EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4917  95
Все про:Коломойский (1148) Филатов (339)

 Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша"

Городской голова Днепра Борис Филатов в эфире программы "HARD з Влащенко" 9 сентября заявил о том, что Игорь Коломойский со своими партнерами решил пойти в рейдерскую атаку на местное самоуправление в Днепре. А программы, которые снимают по его заказу на национальных каналах, это геббельсовщина.

"Игорь Валерьевич со своими "подручными" решил пойти в рейдерскую атаку на местное самоуправление в Днепре. Это просто подготовка общественного мнения. Завтра, наверное, снимут про монтажную пену или как я кого-то расчленяю. Когда мы говорим про аморальных людей, а я считаю Коломойского абсолютно аморальным человеком, для них все средства хороши", – заявил Борис Филатов.

Также мэр Днепра рассказал о том, после чего их отношения с украинским олигархом прекратились. По словам Бориса Филатова, во всех делах Игорь Коломойский преследует только финансовый интерес, пренебрегая даже многолетней дружбой.

"Мы работали вместе в каких-то бизнесах по недвижимости, я был корпоративным адвокатом, но я никогда не был подчиненным Коломойского, мне нельзя было давать какие-то указания, и я не получал у него зарплату.

В 2014 году и у меня, и у Корбана возникла иллюзия, что человек как-то изменился морально-психологически. Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.

Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии. Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. Мы думали, что он может жить не только деньгами, наживой и пустотой, а может жить какими-то более высокими материями. Но эта иллюзия рассыпалась в тот момент, когда Гену (Корбана, - ред.) Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) бросил за решетку. Коломойский не ударил палец о палец, чтобы его оттуда вытянуть. Более того, он сделал все, чтобы его там оставить. Потому что Корбан был заложником, в то время как Коломойский вместе с Петром Алексеевичем торговались за 25% "1+1". Коломойский сам об этом рассказывал, только без бэкграунда. Фактически, за счет того, что Корбан сидел за решеткой, Коломойский оттянул на год национализацию "Приватбанка". Если он мог кинуть в топку людей, которые с ним шли по жизни 20 лет, я говорю про Корбана, то, о чем можно говорить?!", – рассказал Борис Филатов.

Кроме того, городской голова Днепра отметил, что сейчас он заходит в системную войну с олигархом.

"Я захожу в системную войну с Коломойским. Одна программа про меня – одно мое такое интервью. Мне есть, что рассказать. Все те люди, с которыми сейчас ведет переговоры Игорь Валерьевич, должны понимать, что ни одно его слово не стоит ломаного гроша. Это человек, который переступит через любого и пойдет дальше. И я прогнозирую, что против меня будут педалироваться уголовные дела", – добавил Борис Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147536
 
   
 Топ комментарии
 
Не может быть! Не могут такие высокоморальные люди, как зеля, богдан и бакланов работать на аморального человека!
 показать весь комментарий
 
Я теж шукаю не упоротих зебілів, але поки інших зебілів не існує. Мабуть треба чекати 5 років Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 1130
 показать весь комментарий
 
Верим, верим.
Мы же не упоротые зебилы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у хабадника в принципе не может быть никакой порядочности, особенно к гоям....
 показать весь комментарий
 
 
Бывшая шестерка начала зарываться )) Как по мне - вы оба непотриб.
 показать весь комментарий
 
 
Он ревнует к нынешней шестерке в лице Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
да ладно а что он сказал что МЯУ Бени за 15 тысяч из Днепра в Киев предлагает пролететь а иные за 300 до Кракова гривен и за 600 до Норвегия Тройнхейм 3 тысячи 320 км.????? уже ОДНО ТАКОЕ заслуживаеттго чтобы Бюню нафиг с Украины попросить..вмсте с Зедебилом и смотрящим Богданчиком... эти шнобели и шобла на свадьбе Франция 2 млн. евро просрали на жрачку все бандиты и от власти короче там если бы все накрыть двумя Ф 16 и а 10 расстрелять и разбромбить в Украине стало бы дышать легче сразу на 50%.... сколько там "массонов и хузяев смотрящих" за Украиной регионами в Украине собрпалось на свадьбе ушлебка смотрящго Минюсьа и птакой же беременной шавки...
 показать весь комментарий
 
 
У Бени все его авиакомпании были и есть убыточные. Беня наращивает их долги, доводит до банкротства и спокойно скупает их имущество новой компанией. Так было и с Аэросвит, и с Днеправиа. Так сейчас и с МАУ/, и с WindRose. "Долги отдают только трусы" (С) Беня Коломойский. Долг Аэростита перед государством и партнерами на момент ликвидации составлял 3.8 млрд. гривен. Достойный учитель новой команды.
 показать весь комментарий
 
 
Да они оба не стоят ломаного яйца и выеденого гроша...
 показать весь комментарий
 
 
Не может быть! Не могут такие высокоморальные люди, как зеля, богдан и бакланов работать на аморального человека!
 показать весь комментарий
 
 
Папа Беня - настоящий хозяин теперешнего недонаполеона Зели:

Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 6138
 показать весь комментарий
 
 
такие же хабадники, как и Путин (Шеломов по матери, Шелом-Соломон). Одни хабадники Крым Шелому (Шлёме) подарили для повышения подупавших рейтингов в РФ, а вторые получили добро на разграбление Украины. А долбодятлы воюют сами с собой.
 показать весь комментарий
 
А твой хозяин-боров-свынохряк диабетический.
 показать весь комментарий
 
Верим, верим.
Мы же не упоротые зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж шукаю не упоротих зебілів, але поки інших зебілів не існує. Мабуть треба чекати 5 років Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 1130
 показать весь комментарий
 
 
Слышали о козле- провокаторе, который ведет за собой баранов на убой ?
Вот Зеленский как раз и является этим " козлом"
 показать весь комментарий
 
 
Неее.Слышали только о свынюке диабетной,что пять последних лет нажраться никак не могла.И о свыннях его,которые на Цензоре хрюкают не уставая.
 показать весь комментарий
 
 
Я догадываюсь, что именно это и слышали бараны от козла.
 показать весь комментарий
 
 
Чому ти мордуєш себе відвідинами ресурсу порохоботів, яким від початку був і є Цензор?
Піди на якесь сру.ру або на задамбац.орг.
 показать весь комментарий
 
 
Петеньку скоро посадят, а вы даже сухарика не принесёте, так и будете пукать в лужи на цензоре.
 показать весь комментарий
 
Не там наверное ищешь Хасан,сидя по уши в соевом корыте.
 показать весь комментарий
 
Зебіли іншими не бувають. Якщо вони перестають бути упоротими, вони автоматично втрачають статус "зебіл" і стають звичайними виборцями зе.
 показать весь комментарий
 
Нее.Не бывает таких.И на выборах президента,и в раду,за слугу народа голосовали только упоротые.Почти 70% в стране упоротых.Остальные 8%-свынюки,непотреб.На сало пойдуть.
 показать весь комментарий
 
на самом деле 70 % от 50 % явки
то есть около 35 %
это просто люди слушающие телевизор открыв рот
и не любящие думать
а мы еще над москалями потешались Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 8461
PS через год у Зе и сервантов рейтинг будет около 10 %
но это уже не важно - дело сделано
 показать весь комментарий
 
Если 70%- это по твоему 35%.То тогда 8%(как у сои)-арифметическая погрешность.Да соя?Ну а в Раде у слуги народа 254 депутата.Выбиралось 425.Посчитай сколько % 254 от 425.Уж точно не 50.Считовод-Вотруба.
 показать весь комментарий
 
Певне в и ще в дитсадок ходите, відсотків є більше ніж 78, по друге Петро вже минуле і не підтримувати продаж Зеленським України не означає підтримку Пороха.
 показать весь комментарий
 
Про Коломойського ми багато знаємо, а що таке Філатов?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто слова Філатова є внутрішнім конфліктом батьків і дітей
 показать весь комментарий
 
а можно не про филатова, а про дороги?
Так вот, я живу недалеко от Днепра..., и в какую бы сторону не поехал дороги ужас и кошмар... - хуже из года в год...
В этом году вообще швах...
Писали, что где то, что то открыли, но попасть на этот участок пока не посчастливилось...
Исходя просто из этого, я как обыватель делаю вывод, что Филатов крупный Вор и подлец...
 показать весь комментарий
 
 
Днепр - Запорожье
Днепр - Полтава ездил
Отличные дороги
А вообще дороги в области к Филатову отношения не имеют
он мэр Днепра,а не губернатор области
вышеупомянутые дороги заслуга Резниченко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как и вся соевая падаль
 показать весь комментарий
 
Яким боком Філатов до доріг, якби йому прийшло в голову витратити гроші з бюджету Дніпра на дороги в області це стаття.
 показать весь комментарий
 
 
любой олигарх в нашей стране аморальный человек, за пару десятилетий сделать миллиардные состояния- это грабить, воровать и убивать- без этого не обошлось
 показать весь комментарий
 
 
Олигарх не может не воровать. Иначе это будет не олигарх. Не путать с бизнесменом !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть кто-то написал наконец правду об соевом мародере
 показать весь комментарий
 
ты об этом?
Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Для розрахунку я використовувала середні курси в роки, коли відбувалось придбання активу. Але це не суттєво для розуміння масштабу потрясіння, яке на мене чекало в фіналі аналізу. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вывсеврети! Есть один очень добрый, моральный и честный!!111

 показать весь комментарий
 
 
Олигархов как истинных врагов народа надо валить и главное, что их все знают.
 показать весь комментарий
 
Боря - первый хороший мер в Днепре .
 показать весь комментарий
 
 
шо опять, на бис? Беня - не ангел, но вы посмотрите многие источники и сравните его доходы в 14-18 годах и профит попутчиков "реформаторов" - ахметова, новинского и пр. может про них стоит поговорить?
 показать весь комментарий
 
 
Очень может быть шо те два упыря гораздо кровожаднее чем упырь Беня.
Но то шо говорят в интервью Новинский и Ахметов - никого не интересут вообще, разве шо каких-то упоротых совков.
А то шо говорит Беня - все СМИ перепечатывают, обсуждают, и аналитические передачи с экспертами про это снимают.
 показать весь комментарий
 
 
Беня любит поболтать, у него стиль такой. неужели вы всерьёз принимаете всё, что он говорит? он играется с вами и продажными СМИ, но то, что он реально делает, знают очень немногие. вы не заметили, что Юля уже ниванавата, а во всех наших бедах виноват исключительно подлец Беня?
 показать весь комментарий
 
А Юля, при всей моей к ней брезгливости, Слугу народа не финансировала, и не трындела, что "дефолт - это хорошо"(С Беня)
 показать весь комментарий
 
Потому что Беня - "беняфициар" нынешней власти. Сказал, что Аваков должен остаться - тот и остался в Кабмине, сказал, что Гончарук будет премьером и вуаля.
 показать весь комментарий
 
 
Говорите.
Мы послушаем.
Компоромат на Новинского есть?
Выкладывайте (также приведите Ваши домашний и рабочий телефоны, Вы же в свидетели записываетесь?)
Из дома не выходите - за Вами от Новинского сами придут.
Так что там у Вас на него? Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 934
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Помнится, этот филатов отжигал на сьезде ПЕСа? С этим организмом все ясно, среди сектантов соевого мародера порядочных людей нет и быть не может. Без исключений
 показать весь комментарий
 
 
Кому це "Помнится, этот филатов отжигал на сьезде ПЕСа"? Мабуть це ти там танцювала навколо шеста Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 7955
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лучше танцевать навколо шеста,чем хрюкать,сидя по уши в дерьме соевой свынофермы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так нет проблем.А ты продолжай хрюкать.
 показать весь комментарий
 
Пусть станцует, мы посмотрим Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 7153
Мы и не такое видели, да разве это может сравниться с креативной игрой на рояле хидранта?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опа.Очередной свын вылез.Станцуем,свын станцуем.Только смотри не захныч.Один уже в камере ноет,как девка дешевая,и женка его слезу пускает.Это я про Грымчака.Очередные свынни на подходе.
 показать весь комментарий
 
Гримчак це бувший нунсовець, потім бютовець, ви хворий Сашко?
 показать весь комментарий
 
Грымчак-крефан Луцика,и первый пиарщик Потроха на телеканалах,замглавы министра оккупированых территорий.Квота Бе Пе Пе.Буков голова нэ болыть брэхаты?
 показать весь комментарий
 
В чому я збрехав, він не був в НУНс чи не балотувався в Раду від Батьківщини?
 показать весь комментарий
 
Зебил,не истери
Филатов все по делу говорит
 показать весь комментарий
 
 
Для вас однозначно. Ваши братья по разуму - 86% дегенератов на Роисе и быдлорат жопоблока.
 показать весь комментарий
 
Коли петя кинув Корбана за грати - то й від Бориса не пролунало жодного слава на захист Генадія.. Зате в багатьох на пам'яті - плазування Борі перед петьою на петіному з'їзді..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так получается Порошенко держал Корбана в заложниках с целью рейдернуть у Коломойского 1+1?Так что ж ты Леня раньше об этом молчал.Теперь твоим показаниям в суде цены не будет.А Пэця может уже сейчас "сушить сухари".Ну или сдрыснуть в Лондон к своей подруге Лерке Гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
Шо і про Петра збрехав?А я повірив, шо петя патріот і увійде в історію.ну беня мудозвон
 показать весь комментарий
 
Говорят же - хозяин ЗЕлупы Коломойский аморальный урод. Его слова ничего не стоят.

Нормальным людям пофиг, шо оно вещает. Это важно только для зебилов. Поэтому вам в морду это время от времени и тычут
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сказки про непорочное зачатие. На одну морду гляньте - крайне неприятная,туповато самоуверенная. Из таких как правило клоунами делают в компаниях.Когда раскусят.
 показать весь комментарий
 
Как раз дубинский ролик выпустил - грит шо Филатов на мосте украл очень много. Может просто боится сесть и скулит: ой, а меня преследовать будут, но сам я - очень добрый. Хоть и неправославный, но таки очень и очень добрый. Кто не верит - политический преследователь!!11)
 показать весь комментарий
 
 
Верить, ручному тявкалу Игоря Валерьевича, Дубине - себя не уважать. Он уже про Авакяна снимал, а потом за него сам же и голосовал. Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 2069
 показать весь комментарий
 
ну да, в коментах смешно гоняются за ним и негодуют.
я чет за Авакова вроде не смотрел, или забыл. это что - Дубинский опять кого-то обосрал в видео, эка невидаль)
но вна суд вроме мало кто подал, кроме Витали Кличко. так что знают (с)коты чье сало сп..)
 показать весь комментарий
 
найближчим часом плюси з авном змішають філатова, а в мерію дніпра прийдуть чорти з сбу та дбр, та знайдуть цікаві витрати. тут до гадалки не ходи
 показать весь комментарий
 
Кисо обиделсо.
Удивляет одно - почему всегда "откровения" начинают сыпаться после "битья горшков"?
 показать весь комментарий
 
 
На определенном этапе филатов поверил в переизбрание свинорошена на второй срок и сделал ставку на этого откровенного политического лузера, поставив тем самым крест на своей политической карьере. На местных выборах пролетит со свистом как и его соевый патрон
 показать весь комментарий
 
 
І життя всіляких Gottfried Bucher зупиниться, вони ж крім гадити нічого не вміють.
 показать весь комментарий
 
 
Разве? Когда Игорь Валерьевич с каким-то своим умыслом говорит что-то на пользу Порошенко - тогда порохоботы ему сразу верят. А во все остальное - разумеется нет.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоскоту даже в голову не приходит, что Коломойский просто троллит ихнего обосравшегося божка Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша" - Цензор.НЕТ 5799
 показать весь комментарий
 
 
Можна бути росіянином за походженням, але не кацапом за нутром. Кацап, це стиль життя.
 показать весь комментарий
 
Филатов из псковских?... Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте" - Цензор.НЕТ 2030 а я думал из тель-авивских...
 показать весь комментарий
 
А що для українской прокуратурі Коломойский має чісті руки?Чи на Україні євреї,котрі були при владі та замішані в махінаціях не підсудні?А може прокуратура України жде коли вони збіжать до Ізраїлю?
 показать весь комментарий
 
 
Хозяин Филатова Порошенко бросил Корбана за решетку, Филатов целовал ручки у Порошенко а виноват в этом Коломойский, вот же подлец.
 показать весь комментарий
 
 
как много вас в атаку бросили, аж друг друга расталкиваете, Беню собой заслоняя!
 показать весь комментарий
 
 
Знал четырех филатовых...И все - долбо *бы ))
 показать весь комментарий
 
Коломойскому приписывали два основных принципа ведения бизнеса:
1.Попался лох - надо кинуть.
2.Налоги платят только трУсы.
П.С. Оказывается не приписывали......
 показать весь комментарий
 
Конче необхідно якнайшвидше провести кваліфікований аудит використання коштів міського бюджету Дніпра за минулі декілька років .. Тенденція до зростання кошторису будівництва деяких об'єктів дещо насторожує.. Результати аудиту й надатуть нам відповідь - ким все-таки є Борис Альбертович для Дніпра..
 показать весь комментарий
 
Филатов, а что Вы хотели от региональной массонской ложи? Сочувствия ?(его не будет).
Возможно "Беня" и получил титул "магистра" (мастера), не знаю. Вполне возможно. Но на "сходке" если он и стоял лицом на восток (это чтобы лица видны были), посвящающий спиной (на восток, остальные на запад) это так "романтично" (с,р,к,з,м), что бы адепты не видели лица их посвящающего, и чтобы "лишние" не затесались.
Просто пришлось эту хрень изучать по КР в акаМедии ( курсы Новосибирска, г.Киев).
Поймите, "Беня", не такой умный. Очень много было сделано до него (схемы не сильно меняются, идет просто коррекция).
Кто знает историю, вспомните БУНД, Русско-Японскую войну, январское восстание 1905 года. Сопоставьте фактуру. Кстати одинаковая схема - действия большевиков (10-15 % агитационный состав (первое применение НЛП), 5-3 % средства массовой информации (официоз), внедренные сотрудники госучреждений, при созданной схеме рангов (эти курировали губернские управления, жандармерию и до упора снижали количество контрразведывательных органов)) остальное в процентном соотношении боевые группы сагитированных крестьян, рабочих и не выехавших на поселение в Палестину (около 5-6000) - оседших, более грамотных, более образованных.)
Вся эта муйня - дремучая геополитика. Украина должна действовать наступательно. Увы, в 1998 - 2004 г.г. Было потеряно много граждан из спецслужб и мВД, могущзих и умеющий научить, передать опыт и негласный аппарат). Увы.... прое......

 показать весь комментарий
 
В Днепре вырубываются деревья, рушатся старинные здания, по сто раз ремонтируются одни и те же дороги. И во всём этом есть частичка Петра Алексеевича. И не маленькая
 показать весь комментарий
 
А в мене ховрах курник прогриз, клятий порох.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх