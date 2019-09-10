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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1857) реформы (3381) НСЗУ (17) Петренко Олег_НСЗУ (6)

 Лечение инсульта, инфаркта и ряд других услуг станут полностью бесплатными для украинцев с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко

В Украине с 2020 года ряд услуг по программе медицинских гарантий станут для украинцев бесплатными.

Об этом во время пресс конференции во Львове сообщил глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

По программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья планирует платить медучреждениям 8500 грн - за роды, 19500 грн - за лечение инсульта и 15800 грн - за лечение инфаркта.

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"Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, поскольку они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - сказал Петренко.

С 2020 года в программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и реабилитации.

Для Национальной службы здоровья приоритетными будут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощью в родах и ранней диагностикой онкологических заболеваний. За эти услуги служба будет платить медучреждениям по приоритетному тарифу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147548
 
   
 Топ комментарии
 
Пошла порция божьей росы для зебилов на фоне реального возвращения схем Богатыревой.
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Нет ничего дороже чем бесплатно.
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И спустя год в Киеве некому будет это лечить. Минздрав может соизволит для образца расчет стоимости лечения инфаркта выложить. Сколько там стоит лабораторное обследование, сколько стоит тромболизис, сколько день пребывания в палате интенсивной терапии, и сколько стоимость работы врача. Ради смеха просто. Врач, спасающий жизнь, наверняка,по этому прейскуранту будет получать меньше стоимости пачки кардиологического аспирина
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Фух, хорошо, хоть так.
Понятно, что учителя - первые, а врачи - за ними...
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При чем тут учителя и врачи? Если сделают бесплатным лечение инсультов и инфарктов -это прекрасно, но еще есть онкология, которая захлестнула Украину, миллионы больных и что планируют по этому поводу? Лечение онкологии супердорогое сейчас и мало кому по карману, поэтому смертность очень высокая.Этот вопрос главный.
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я что то проспустил ,и у нас медицина вчера стала платной ?
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Вообще-то давным давно уже платная, только не на бумаге. С возвращением.
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она то платная )) но где гарантия того что вот та бесплатная про которую говорит этот хмырь будет отличаться от "бесплатной"которая есть сейчас)?
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Какие гарантии? Ты нашего нового преЗЕдента видел?
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ОООоо я так понял при предыдущем ****** такой ***..и не было ))
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ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТСЯ!!
или говоря по простому я не верю в сказки особенно в сказки от чинуш!
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Какими лекарствами, препаратами, исключительно от "Дарницы", хозяин которой нахваливает новую власть?
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Вау! 15800 гривен после вычета зарплаты нянечкам и доктору вполне хватит на как минимум 15 капельниц физраствора!
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вау а нянечка и врач в этом месяце только одного пациента обслужат ?)
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А в отделении только одна нянечка, медсестра и врач? И им не нужно заплатить за свет, за тепло, и лаборатория у них своя?
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а они за газ и свет из своего кармана платят))?, или нянечки не на ставке ))?
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И спустя год в Киеве некому будет это лечить. Минздрав может соизволит для образца расчет стоимости лечения инфаркта выложить. Сколько там стоит лабораторное обследование, сколько стоит тромболизис, сколько день пребывания в палате интенсивной терапии, и сколько стоимость работы врача. Ради смеха просто. Врач, спасающий жизнь, наверняка,по этому прейскуранту будет получать меньше стоимости пачки кардиологического аспирина
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Врач = техничка (чисто по ставке) как всегда, а если еще и молодой специалист, то еще меньше той же технички упомянутой раньше.
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И хрен теперь ты выбьеш направление в область из районной больничке. В ней и помрешь.
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похороны пока что бесплатными не сделали - спешить не нужно Вот когда объявят и о таком...
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Пошла порция божьей росы для зебилов на фоне реального возвращения схем Богатыревой.
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Бесплатно можно умереть,а вот похороны -увы..Не будет такого.Врачи при савке бесплатно на тот свет спроваживали,за редким исключением.
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Да не верю я. С 1998 г есть указ Премьера о выдаче бесплатно антикоагулянта тем кому поставили механический клапан в аорту или клапан митральный. Процедуру получения рассказывать не стану---долго и сдуреть тупо. Что убивает---таких пока мало по стране. Тот же кардиохирург Б. Тодуров в 2007-8 годах лбом бился что бы строили кардиоцентры по стране. Ну штук 5 хотя бы. По миру клапанников ходит десятки миллионов. Не знаю сколько у нас. К работе возвращаются люди и к физической тоже. На сегодня Варфарин-Никомед---Дания отсутствует в аптеках примерно с 2015 г а польское фуфло, а уже появилось и наше просто не работает. Это легко определить. Надо ведь сдавать анализ на МНО=100гр кстати. И сразу видно действие лекарства за прошедший месяц---мел толчёный! А вот мулька в чём? А в том что цена на фуфло та же что и на препарат из ЕС!. Просто купить там находясь не выходит---без рецепта не продадут!
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Зато бабла списано на это все дело...до здравствует бесплатная медицина!
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