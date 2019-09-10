 Я за свободу слова и не буду закрывать никакие телеканалы. У меня на это нет ни прав, ни полномочий, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News One.
"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.
15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".
16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.
Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.
Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.
Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.
5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.
Обміняють Турчинова з Порошенком, на лєгЄтімного?
Цікаво.
В Ростове уже есть и законный президент, и законное правительство (с деньгами Азiрова, между прочим). Зачем запасной вариант в виде Зеленского и "коземанды"(С) без денег?
Не, запасной вариант запоребрику не нужен...
«Джерело: Володимир Путін на Східному економічному форумі в Росії
Президент Росії Володимир Путін каже, що якщо влада в Україні буде "переслідувати" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою нового президента Володимира Зеленського.»
3 хв. ·
Наступного 9 травня, на день перемоги колими над бухенвальдом, путін хоче заразом відсвяткувати і власну перемогу над жалюгідними західними лідерами, їхніми "принципами" і над Україною.
На це святкування приїде макрон, німецький прем'єр (хто там буде замість меркель? Втім, німці зобов'язані принижуватися), можливо, Трамп (він хоче, але перед виборами може не наважитися), також може поїхатихати зеленський. Принаймні, така можливість вже зараз розглядається його командою.
Втім, після капітуляції, яку йому запропонують(і він її прийме) на зустрічі по норманському формату, їхати можна вже куди завгодно.
https://censor.net.ua/news/3132460/soratnik_medvedchuka_taras_kozak_kupil_telekanal_zik
Одобряете?
И кстати. Почему на Донбассе убирают украинскую символику ?
Вы - первый зелёный, нагадивший тут!
Беня скажет - Зеля сделает...
Он оценит.
Але ж божеупасі, це ніяка не боротьба з свободою слова !!!
Закриють за «фінансовиє нарушенія»...
Усе у тебе є. Окрім бажання боротися з Московією...Бо ти не українець.
ну и как тебе зелёное перемирие? нравится? каждый день - то ранен, то погиб. каждый день кого-то хоронят. давай заберём оттуда всех, что-бы остались живы, отведём на польскую границу, включим секундомер, и посмотрим, через сколько времени расеянские танки поедут по Хрещатику?
Чому абсолютно непрофесійна російська пропаганда подається як нездолимий монстр, коли вона працює лише в певних географічних рамках? Цю пропаганду Києву в вуха заливали радянский період, а потім ще 20 років, безрезультатно.
Чим займається наша пропаганда в той час, як російська захоплює території, друкує статті на користь Петра Олексійовича?
Чому ми не відповідаєме Росії дзеркально в рамках тієї ж свободи слова? Тобто де наші канали в РФ, нехай для початку регіональні, Кубанські?