатских обществ Европы, которые были направлены руководству Украины в течение 2016-2018 годов в ходе судебной реформы. Законопроект №1008 никакого обсуждения с участием адвокатуры не проходил, что содержит нарушение упомянутых международных рекомендаций.



Адвокатура является независимым от государства общественным институтом, основная миссия которого - защита конституционных прав и свобод человека и гражданина.



"Исключение адвокатуры из круга субъектов формирования ВККС, которое предусмотрено законопроектом №1008, будет означать нивелирование роли адвокатуры в системе правосудия", - говорится в письме НААУ.



Кроме этого, предлагаемая модель формирования ВККС ограничивает права и нарушает международные стандарты не только адвокатского самоуправления, но и судейского управления. Европейской хартией о статусе судей предусмотрено, что независимый орган судейского управления должен состоять из не менее чем половины судей, избираемых самими судьями.



НААУ призвала Комитет ВР провести обсуждение положений законопроекта №1008 с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины, которая по закону представляет адвокатуру в отношениях с органами власти, и воздержаться от согласования изменений в законодательство, которое сужает роль адвокатуры как важного компонента развития правового государства.