 Активисты и эксперты по мостостроению осмотрели ремонт Центрального моста в Днепре

Осмотр, на который заядлых комментаторов пригласил мэр Борис Филатов, проводили с воды. Разъяснения продолжались более 2:00. Вопросы от горожан специалистам зачитывал секретарь городского совета Александр Санжара.

Эксперты отмечают, что с 2013 года количество дефектов на Центральном мосту постоянно увеличивалось. В то же время увидеть, насколько сооружение было поражено коррозией, можно было только после "раздевания" всех конструкций. Когда строители вскрыли внутреннюю часть моста, увидели не только изуродованные временем бетон и арматуру, но и старые перчатки и тряпки, оставленные их коллегами более полувека назад. Кроме этого, во время ремонта с переправы убрали многотонный бетонный слой толщиной в несколько сантиметров. Это втрое разгрузило конструкцию. Поэтому установленные на ней сейчас бетонные отбойники не перегружают, а наоборот - делают движение по мосту безопасным для водителей.



Кроме того, специалисты объяснили, что три аварийные балки они заменили, семь "вылечили" и усилили. Для остальных также провели осмотр и ремонт.



На упреки относительно высокой стоимости ремонта и возможности построить за эти деньги новый мост специалисты объяснили, что стоимость новой переправы достигала бы, по меньшей мере, 10 миллиардов гривен. Хотя и признали, что сделать это было бы легче, чем ремонтировать заброшенную переправу. Также в отношении продолжительности работы - это связано с соблюдением технических процессов и скоростью высыхания, в частности, слоев гидроизоляции.

Однако, по словам нынешнего подрядчика, фирмы "Маст-Буд", их предшественники не выполнили большой объем работ, ряд из которых пришлось еще и переделывать.

Относительно деформационных швов на Центральном мосту строители объяснили, что они нужны, чтобы конструкции выдерживали нагрузки от машин и изменения температур. Без этих соединений переправа не сможет долго функционировать. В то же время, швы, которые не ощущаются, будут стоить в десять раз дороже существующих. Сейчас комфортно проехать вложенными швами можно на допустимой скорости - 50 км в час.

Эксперты отмечают также, что, как и любой другой, Центральный мост потребует осмотра каждые полтора-два года.