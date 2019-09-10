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 Политика Украины
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Все про:импичмент (358) Голос партия (71)

 Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский

В партии "Голос" заявляют, что принятый сегодня закон об импичменте не меняет абсолютно ничего и является сборником, в который вошли статьи Конституции и отдельные положения регламента.

Об этом сказал депутат от "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно этому закону, нужно 337 голосов депутатов для внесения изменений. А для изменения Конституции нужно 300 голосов. Таким образом президент будет более защищенным, чем главный закон Украины", - отметил он.

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"Мы требуем от президента Зеленского внести изменения в 111 статьи Конституции, и только таким образом процедура импичмента станет возможной", - добавил нардеп.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Вместе с тем, нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.

Источник: https://censor.net.ua/n3147545
 
 
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Подгавкивать ПЕС и лизать парашенке - суть вакарчука и его голоса
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Петя, когда двинул Славка на выборы, думал, что оторвет от ЗЕленского голоса, а по факту вышло, что Голос забрал голоса избирателей у ПЕСа. Ну а теперь надо отрабатывать пайку хозяина.
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Хрюкогавкати в коментах про неоднаковість тексту "закону" і статті 111 Конституції України - суть зелених свинoсoбaк.
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Хрюкогавкать, свинособак... иной терминологии в твоём колхозе нет или ты усвоить не способно?
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та який з Славка політик.. це - півець ротом і не більше
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а по сути есть что возразить? в чем именно соврал представитель "голоса"?
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Главзебил сцыт всем в очи, но для зебилоидов то роса
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)(уйло умнее тебя в боты никого нанять не смог?
Туп непроходимо
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тебе явно, кроме глаз, в мозг попало...
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А с одного ника слабо срать, кремлебот?
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Если с зебила снимать портки, похлопывая по холке, то он не заметит. Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 5581 Ему это может даже понравиться.
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вялый ты, лучше старайся, вася, другие васи аж кипятком писяют, доказывая, что "сзаконамвсёхарашо".
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У тебя палец в клавиатуре застрял. Выпей зеленки.
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Вот на нем и проверим снятие неприкосновенности.
И ;Па тундре, а па железнай даро-о-оге;!
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Значит када Петруха снова станит ************ иму ничего не угрожаит... Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 9451 ..ложитесь спать порохоботы, завтра выцрете то что не выцрали сегодня!
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Так пэидиоты орали, шо это закон самого пэтюньки, так шо, пэтюнька чмо таки？😀😀😀
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вы не перепутали законы? речь шла про закон о снятии неприкосновенности от Порошенко
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Команда нашего Народного Президента уже научена горьким опытом Януковича и не повторит его горьких ошибок!
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ага, приняв закон в редакции лолиты кокориной😀😀😀
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через місяць-другий Славіку політика знову набридне як це вже було.. творча людина Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 181
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