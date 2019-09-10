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 Общество
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Все про:Днепр_город (2796) мост (500)

 Активисты и эксперты по мостостроению осмотрели ремонт Центрального моста в Днепре

10 сентября в Днепре эксперты мостостроения, подрядчики ремонта Центрального моста и городские активисты провели совместную инспекцию переправы.

 Осмотр, на который заядлых комментаторов пригласил мэр Борис Филатов, проводили с воды. Разъяснения продолжались более 2:00. Вопросы от горожан специалистам зачитывал секретарь городского совета Александр Санжара.
Эксперты отмечают, что с 2013 года количество дефектов на Центральном мосту постоянно увеличивалось. В то же время увидеть, насколько сооружение было поражено коррозией, можно было только после "раздевания" всех конструкций. Когда строители вскрыли внутреннюю часть моста, увидели не только изуродованные временем бетон и арматуру, но и старые перчатки и тряпки, оставленные их коллегами более полувека назад. Кроме этого, во время ремонта с переправы убрали многотонный бетонный слой толщиной в несколько сантиметров. Это втрое разгрузило конструкцию. Поэтому установленные на ней сейчас бетонные отбойники не перегружают, а наоборот - делают движение по мосту безопасным для водителей.


Кроме того, специалисты объяснили, что три аварийные балки они заменили, семь "вылечили" и усилили. Для остальных также провели осмотр и ремонт.

Активисты и эксперты по мостостроению осмотрели ремонт Центрального моста в Днепре 01


На упреки относительно высокой стоимости ремонта и возможности построить за эти деньги новый мост специалисты объяснили, что стоимость новой переправы достигала бы, по меньшей мере, 10 миллиардов гривен. Хотя и признали, что сделать это было бы легче, чем ремонтировать заброшенную переправу. Также в отношении продолжительности работы - это связано с соблюдением технических процессов и скоростью высыхания, в частности, слоев гидроизоляции.
Однако, по словам нынешнего подрядчика, фирмы "Маст-Буд", их предшественники не выполнили большой объем работ, ряд из которых пришлось еще и переделывать.

Относительно деформационных швов на Центральном мосту строители объяснили, что они нужны, чтобы конструкции выдерживали нагрузки от машин и изменения температур. Без этих соединений переправа не сможет долго функционировать. В то же время, швы, которые не ощущаются, будут стоить в десять раз дороже существующих. Сейчас комфортно проехать вложенными швами можно на допустимой скорости - 50 км в час.
Эксперты отмечают также, что, как и любой другой, Центральный мост потребует осмотра каждые полтора-два года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147546
 
   
 Топ комментарии
 
три года "пилили" бюджет!!! А теперь - какие молодцы!!!! Если бы не Зе, то до сих пор "ремонтировали"!!!
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Филатов молодец. За четыре года покрасил только перила, а бабок снял с горожан как за новый мост. Теперь ясно чего он перешел к порохоботам.
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Кто такие эти "активисты" и имеют ли они вообще представление о строительстве, а в частности - о мостостроении(что есть отдельная наука и вид деятельности)?
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Кто такие эти "активисты" и имеют ли они вообще представление о строительстве, а в частности - о мостостроении(что есть отдельная наука и вид деятельности)?
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Активисты и эксперты по мостостроению осмотрели
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Междусобойчик.Неужели во всем мире на мостах именно так?Брешуть ,как последние кобели.
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три года "пилили" бюджет!!! А теперь - какие молодцы!!!! Если бы не Зе, то до сих пор "ремонтировали"!!!
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ти з Дніпра?. А я з Дніпра, і мені той придурковатий спор нікуди не вперся. Кращеб робили ще 2 місяці, ніж впродовж двох місяців в місті був повний пиз**дець!
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не писти, в Днепре нет таких бакланов как ты
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ага, шкода, що таких як ти дебілів повно ((((
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ні, за три зупинки від центру міста. Не всім же ж як ти у ****** жити. Хтось має жити і в переповненому місті.
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А как же Понтий со своим мордатым замом???
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левый берег! И на себе испытал трехгодичный ремонт!!!!
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он брехун, к Днепру не имеет отншения. одно слово -порохобот.
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я саме на лівому і живу. Тому знаю про що кажу, на власній шкурі відчув двохчасові пробки на Мануйлівському та на Князя Володимира Великого/Ленінградській. А ота шмаркля що вам відповіла наврядчи має хоч якесь відношення не тільки до лівого берегу, а взагалі до міста Дніпро.
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Дурик, а каким куем твое ссыкло ко всему этому?
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Филатов молодец. За четыре года покрасил только перила, а бабок снял с горожан как за новый мост. Теперь ясно чего он перешел к порохоботам.
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перекинути тобі трохи грошенят? Може мізки собі купиш, ну хоч трошки.
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підвезу до пассажу. приходь. Гривень на 50 купиш. Тобі вистачить.
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высылай бабки, приудрок.
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пробухаєш. Ні на що інше ти не здатний. Тому - смо...чи.
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Когда строители вскрыли внутреннюю часть моста, увидели не только изуродованные временем бетон и арматуру, но и старые перчатки и тряпки, оставленные их коллегами более полувека назад.

...
А оце для колекціонерів! Якщо продати з ґавукційони - то можна ще й частину бабць повернути!
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На этом месте стоял деревянный мост до 1965г. На нем снимали фильм -трилогию "Хождение по мукам" в 1957 году, где Махно захватывал Екатеринослав. Штаб Махно был там, где сегодня Главпочтамт. Моя бабушка хорошо помнмла это время, много рассказывала.
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Три балки замінено й сім - "поліковано".. В одному прольоті мосту - 14-ть балок, прольотів в мості - біля 30-ти.. Про підводну частину - взагалі тиша.. Конче необхідна кваліфікована комісія для оцінки як технічного стану виконаного ремонту, так і правильності використання коштів міського бюджету на майже трирічний ремонт..
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Що, у комісію не взяли, "експерт"? Піди клоуну пожалійся.
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Щоб не сталося біди краще за все демонтувати.
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Может быть снизу мост хорошо смотриься, но ехать по нему нужно сцепив зубы, что бы не прикусить язык, на стыках плит. Все надеялись, что именно в этом заключается ретмонт, что бы неыло таих стыков.
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вам же ж пояснили, що уникнути неможливо перепадів. Хоч подивись ті пояснення, щоб не писати дебільних коментарів.
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во всем мире можно, а у порохбота Фиаловани низя!?
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ти, дивлюсь не тільки в політиці "нєзамєнімий" експерт, а і в будівництві мостів також. Шкода що ви такі розумні всі вже працюєте двірниками та сторожами.
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Понтий сказал: можна! Но то дорогооо... Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3333
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50 лет простоял без стыков!!! И при совке строился!!!
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згадай грузопотік 50 років тому та той що зараз. Дивно що той міст взагалі ще живий. Бо жоден міст в Дніпрі не експлуатується з такою інтенсивністю як Новий. Побудували десь у дупі Південний - він постійно порожній стоїть, бо у дупі, Старий(Амурський) вузький та кривий, та і об"їхати багато треба щоб до нього дістатися. Тому Новий переповнений завжди автівками.
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Так они так долго делали, чтобы люди забыли, какой он был до ремонта. Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 4869
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Понастроили советы мостов, теперь ремонтируй их.
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прям отак от советы и понастроили? или все-таки строители строили - Петренко, Сидоренко? и если б над ними не было советов, так может еще лучше построили бы? почему у нас самые херовые города в плане архитектуры - это те, которые максимум были под советской оккупацией? где лучше жить - в Кривом Роге, где "советы понастроили" или во Львове, где советы не очень успели понастроить? Так и мучается Кривой Рог з металлургическими гигантами, наверное очень бахато живет, а во Львове строятся (не советами) современные экологичные заводы.
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я к тому, что тогда не было теперешних технологий!!! А им сейчас рассказывают, что стыки это круто!!!
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До речі - декларації про готовність об'єкту до експлуатації на сайті ДАБІ немає..
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значит спор не выиграл!!! Как везде трубят!!!!
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"В то же время, швы, которые не ощущаются, будут стоить в десять раз дороже существующих"

Это к тому, что сначала делай, потом говори. У нашего мэра всё наоборот и, как правило, на первой части он постоянно уходит на второй круг.
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Ну конечно. Активистам можно втереть что угодно. Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 И главное- "старые перчатки и тряпки, оставленные коллегами более полувека назад"! Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 Бредятина. А чем же вы "усилили опоры"? Монтажной пеной и фанерой??? Не говоря уже о фотках, где ржавая арматура торчит наружу и видны отвалившиеся куски бетона! "Не верь своим глазам"? Благо, что нельзя увидеть, что вы туда вовнутрь засыпали и засыпали ли вообще. И что смогут увидеть те, кто будет ремонтировать мост после вас. Возможно, филатовские памперсы? Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3131 Ибо он панически боится потерять мэрское кресло, на котором "невозможно сидеть".
Очень надеюсь, что компетентные органы разберутся и оценят эту филатовскую "стройку века" за шалені гроші!
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Если на почте не прыгать таким как Кличко, а тихонько ездить то он ещё ого-го, да.
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