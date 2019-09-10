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 Политика Украины
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Все про:ВР (23575) госзакупки (832) лекарства (819) Стефанишина_Ольга (11)

 Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вводим ответственность руководителя бюджетного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок. Мы боремся с обжаловательным троллингом. Не позволим, чтобы заказчики дисквалифицировали бизнес по формальным признакам", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, представляя документ в парламенте.

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Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Кроме того, в законопроекте предложено вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время – 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.

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Вместе с тем, новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года. Об этом сообщила в фейсбуке член комитета Ольга Стефанишина.

"Сегодня Верховная Рада проголосовала за проект закона 1076 "О публичных закупках" в первом чтении. В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда. Такие правки договорились подать совместно с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", - написала Стефанишина.

Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации 01
Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147544
 
 
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Ну не зря же у шмары, которая теперь рулит Минздравом, в советниках люди богатыревой и фарммафии...
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Ну наконец-то!!! Не зря Богатырева все-таки сюда пхалась.
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73% проценти ви зробили це разом! як то кажуть самі не жили, і вам не дамо Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации - Цензор.НЕТ 6979
вова ж он чесний, он за народ Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации - Цензор.НЕТ 3817
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В процессе некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. Умышленное ли это действие, или случайное совпадение, мне неизвестно", - рассказала она.Источник: https://censor.net.ua/n3147544

Откуда среди "слуг народа" взялась "злая сила" уже через неделю после начала работы Рады?!
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Порошенко гадит, наверное, больше некому.
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Ну наканец!! Сейчас таблеточная мафия вздохнет на полную силу! За 5 лет издержались
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Законопроект Богатырева готовила, но зебилы и это гавно схавают
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Ну, пять лет медленно вперед. пять лет вприпрыжку назад
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Порохоботи навіть не знаючи суті проблеми вже кричать зрада.Закупки супрун через міжнародні організації афера і коррупція,так як при закупці потрібно було платити 100% предоплати,а сроки постачання товару після оплати тягнулися до 1 року.
А тепер пропонується через петрову ж перемогу,натомість систему ProZorro ,так в чому проблема,баба яга завжди проти,чи як погана свекруха,все і всі не так
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Привіт схеми в дежзакупках і ліки з накруткою в 1000%.
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