 Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.
Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.
По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.
Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.
На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.
Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
Позднее, народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбук обнародовал соответсвующее представление Зеленского.
Хайль ЗЕ. Всё идет к этому, ну а потом холокост для несогласных.
Но только у 8%-ного порохобота ЖОПА и есть весь его организм)))
А мы переживали, куда Лысого пристроят.
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Должен знать - значит, будет знать! По сообщениям патриотов и волонтеров, таким массовиком-затейником оказался не известный доныне широкой публике такой себе Горбенко Игорь Владимирович, который в Офисе Президента Украины трудится главным консультантом Главного департамента региональной политики. Ну и с недавних пор - куратор Луганской области о Офиса Президента. Мирослав Гай, в частности, на своей странице в фейсбуке так описывает исход ситуации в Станице Луганской:
«Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.
Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станицею.
Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327088-skandal_s_flagami_v_stanitse_kto_otdal_prikaz
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ!
8 сентября в 05:55 ·
Що не кажіть, а Януковичу таких зрад, як нові податки на ІТ і обов'язкові касові апарати для ФОПів 3-4 груп, сімки по паспорту і обов'язок провайдерів зберігати весь трафік, вистачало й одної на тиждень. Зробить зраду, всі перетруть, перебісяться, він далі своє (насправді московське) гне, по пеньках бігає.
А цей пострибав по пеньках в такому темпі, що не знаєш вже, на мітинг проти чого бігти. Посипалося, як з відра без дна. Зайчик-пострибайчик який. Просто тобі австралійський тушкан.
Зе направив в Раду подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Людині, яка прийшла до влади ЛИШЕ на 5 років на самих демократичних виборах має бути пофіг на склад ЦВК. Строк повноважень членів ЦВК 7 років, діючий склад діє з 2018 до 2025. У-узурпація
Абсолютно точно охарактеризует ***************,как по исполнению,так и по внутреннему содержанию))
И поставить на главной площади Кривого Рога,чтоб весь этот аул видел,кого они вырастили.
А вот 8% -Даёшь в сортир!!
Он явно готовит себе почву под будущие фальсификации во время проведения референдумов по НАТО, ЕС, вступлению в Союз с РФ!!!!
МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.
"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?
Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:
На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.
О чем речь?
Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.
Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.
В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.
Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.
Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.
https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...Т.Г Шевчено(Розрита могила). Т.ГШевченко ще тоді показав істиних ворогів України.
Зеля, зачем тебе столько власти ???
Скоро уже её будет настолько много, что президента будут считать виноватым даже за неубранный подъезд. Оно тебе надо ?
ОНИ грабили Украину пока народ нищал!!!!
2015 по 2018 гг.(и это только задекларированный доход семьи.-
.а сколько ещё млн.гривен в оффшорах и слепых трастах?).
Порошенко- 62 млн / 1,6 млрд
Гройсман - 2.9 млн / 24,2 млн
Гладковский-Свинарчук -6.9млн./ 16.6 млн
Турчинов - 1.7 млн/ 3.4 млн
Полторак- - 850 тыс./3.5 млн
Зустрічається Сліпачук з Зеленським
- Вован, змилуйся! Президенські вибори ми тобі 73% намалювали, на парламентських "Слугу народу" під 50% підтасували, мажоритарщиків всіх тобі пропихнули, шо вже народ ржав, бо не сліпий. То ти ще й місцеві такі ж хочеш? Мо досить?
- Ти уволєна