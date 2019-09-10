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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2756) Порошенко (17772) роспуск (207) ЦИК (3298) Грановский (81)

 Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

Формальным поводом станет ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа".

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.

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По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.

Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

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Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Позднее, народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбук обнародовал соответсвующее представление Зеленского.

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Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 05

Источник: https://censor.net.ua/n3147539
 
 
 Топ комментарии
 
последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
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я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
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І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
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НУ ВОТ ЖЕ, ВОТ! Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 2123
А мы переживали, куда Лысого пристроят. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3598
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...Скандал с флагами в Станице: кто отдал приказ?Но главный вопрос - так кто же тот «герой», который решил избавиться от украинских стягов в Станице? Народ же должен знать таких героев в лицо, не правда ли?

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Должен знать - значит, будет знать! По сообщениям патриотов и волонтеров, таким массовиком-затейником оказался не известный доныне широкой публике такой себе Горбенко Игорь Владимирович, который в Офисе Президента Украины трудится главным консультантом Главного департамента региональной политики. Ну и с недавних пор - куратор Луганской области о Офиса Президента. Мирослав Гай, в частности, на своей странице в фейсбуке так описывает исход ситуации в Станице Луганской:

«Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.

Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станицею.

Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.

Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327088-skandal_s_flagami_v_stanitse_kto_otdal_prikaz

...
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Опарыши Потрошенко в ЦИКЕ не хотят распускаться.Ничего.Им помогут.Смешно смотреть,как Петя пьять рокив все строил и строил свою свынячу будку.А разрушат ее за пару месяцев.А самого борова на живодерню.
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Александр Глазков - избиратель ЗЕбанды во главе с ЗЕбарыгой. Мне страшно за Украину.
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Адольф Шикельгрубер нервно курит за углом.
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" поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата."....

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ!
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он яник отримав. і цей отримає. дайте лише час Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 8645
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Антон Санченко
8 сентября в 05:55 ·

Що не кажіть, а Януковичу таких зрад, як нові податки на ІТ і обов'язкові касові апарати для ФОПів 3-4 груп, сімки по паспорту і обов'язок провайдерів зберігати весь трафік, вистачало й одної на тиждень. Зробить зраду, всі перетруть, перебісяться, він далі своє (насправді московське) гне, по пеньках бігає.
А цей пострибав по пеньках в такому темпі, що не знаєш вже, на мітинг проти чого бігти. Посипалося, як з відра без дна. Зайчик-пострибайчик який. Просто тобі австралійський тушкан.
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а там сматрі верховний суд під ніж, щоб бєні не заважав приват повернути, і антикорсуд зробимо правильним. апетити Зе команди ростуть і ростуть. овоч десь в ростові заздрісно слину ковта
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Импичмент этому зелёному п#дарасу без всякого ВЦИКа, в Магадан паскуду клоунскую.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Зе направив в Раду подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Людині, яка прийшла до влади ЛИШЕ на 5 років на самих демократичних виборах має бути пофіг на склад ЦВК. Строк повноважень членів ЦВК 7 років, діючий склад діє з 2018 до 2025. У-узурпація
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скоро зе прийме закон більше 3х не збиратись і 73% будуть аплодувати пояснюючи це тим що порох зробить путч Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 2283
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Бюст вже є, а давайте вже ікону Зеленскаго намалюємо, у мене є фломастєри. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 9911
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Вже сьогодні можна починати виборчу компанію на мерів мільонників.
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Порох "узурпував" владу. Ось Зеленський покаже кузькінумать. Дайош владу в аднірукі! (((
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Эта ка так шансы Петюни на второй ************** срок после прожолжительной болезни скончались порохоботы, усе на майдан...там фура с рошенками перевернулася Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 338
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Ukraine‏ @UkrainNEWS 3 часа назад

Он явно готовит себе почву под будущие фальсификации во время проведения референдумов по НАТО, ЕС, вступлению в Союз с РФ!!!!
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Выборы это соревнования кандидатов во власть, избирательные комиссии это судьи этих соревнований. Не могут быть заинтересованные лица, т.е. представители соревнующихся, быть судьями. Во всех соревнованиях это нейтральные люди и члены избирательных комиссий должны быть нейтральными, т.е. беспартийными, а если исходить из сегодняшних реалий, то избиркомы будут состоять, сплошь и рядом, из СН и по одному представителю от других партий. О каком честном подсчете голосов может идти речь? Разве позволят свои своим проиграть.
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вова бронежилет на голову не наденеш !!!
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