 Хан, Тиммерманс, Шевчович: новый состав Еврокомиссии официально представлен в Брюсселе

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, в состав новой Еврокомиссии предложены:

Йоханнес Хан - Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;

Дидье Рейндерс - Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;

Мария Габриэль - Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;

Дубравка Шуица - Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;

Стелла Кириакидес - Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;

Вера Юрова - Чехия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;

Маргрет Вестагер - Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии - технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;

Кадре Симсон - Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;

Ютта Урпилайнен - ​​Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;

Сильви Гулар - Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также - оборонная индустрия и космос)

Маргаритис Шинаси - Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского стиля жизни;

Ласло Трочани - Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;

Фил Хоган - Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;

Паоло Джентилони - Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;

Валдис Домбровскис - Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;

Виргиниюс Синкявичюс - Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;

Николас Шмит - Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;

Елена Далли - Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;

Франс Тиммерманс - Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;

Януш Войцеховски - Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;

Элиза Феррейра - Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;

Рована Плумб - Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;

Марош Шефчович - Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;

Янес Ленарчич - Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;

Ильва Иогансон - Швеция, еврокомиссар по внутренним делам.

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Предложенные кандидатуры должны быть формально утверждены Европейским Советом.

Европейский парламент будет принимать решение об утверждении нового состава Еврокомиссии пакетом, вместе с президентом Еврокомиссии и представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности/вице-президентом Еврокомиссии.

Перед этим все предложенные к назначению еврокомиссары пройдут слушания в профильных комитетах Европарламента.