 Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.

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По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.

Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

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Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Позднее, народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбук обнародовал соответсвующее представление Зеленского.









