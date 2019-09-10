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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2756) Порошенко (17769) роспуск (207) ЦИК (3298) Грановский (81)

 Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA

Формальным поводом станет ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа".

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.

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По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.

Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отменил регистрацию Рудыка нардепом, - ЦИК

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Источник: https://censor.net.ua/n3147539
 
 
 Топ комментарии
 
я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
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последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
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Ага, вадинтур низабудим нипрастим. Не хватило Петрусю еще одного срока чтобы стать украинским пуйлом - а так хотелось.
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та льогко. ці барани, а також бєніни слуги плюс жуля допоможуть
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поблогадарил так сказать ..а что короче ПОМИЛОВАТЬ ИЛИ КАЗНИТЬ..... не казнить короче и Королева начертала...... Казнить (с.) (12 Месяцев- Маршак)
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я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
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последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
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Ага, вадинтур низабудим нипрастим. Не хватило Петрусю еще одного срока чтобы стать украинским пуйлом - а так хотелось.
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Як би бажалось то результат виборів був би іншим, а у вас виходить що без 5 хвилин диктатор Порошенко забезпечив перемогу Зеленського.
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Не паникуйте панове,мы не роисся терпеть это никто не будет,долго запрягаем но потом вынесем этого пони вместе с тележкой до самого Ростова,к тому же мордор для Зебила уже не агрессор
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Ты прав, по соевым правилам последние...Свечку за Петю уже поставил?
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Порохоботам выпадет шанс возглавить протест - прекрасный повод вернуть былое вЯличие.
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Нет! Я просто показал человека чьи методы правления копирует наш Президент, Великий Кормчий украинского народа!
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І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
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Неистово плюсую! Сам угораю с русских. Представляю с какой завистью они смотрят сейчас на Украину, как завидуют стремительному улучшению жизни простого народа и нашей чесной и патриотической власти во главе с нашим общенациональным Лидером- Владимиром Зеленским!
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Самого лучшего из людей,
Самого мудрого из людей -
Я Зеленского видел. Сидел он в среде
Его Зекоманды вождей.Рядом с ним в Одессе Богдан сидел,

На море со светлой улыбкой глядел,
Рядом с ним грозный Портнов-батыр,
Разумков - разум страны,
Но наш пианист выше их всех
На две... Нет, на три головы!
А зал аплодировал и гуделГероям великих дел.

...

Солнце яркое остудят злые холода,
Имя Зелика родного греет нас всегда.
Потому-то ярче солнца наш великий Друг,
Потому так много света разлилось вокруг,
Потому земля родная расцвела навек!
Малоросу станет русский брат и человек!
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Все на майдан ! Не дадим малоросам распустить ЦИК ! Или хотя бы любовницу Грановского оставьте малоросы Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 464
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а от и не любовница Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6066 , а гражданская жена !!а Это уж и не подстилка какая то.. уважайте человека.
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Ничего) Скажем спасибо и до свидания) Петюшкины клоповники надо инсектицидами обрабатывать а лучше выпиливать и сжигать)
Чу..... что снова за вой на болотах?))) Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 4672
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Нужно не только распускать всю падаль 25 лет уничтожавшую и грабившую Украину и её народ ,их надо сажать и это ещё в самом лучшем случае !!! Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 8453
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Давно пора! И сократить - существенно уменьшить количество дармоедов.
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Це Коні Сошкіной могло приснитись,не треба нагнітати
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Совершенно правильное решение! Все чиновники, назначенные соевой бандой, должны быть заменены, ибо воры, мародеры и коррупционеры априори не могли назначать на должности честных людей
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Это говорит о том, что Зе соврал и уже метит на второй срок.
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Цілком логічне рішення, цей ЦВК приніс перемогу Зеленському, тому Порошенко його розпустить, правильно шмарклі?
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Совсем охренели. Блин, как найти управу на эту зеленую эпидемию?!
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1.НЕ ВОРОВАТЬ
2.НЕ БРЕХАТЬ
3.ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ
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Лукреция, это мне советы?? Как раз я на выборы всегда хожу. Да и по первым двум пунктам - вопросы не ко мне.
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Неужели и непотопляемого ловкача-крючкотвора Магеру наконец-то снимут?
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Ще треба заборонити партію ПЕСиків як злочинне угруповання!!!!
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Може треба злочини спочатку доказати чи так піде? Бумеранг штука така...
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буде воля, а з доказами проблем не має бути.. Панама з Липецьком та дупою Свинарчука в допомогу.. Барига - це сопливий боягуз, боїться навіть на допити ходити..
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Так я бачу що воля у вас є, що вас стримує встати і піти до Рябошапки з доказами, нема грошей на квиток?
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Почему-то мне это решение кажется правильным. Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6081
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