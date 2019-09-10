 Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вводим ответственность руководителя бюджетного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок. Мы боремся с обжаловательным троллингом. Не позволим, чтобы заказчики дисквалифицировали бизнес по формальным признакам", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, представляя документ в парламенте.

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Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Кроме того, в законопроекте предложено вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время – 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.

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Вместе с тем, новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года. Об этом сообщила в фейсбуке член комитета Ольга Стефанишина.

"Сегодня Верховная Рада проголосовала за проект закона 1076 "О публичных закупках" в первом чтении. В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда. Такие правки договорились подать совместно с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", - написала Стефанишина.



