 Зеленский хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.
Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.
По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.
Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.
На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.
Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
Позднее, народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбук обнародовал соответсвующее представление Зеленского.
А мы переживали, куда Лысого пристроят.
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Должен знать - значит, будет знать! По сообщениям патриотов и волонтеров, таким массовиком-затейником оказался не известный доныне широкой публике такой себе Горбенко Игорь Владимирович, который в Офисе Президента Украины трудится главным консультантом Главного департамента региональной политики. Ну и с недавних пор - куратор Луганской области о Офиса Президента. Мирослав Гай, в частности, на своей странице в фейсбуке так описывает исход ситуации в Станице Луганской:
«Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.
Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станицею.
Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327088-skandal_s_flagami_v_stanitse_kto_otdal_prikaz
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ!
8 сентября в 05:55 ·
Що не кажіть, а Януковичу таких зрад, як нові податки на ІТ і обов'язкові касові апарати для ФОПів 3-4 груп, сімки по паспорту і обов'язок провайдерів зберігати весь трафік, вистачало й одної на тиждень. Зробить зраду, всі перетруть, перебісяться, він далі своє (насправді московське) гне, по пеньках бігає.
А цей пострибав по пеньках в такому темпі, що не знаєш вже, на мітинг проти чого бігти. Посипалося, як з відра без дна. Зайчик-пострибайчик який. Просто тобі австралійський тушкан.
Зе направив в Раду подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Людині, яка прийшла до влади ЛИШЕ на 5 років на самих демократичних виборах має бути пофіг на склад ЦВК. Строк повноважень членів ЦВК 7 років, діючий склад діє з 2018 до 2025. У-узурпація
Он явно готовит себе почву под будущие фальсификации во время проведения референдумов по НАТО, ЕС, вступлению в Союз с РФ!!!!