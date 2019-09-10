 Хан, Тиммерманс, Шевчович: новый состав Еврокомиссии официально представлен в Брюсселе

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, в состав новой Еврокомиссии предложены:
Йоханнес Хан - Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;
Дидье Рейндерс - Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;
Мария Габриэль - Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;
Дубравка Шуица - Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;
Стелла Кириакидес - Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;
Вера Юрова - Чехия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;
Маргрет Вестагер - Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии - технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;
Кадре Симсон - Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;
Ютта Урпилайнен - Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;
Сильви Гулар - Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также - оборонная индустрия и космос)
Маргаритис Шинаси - Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского стиля жизни;
Ласло Трочани - Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;
Фил Хоган - Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;
Паоло Джентилони - Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;
Валдис Домбровскис - Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;
Виргиниюс Синкявичюс - Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;
Николас Шмит - Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;
Елена Далли - Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;
Франс Тиммерманс - Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;
Януш Войцеховски - Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;
Элиза Феррейра - Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;
Рована Плумб - Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;
Марош Шефчович - Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;
Янес Ленарчич - Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;
Ильва Иогансон - Швеция, еврокомиссар по внутренним делам.
Предложенные кандидатуры должны быть формально утверждены Европейским Советом.
Европейский парламент будет принимать решение об утверждении нового состава Еврокомиссии пакетом, вместе с президентом Еврокомиссии и представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности/вице-президентом Еврокомиссии.
Перед этим все предложенные к назначению еврокомиссары пройдут слушания в профильных комитетах Европарламента.