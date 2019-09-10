 Филатов о Коломойском: "Это аморальный человек, и ни одно его слово не стоит ломаного гроша"

"Игорь Валерьевич со своими "подручными" решил пойти в рейдерскую атаку на местное самоуправление в Днепре. Это просто подготовка общественного мнения. Завтра, наверное, снимут про монтажную пену или как я кого-то расчленяю. Когда мы говорим про аморальных людей, а я считаю Коломойского абсолютно аморальным человеком, для них все средства хороши", – заявил Борис Филатов.

Также мэр Днепра рассказал о том, после чего их отношения с украинским олигархом прекратились. По словам Бориса Филатова, во всех делах Игорь Коломойский преследует только финансовый интерес, пренебрегая даже многолетней дружбой.

"Мы работали вместе в каких-то бизнесах по недвижимости, я был корпоративным адвокатом, но я никогда не был подчиненным Коломойского, мне нельзя было давать какие-то указания, и я не получал у него зарплату.

В 2014 году и у меня, и у Корбана возникла иллюзия, что человек как-то изменился морально-психологически. Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.

Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии. Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. Мы думали, что он может жить не только деньгами, наживой и пустотой, а может жить какими-то более высокими материями. Но эта иллюзия рассыпалась в тот момент, когда Гену (Корбана, - ред.) Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) бросил за решетку. Коломойский не ударил палец о палец, чтобы его оттуда вытянуть. Более того, он сделал все, чтобы его там оставить. Потому что Корбан был заложником, в то время как Коломойский вместе с Петром Алексеевичем торговались за 25% "1+1". Коломойский сам об этом рассказывал, только без бэкграунда. Фактически, за счет того, что Корбан сидел за решеткой, Коломойский оттянул на год национализацию "Приватбанка". Если он мог кинуть в топку людей, которые с ним шли по жизни 20 лет, я говорю про Корбана, то, о чем можно говорить?!", – рассказал Борис Филатов.

Кроме того, городской голова Днепра отметил, что сейчас он заходит в системную войну с олигархом.

"Я захожу в системную войну с Коломойским. Одна программа про меня – одно мое такое интервью. Мне есть, что рассказать. Все те люди, с которыми сейчас ведет переговоры Игорь Валерьевич, должны понимать, что ни одно его слово не стоит ломаного гроша. Это человек, который переступит через любого и пойдет дальше. И я прогнозирую, что против меня будут педалироваться уголовные дела", – добавил Борис Филатов.