 Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша"

"Игорь Валерьевич со своими "подручными" решил пойти в рейдерскую атаку на местное самоуправление в Днепре. Это просто подготовка общественного мнения. Завтра, наверное, снимут про монтажную пену или как я кого-то расчленяю. Когда мы говорим про аморальных людей, а я считаю Коломойского абсолютно аморальным человеком, для них все средства хороши", – заявил Борис Филатов.
Также мэр Днепра рассказал о том, после чего их отношения с украинским олигархом прекратились. По словам Бориса Филатова, во всех делах Игорь Коломойский преследует только финансовый интерес, пренебрегая даже многолетней дружбой.
"Мы работали вместе в каких-то бизнесах по недвижимости, я был корпоративным адвокатом, но я никогда не был подчиненным Коломойского, мне нельзя было давать какие-то указания, и я не получал у него зарплату.
В 2014 году и у меня, и у Корбана возникла иллюзия, что человек как-то изменился морально-психологически. Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.
Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии. Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. Мы думали, что он может жить не только деньгами, наживой и пустотой, а может жить какими-то более высокими материями. Но эта иллюзия рассыпалась в тот момент, когда Гену (Корбана, - ред.) Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) бросил за решетку. Коломойский не ударил палец о палец, чтобы его оттуда вытянуть. Более того, он сделал все, чтобы его там оставить. Потому что Корбан был заложником, в то время как Коломойский вместе с Петром Алексеевичем торговались за 25% "1+1". Коломойский сам об этом рассказывал, только без бэкграунда. Фактически, за счет того, что Корбан сидел за решеткой, Коломойский оттянул на год национализацию "Приватбанка". Если он мог кинуть в топку людей, которые с ним шли по жизни 20 лет, я говорю про Корбана, то, о чем можно говорить?!", – рассказал Борис Филатов.
Кроме того, городской голова Днепра отметил, что сейчас он заходит в системную войну с олигархом.
"Я захожу в системную войну с Коломойским. Одна программа про меня – одно мое такое интервью. Мне есть, что рассказать. Все те люди, с которыми сейчас ведет переговоры Игорь Валерьевич, должны понимать, что ни одно его слово не стоит ломаного гроша. Это человек, который переступит через любого и пойдет дальше. И я прогнозирую, что против меня будут педалироваться уголовные дела", – добавил Борис Филатов.
Мы же не упоротые зебилы.
Вот Зеленский как раз и является этим " козлом"
Піди на якесь сру.ру або на задамбац.орг.
https://censor.net.ua/forum/3147493/svoboda_slova_v_usloviyah_totalitarnogo_gosudarstva_i_tsenzury/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71407168
Скоро пригодиться.
то есть около 35 %
это просто люди слушающие телевизор открыв рот
и не любящие думать
а мы еще над москалями потешались
PS через год у Зе и сервантов рейтинг будет около 10 %
но это уже не важно - дело сделано
Так вот, я живу недалеко от Днепра..., и в какую бы сторону не поехал дороги ужас и кошмар... - хуже из года в год...
В этом году вообще швах...
Писали, что где то, что то открыли, но попасть на этот участок пока не посчастливилось...
Исходя просто из этого, я как обыватель делаю вывод, что Филатов крупный Вор и подлец...
Днепр - Полтава ездил
Отличные дороги
А вообще дороги в области к Филатову отношения не имеют
он мэр Днепра,а не губернатор области
вышеупомянутые дороги заслуга Резниченко
Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Для розрахунку я використовувала середні курси в роки, коли відбувалось придбання активу. Але це не суттєво для розуміння масштабу потрясіння, яке на мене чекало в фіналі аналізу. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
Но то шо говорят в интервью Новинский и Ахметов - никого не интересут вообще, разве шо каких-то упоротых совков.
А то шо говорит Беня - все СМИ перепечатывают, обсуждают, и аналитические передачи с экспертами про это снимают.
Мы послушаем.
Компоромат на Новинского есть?
Выкладывайте (также приведите Ваши домашний и рабочий телефоны, Вы же в свидетели записываетесь?)
Из дома не выходите - за Вами от Новинского сами придут.
Так что там у Вас на него?
або восьма.
Мы и не такое видели, да разве это может сравниться с креативной игрой на рояле хидранта?
Филатов все по делу говорит
Нормальным людям пофиг, шо оно вещает. Это важно только для зебилов. Поэтому вам в морду это время от времени и тычут
я чет за Авакова вроде не смотрел, или забыл. это что - Дубинский опять кого-то обосрал в видео, эка невидаль)
но вна суд вроме мало кто подал, кроме Витали Кличко. так что знают (с)коты чье сало сп..)
Удивляет одно - почему всегда "откровения" начинают сыпаться после "битья горшков"?
1.Попался лох - надо кинуть.
2.Налоги платят только трУсы.
П.С. Оказывается не приписывали......
Возможно "Беня" и получил титул "магистра" (мастера), не знаю. Вполне возможно. Но на "сходке" если он и стоял лицом на восток (это чтобы лица видны были), посвящающий спиной (на восток, остальные на запад) это так "романтично" (с,р,к,з,м), что бы адепты не видели лица их посвящающего, и чтобы "лишние" не затесались.
Просто пришлось эту хрень изучать по КР в акаМедии ( курсы Новосибирска, г.Киев).
Поймите, "Беня", не такой умный. Очень много было сделано до него (схемы не сильно меняются, идет просто коррекция).
Кто знает историю, вспомните БУНД, Русско-Японскую войну, январское восстание 1905 года. Сопоставьте фактуру. Кстати одинаковая схема - действия большевиков (10-15 % агитационный состав (первое применение НЛП), 5-3 % средства массовой информации (официоз), внедренные сотрудники госучреждений, при созданной схеме рангов (эти курировали губернские управления, жандармерию и до упора снижали количество контрразведывательных органов)) остальное в процентном соотношении боевые группы сагитированных крестьян, рабочих и не выехавших на поселение в Палестину (около 5-6000) - оседших, более грамотных, более образованных.)
Вся эта муйня - дремучая геополитика. Украина должна действовать наступательно. Увы, в 1998 - 2004 г.г. Было потеряно много граждан из спецслужб и мВД, могущзих и умеющий научить, передать опыт и негласный аппарат). Увы.... прое......