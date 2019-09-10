EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  14424  159
Все про:Зеленский (2768) Порошенко (17772) роспуск (207) ЦИК (3299) Грановский (82)

 Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено). ДОКУМЕНТ

Формальным поводом станет ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа".

По данным ZN.UA из источников в Офисе президента (ОПУ), Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

Ожидалось, что подобный шаг президентом будет предпринят после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. Однако, по данным издания, Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств ЦИК в этом году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На местные выборы нужно 2,2 млрд грн, - ЦИК

По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передано в аппарат Рады для регистрации.

Формальным поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отменил регистрацию Рудыка нардепом, - ЦИК

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Позднее, народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбук обнародовал соответсвующее представление Зеленского.

Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 01
Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 02
Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 03
Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 04
Президент хочет распустить ЦИК в ближайшее время (обновлено) 05

Источник: https://censor.net.ua/n3147539
 
 
 Топ комментарии
 
последние выборы были в 2014 году, в 2019 зазомбированное стадо исполнило хотелки кремля.
 показать весь комментарий
 
я же говорил что выборы 19-го это последние украинские выборы
 показать весь комментарий
 
І взагалі, які можуть бути вибори всенародного улюбленця, геніального актора, неперевершеного музиканта, зеленого сонця, магістра усіх наук, б-гом обраного єлбаси Володимира Олександровича Зеленського? Лише ворог народу може плести тенета зради, навіть думаючи про якісь там вибори!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Чмо, Д 93e0c8ca. Надеюсь среди твоих близких найдётся Порохосрань. Если нет то вы ********. Кстати, писать такие коменты научился у вас, ЗЕсрань.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За СН проголосувало 20,19% від всіх виборців,тому з цією "довірою" їм довго не протянути. А диктаторські замашки -закінчаться трагічно,але це буде ..
 показать весь комментарий
 
 
Удел порохоботов-ссать против ветра))а судя по комментам-так и срать тоже!! Считавод хренов..соевый))Приятного аппетита , прокладка *******-Мальдивского
 показать весь комментарий
 
Молодец Зеля.Пэциных опарышей без жалости давит.Еще бы не плохо было,муху кучерявую,соевую,что этих опарышей по рассаживала,прихлопнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Как сказать?Одна хлопалка ногу Леркину в Лондоне уже переехала.Найдется хлопалка и на жирного борова кучерявого.
 показать весь комментарий
 
 
Не радуйся, червь. Сегодня раздавят Пэциных опарышей, а завтра за тебя возьмутся, гнида. В истории таких примеров куча.
 показать весь комментарий
 
 
Пускай беруться,без проблем.Главное опарышей таких как Алекс Бос и им подобных прихлопнуть.А условия для этого уже готовятся.Суды начинают работать антикоррупционные,поправки Лозового убирают.Так что готовься опарыш.Будем тобой рыб кормить.
 показать весь комментарий
 
 
Александр Глазков, речи как у фашиста или нациста. Осталось вскинуть руку и крикнуть
Хайль ЗЕ. Всё идет к этому, ну а потом холокост для несогласных.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський готується до місцевих виборів, тому хоче сформувати відданій йому ЦВК. Будуть фальсифікації.
 показать весь комментарий
 
 
Він і так більшість набере. Вовіку треба мери Києва, Харкова, Дніпра і Одеси.
 показать весь комментарий
 
 
мелкий фюрер помнит все.. зебилам-лошарам стоит понимать, что Вошьдь будет мстить всем "президентам" - мы же "все президенты"?
 показать весь комментарий
 
 
В каждом организме есть жопа
Но только у 8%-ного порохобота ЖОПА и есть весь его организм)))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже и "считать" на выборах захотел. Неужели собрался,как Путин на 20 лет власти?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
уборка дерьма цвета шоколада...
 показать весь комментарий
 
 
НУ ВОТ ЖЕ, ВОТ! Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 2123
А мы переживали, куда Лысого пристроят. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3598
 показать весь комментарий
 
 
...Скандал с флагами в Станице: кто отдал приказ?Но главный вопрос - так кто же тот «герой», который решил избавиться от украинских стягов в Станице? Народ же должен знать таких героев в лицо, не правда ли?

Читайте также: В школах Луганска выбора нет: родители платят за все
Должен знать - значит, будет знать! По сообщениям патриотов и волонтеров, таким массовиком-затейником оказался не известный доныне широкой публике такой себе Горбенко Игорь Владимирович, который в Офисе Президента Украины трудится главным консультантом Главного департамента региональной политики. Ну и с недавних пор - куратор Луганской области о Офиса Президента. Мирослав Гай, в частности, на своей странице в фейсбуке так описывает исход ситуации в Станице Луганской:

«Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.

Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станицею.

Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.

Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327088-skandal_s_flagami_v_stanitse_kto_otdal_prikaz

...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опарыши Потрошенко в ЦИКЕ не хотят распускаться.Ничего.Им помогут.Смешно смотреть,как Петя пьять рокив все строил и строил свою свынячу будку.А разрушат ее за пару месяцев.А самого борова на живодерню.
 показать весь комментарий
 
 
Александр Глазков - избиратель ЗЕбанды во главе с ЗЕбарыгой. Мне страшно за Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Порхососы!! Кто он ваш Сенсэй??? Молдавский жулик в третьем поколении, ожидающий приговора украинцев!! И дед его и его папаша были ворами цыганскими контрабанистами!удимы и тянули срокА на зоне!! Туда и этому отморозхку дорога!! Параженка, разграбивший Украину -теперь -Ничто и звать его-Никто!!
 показать весь комментарий
 
 
Адольф Шикельгрубер нервно курит за углом.
 показать весь комментарий
 
" поводом, по данным издания, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата."....

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ!
 показать весь комментарий
 
 
он яник отримав. і цей отримає. дайте лише час Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 8645
 показать весь комментарий
 
Антон Санченко
8 сентября в 05:55 ·

Що не кажіть, а Януковичу таких зрад, як нові податки на ІТ і обов'язкові касові апарати для ФОПів 3-4 груп, сімки по паспорту і обов'язок провайдерів зберігати весь трафік, вистачало й одної на тиждень. Зробить зраду, всі перетруть, перебісяться, він далі своє (насправді московське) гне, по пеньках бігає.
А цей пострибав по пеньках в такому темпі, що не знаєш вже, на мітинг проти чого бігти. Посипалося, як з відра без дна. Зайчик-пострибайчик який. Просто тобі австралійський тушкан.
 показать весь комментарий
 
 
а там сматрі верховний суд під ніж, щоб бєні не заважав приват повернути, і антикорсуд зробимо правильним. апетити Зе команди ростуть і ростуть. овоч десь в ростові заздрісно слину ковта
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент этому зелёному п#дарасу без всякого ВЦИКа, в Магадан паскуду клоунскую.
 показать весь комментарий
 
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Зе направив в Раду подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Людині, яка прийшла до влади ЛИШЕ на 5 років на самих демократичних виборах має бути пофіг на склад ЦВК. Строк повноважень членів ЦВК 7 років, діючий склад діє з 2018 до 2025. У-узурпація
 показать весь комментарий
 
 
скоро зе прийме закон більше 3х не збиратись і 73% будуть аплодувати пояснюючи це тим що порох зробить путч Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 2283
 показать весь комментарий
 
 
Бюст вже є, а давайте вже ікону Зеленскаго намалюємо, у мене є фломастєри. Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 9911
 показать весь комментарий
 
 
Надо якутскому ваятелю заказать фигуру ЗЕбуина во весь рост (1.54) из народного русского материала.
Абсолютно точно охарактеризует ***************,как по исполнению,так и по внутреннему содержанию))
И поставить на главной площади Кривого Рога,чтоб весь этот аул видел,кого они вырастили.
 показать весь комментарий
 
Вже сьогодні можна починати виборчу компанію на мерів мільонників.
 показать весь комментарий
 
Порох "узурпував" владу. Ось Зеленський покаже кузькінумать. Дайош владу в аднірукі! (((
 показать весь комментарий
 
 
73%-это и есть оДНИ РУКИ!! РУКИ украинцев!!!
А вот 8% -Даёшь в сортир!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Эта ка так шансы Петюни на второй ************** срок после прожолжительной болезни скончались порохоботы, усе на майдан...там фура с рошенками перевернулася Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено) - Цензор.НЕТ 338
 показать весь комментарий
 
 
Ukraine‏ @UkrainNEWS 3 часа назад

Он явно готовит себе почву под будущие фальсификации во время проведения референдумов по НАТО, ЕС, вступлению в Союз с РФ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Выборы это соревнования кандидатов во власть, избирательные комиссии это судьи этих соревнований. Не могут быть заинтересованные лица, т.е. представители соревнующихся, быть судьями. Во всех соревнованиях это нейтральные люди и члены избирательных комиссий должны быть нейтральными, т.е. беспартийными, а если исходить из сегодняшних реалий, то избиркомы будут состоять, сплошь и рядом, из СН и по одному представителю от других партий. О каком честном подсчете голосов может идти речь? Разве позволят свои своим проиграть.
 показать весь комментарий
 
 
вова бронежилет на голову не наденеш !!!
 показать весь комментарий
 
 
ты сначала горшоок соевый со своей башки сними)))
 показать весь комментарий
 
 
так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.

МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
 показать весь комментарий
 
Необходимо замести следы фальсификаций на выборах. Если начнут умирать при странных обстоятельствах члены ЦИК , то это бросится в глаза. А бывших членов ЦИК намного проще убирать , тихо и без шума.
 показать весь комментарий
 
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...Т.Г Шевчено(Розрита могила). Т.ГШевченко ще тоді показав істиних ворогів України.
 показать весь комментарий
 
ЦИК, 150 голосов для внесения поправок в законопроекты . . .
Зеля, зачем тебе столько власти ???
Скоро уже её будет настолько много, что президента будут считать виноватым даже за неубранный подъезд. Оно тебе надо ?
 показать весь комментарий
 
Впервые в своей истории Украина с таким воодушевлением и энтузиазмом проголосовала за молодого "непрофессионала"!!!!Зеленский честный, талантливый искренний образованный и успешный во всех делах!. Президентами..политиками не рождаются, ими становятся!"Это праздник народного волеизъявления!! Это праздник Демократии и Свободы !! Это рывок в будущее..в ожившую Надежду! Это шанс самой большой стране Европы стать европейской!! Это -Час "Эспроприации экспроприаторов!!"вернуть в казну награбленное Барыгой и его мафией-Святое дело!! Залог процветания страны!! Слава Украине!!
 показать весь комментарий
 
Не думав що бувають такі ******* на всю голову
 показать весь комментарий
 
ох и зажрался слуга. власти ему мало. подавится
 показать весь комментарий
 
 
подавился как рааз Барыга со своими подельничками!!
ОНИ грабили Украину пока народ нищал!!!!
2015 по 2018 гг.(и это только задекларированный доход семьи.-
.а сколько ещё млн.гривен в оффшорах и слепых трастах?).
Порошенко- 62 млн / 1,6 млрд
Гройсман - 2.9 млн / 24,2 млн
Гладковский-Свинарчук -6.9млн./ 16.6 млн
Турчинов - 1.7 млн/ 3.4 млн
Полторак- - 850 тыс./3.5 млн
 показать весь комментарий
 
 
Himikus‏ @MrHimikus 4 ч.4 часа назад
Зустрічається Сліпачук з Зеленським
- Вован, змилуйся! Президенські вибори ми тобі 73% намалювали, на парламентських "Слугу народу" під 50% підтасували, мажоритарщиків всіх тобі пропихнули, шо вже народ ржав, бо не сліпий. То ти ще й місцеві такі ж хочеш? Мо досить?
- Ти уволєна
 показать весь комментарий
 
я вообще удивляюсь тому, что ЗЕбеня так долго продержал этих пэтиных шестерок в креслах.
 показать весь комментарий
 
Якщо ти бачиш що переляканий ПЕС блокує трибуну в Раді, то знай, що Рада працює в потрібному напрямку.
 показать весь комментарий
 
Якого рожна Зелень не арештовує мародерну банду!Тож парламент може зняти недоторканість з клятого барона передчасно навіть завтра.Доки ще український народ має дивитися це знущання над собою з пащек його шмакодявок по ТВ.Своє право на посадку бариги 73% виборців надали ще на виборах.Куди ще тягнути?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх