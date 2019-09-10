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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2756) свобода слова (992) ТВ (1778) Newsone (61)

 Я за свободу слова и не буду закрывать никакие телеканалы. У меня на это нет ни прав, ни полномочий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News One.

"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? ВИДЕО

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.

5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.

Источник: https://censor.net.ua/n3147531
 
 
 Топ комментарии
 
А Путлер ток недавно настойчиво порекомендовал не прессовать Медведчука. Ну точно совпадение
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уже один хряк был за свободу словаЯ за свободу слова и не буду закрывать никакие телеканалы. У меня на это нет ни прав, ни полномочий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8810
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Совет форумчанПравила форума
 
Он даже жизнь отдал (или не отдал?) за нее...
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Це шо, другий поток обміна?
Обміняють Турчинова з Порошенком, на лєгЄтімного?
Цікаво.
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Нет, дружочек, никого обменивать не будут.
В Ростове уже есть и законный президент, и законное правительство (с деньгами Азiрова, между прочим). Зачем запасной вариант в виде Зеленского и "коземанды"(С) без денег?
Не, запасной вариант запоребрику не нужен...
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ой Зеля, Зеля. Ваша еврейская многоходовочка многим уже понятна. Вначале вы - хабадники захватили власть в Украине, для этого подарили главному крышевателю Хабада в России - Шеломе (Соломон, Шлёма, Шеломов по матери - Путин) Крым для поднятия его упавших до минимума рейтингов, чтобы он и дальше грабил РФ, а вы днепровские хабаники получили Украину и рвете ей очко. Вначале поставили полукровку Вальцмана, довели народ до края могилы, а теперь, - опа и поставили "хорошего" еврея, который наведет порядок))). Игра хороший-плохой полицейский нам знакома с детства по американским фильмам. Но знайте суки - придет время и эту срань выкинут с Украины, а менору в Днепре закроют, как свидетелей Иеговы в РФ...
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Брехня. Це карикатура Олега Коваленко, порохобота, художника-блогера Zik.
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вл время визите ЗЕ клоуна в Турцию газета Турции так и написала визит комедианта Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2318 !!!!! Зеленского....
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ой Зеля, Зеля. Ваша еврейская многоходовочка многим уже понятна. Вначале вы - хабадники захватили власть в Украине, для этого подарили главному крышевателю Хабада в России - Шеломе (Соломон, Шлёма, Шеломов по матери - Путин) Крым для поднятия его упавших до минимума рейтингов, чтобы он и дальше грабил РФ, а вы днепровские хабадники получили Украину и рвете ей очко. Вначале поставили полукровку Вальцмана, довели народ до края могилы, а теперь, - опа и поставили "хорошего" еврея, который наведет порядок))). Игра хороший-плохой полицейский нам знакома с детства по американским фильмам. Но знайте суки - придет время и эту срань выкинут с Украины, а менору в Днепре закроют, как свидетелей Иеговы в РФ...
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А Путлер ток недавно настойчиво порекомендовал не прессовать Медведчука. Ну точно совпадение
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Та ніяка не соупадениє. Туй нихто не аиноватий. Туй так звізди ся розположили.
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Та ніяка не соупадениє. Туй нихто не аиноватий. Туй так звізди ся розположили.
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Та там не «настойчивая рекомендація», а прямий наказ.


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Кумовья это не родственники, кумовья это для побухать иногда. Всего-навсего...
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Медведчук дійсно був на тому форумі, але жодного слова від Путіна про його партію (Медведчука) не було.
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https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/5/7225407/
«Джерело: Володимир Путін на Східному економічному форумі в Росії
Президент Росії Володимир Путін каже, що якщо влада в Україні буде "переслідувати" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою нового президента Володимира Зеленського.»
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Все вірно, брехня. Путін дослівно зазначив, що "Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится". Він звісно мудак і неадекват, але такі непрофесійні речи знецінюють нашу пропаганду, роблять з неї таку ж брехливу жовту пресу, як в РФ.
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ПРОБЛЕМА В ТОМ ДЛЯ ПУТИНА И РОССИИ ЧТО БЕЗ РОССИИ УКРАИНА СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ И РАНО ИЛИ ПОЗДНО СОСТОИТСЯ А ВОТ РОССИЯ ИСЧЕЗНЕТ А ДЛЯ МЕЧТ ПУТИНА ВОССОЗДАТЬ ТИПА СССР надо союз трех народов русские украинцы и белоруссы такова КАРМА и предназначение иного просто не будет.... Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7042
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Жаль . Не надо путать свободу слова и измену .
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Дмитро Корчинський
3 хв. ·

Наступного 9 травня, на день перемоги колими над бухенвальдом, путін хоче заразом відсвяткувати і власну перемогу над жалюгідними західними лідерами, їхніми "принципами" і над Україною.
На це святкування приїде макрон, німецький прем'єр (хто там буде замість меркель? Втім, німці зобов'язані принижуватися), можливо, Трамп (він хоче, але перед виборами може не наважитися), також може поїхатихати зеленський. Принаймні, така можливість вже зараз розглядається його командою.
Втім, після капітуляції, яку йому запропонують(і він її прийме) на зустрічі по норманському формату, їхати можна вже куди завгодно.
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"Рога не мешают дьяволу носить самые разнообразные головные уборы."
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Є свобода слова,а є ворожа пропаганда,та державна зрада.Те шо роблять канали Медведчука,до свободи слова немають ніякого відношення.
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татышо?! вот теперь можешь разогнаться и влупиться башкой о стену. ти зробив це разом.
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Не напомнишь, при каком президенте Мертвечук купил эти каналы?
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напомню, если память как у рыбки гуппи - зебуин только что дал добро на скупку парашей всех каналов.
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Так при каком президенте Мертвечук купил эти каналы?
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При зеленському:
https://censor.net.ua/news/3132460/soratnik_medvedchuka_taras_kozak_kupil_telekanal_zik
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так при каком президенте их не собираются трогать?
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покупка телеканала не есть преступление. преступление - антигосударственная пропаганда.
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Зеля - это мразота, для которой Украина - пустое слово.
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не пустое слово. а вполне ликвидный товар..)))
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Если бы здесь были избиратели Зели, я бы спросил: на это вы тоже дали Зеле карт-бланш, не закрывать "никакие каналы", вещающие анти украинскую чушь?
Одобряете?
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и как ни странно ни одного зеленого вьісера...
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Оце і думаю....Здохли?.. Чи Шо??? Н у так не буває...На жаль...
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Для того, чтобы некоторым "каналам" стало весьма некомфортно, совсем не обязательно наличие подписанного указа
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А при че здесь зеля? Канал нарушает законодательство и ведёт подрывную деятельность-лишить лицензии. Зеля об этом и знать не должен. Уважает он "ньсван"...пхахахахаха!
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Парень, в стране война. А медведчуковские каналы - это та же раша тудей, но зарегистрированные в Украине. Кстати, порошенковские каналы тоже вовсю расшатывают ситуацию в Украине
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ага. в Европу и НАТУ норовят вступить. это ж пипец какое шатание налугандонских крыс.
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В Европарламент хотел вступить Порошенко. Со всем наворованным в Украине
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Точно. Бубнят в унисон с мертвечуковскими. Совпадение?
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так и ставить задачи и назначать ответственных за принятие законов в парлементе и назначать крайних и сроки кабмину у тебя тоже нет ни прав, ни полномочий, но однако же недавно мы наблюдали этот цирк под названием - встреча президента с кабмином и парламентом )
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За свободу российской пропаганды.
И кстати. Почему на Донбассе убирают украинскую символику ?
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Кто-то писал, что для того чтоб "ту сторону " не раздражать, нам же мириться надо
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То есть нас власовская тряпка не раздражает ?
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Соя возбудилась, хотя у президента действительно нет полномочий на закрытие каналов, все будет решать суд после недавнего обращения Нацкомисии.
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Поздравляю!
Вы - первый зелёный, нагадивший тут!
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О, оказывается у зеленого недоразумения нет полномочий нет полномочий на закрытие каналов. И да, действительно нет. Только чего ж вся зеленая секта обвиняла Порошенко в том, что не закрыл? У того что, были полномочия? А где их в таком случае клоун потерял?
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Нуу в условиях войны можно быть и менее демократичней!)
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Это он типа шутит.
Беня скажет - Зеля сделает...
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Свобода кацапского слова и действия против Украины Зелю не интересуют.
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Покажите свои "аналы" проктологу.
Он оценит.
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та шоб ти все життя їх дивився не відриваючись...
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"Я за свободу слова" в перекладі означає "Я не заважатиму російській пропаганді на українському телебаченні". Незабаром під приводом захисту "свободи слова" можна очікувати зняття заборони на трансляцію російських телеканалів.
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Закриють «ПРЯМИЙ» і «5-й».
Але ж божеупасі, це ніяка не боротьба з свободою слова !!!
Закриють за «фінансовиє нарушенія»...
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Так і не треба закривати. Треба закон про сепаратизм і колаборатизм.
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под свободой слова эта зеленя шмаркля имеет ввиду Интер, NewsOne, 112, Украина и прочий враждебный контент им он теперь дает зеленый свет.
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....Я за свободу слова и не буду закрывать никакие телеканалы. У меня на это нет ни прав, ни полномочий ........
Усе у тебе є. Окрім бажання боротися з Московією...Бо ти не українець.
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И что теперь, люди должны дальше смотреть и страдать.
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Ребята мне интересно. а что вообще понимать под российской пропагандой??? Если к примеру Я -украинец, и выступаю против войны, и за то чтобы стороны прекратили стрелять и сели наконец за стол мирных переговоров, тем более частично другая сторона -ето бывшие и нынешние граждане Украины, что признает и сам Зеленский и другие украинцы,. ето пропаганда и "антиукраинские" высказывания???? Или все украинцы должны бесспорно поддерживать бессконечное ведение боевых действий и только такое мнение является официальным и не пропагандистским????. При Турчинове однозначно записали бы в "ватники", надеюсь у Зеленского здравого смысла больше и затыкать рот людям с подобной позицией он не будет.
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ты новости выборочно читаешь?
ну и как тебе зелёное перемирие? нравится? каждый день - то ранен, то погиб. каждый день кого-то хоронят. давай заберём оттуда всех, что-бы остались живы, отведём на польскую границу, включим секундомер, и посмотрим, через сколько времени расеянские танки поедут по Хрещатику?
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Мудак ты, а не "украинец". У кращому (чи в гіршому) випадку ти малорос і хохол, але скоріше за все ти просто ще один ольгінський троль низького рівня, який навіть ще не навчився користуватися Гугл-транслейт, щоб краще косити під українця.
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Вы сами за это и голосовали ! Вы за это несёте и ответственность . Аминь
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25 статья Конституции Украины : " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Так кто нарушил эту Конституцию ? Это не преступление ? Цемах - украинский гражданин спускается по трапу самолёта в Москве... - это факт. А теперь вспомните Зеленского : " ...если я нарушу хоть один закон, уйду в отставку... "
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тогда практический вопрос. А как вы хотите выгонять ополченцев которые имеют украинское гражданство с Донбасса в Россию??? Получается ст.25 Конституции Украины их защищает от етого.
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никто их выгонять не собирается. накрайняк ещё один ярус на шконках достроить можно.
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ну а если сами нарасею сбегут - то кто им айболит?
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Ну отаке вот. Жрите, зебилы, медведчуковское телеговно.
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Зе ,не чуди ,каналы урода Медведчука это не свобода слова это агитаторы оккупантов и их соучастники ,надо рвать эту гниль, как Тузик грелку ...
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Ця стаття - фас на Зе. Але насправді ніхто не хоче висвітлити більш цікаві питання.

Чому абсолютно непрофесійна російська пропаганда подається як нездолимий монстр, коли вона працює лише в певних географічних рамках? Цю пропаганду Києву в вуха заливали радянский період, а потім ще 20 років, безрезультатно.
Чим займається наша пропаганда в той час, як російська захоплює території, друкує статті на користь Петра Олексійовича?
Чому ми не відповідаєме Росії дзеркально в рамках тієї ж свободи слова? Тобто де наші канали в РФ, нехай для початку регіональні, Кубанські?
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Во-первых, закрывать какие-либо каналы у него нет права. Во-вторых, не нужно путать свободу слова с вражеской пропагандой.
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ой Зеля, Зеля. Ваша еврейская многоходовочка многим уже понятна. Вначале вы - хабадники захватили власть в Украине, для этого подарили главному крышевателю Хабада в России - Шеломе (Соломон, Шлёма, Шеломов по матери - Путин) Крым для поднятия его упавших до минимума рейтингов, чтобы он и дальше грабил РФ, а вы днепровские хабаники получили Украину и рвете ей очко. Вначале поставили полукровку Вальцмана, довели народ до края могилы, а теперь, - опа и поставили "хорошего" еврея, который наведет порядок))). Игра хороший-плохой полицейский нам знакома с детства по американским фильмам. Но знайте суки - придет время и эту срань выкинут с Украины, а менору в Днепре закроют, как свидетелей Иеговы в РФ...
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Респект президенту! Мы же стремимся в Европу и свобода слова и СМИ однозначно должна быть.. а порохоботы пусть себе свой 5 канал смотрят на здоровье! Их же никто другие каналы не заставляет смотреть.
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ДЕ В ЯКІЙ КРАЇНІ ВЕДЕТЬСЯ ПРОПАГАНДА ЗА ВОРОГА З ЯКИМ КРАЇНА ВОЮЄ?! ВАС, пане зе ніхто і питать не стане, прийде час! ХТО НЕ МОЖЕ ЦЬОГО ЗРОБИТИ ТОЙ ТАКИЙ ЖЕ ВОРОГ УКРАЇНИ!
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Именно при Зеле Нацкомисия впервые обратилась в суд с целью закрыть Ньюзван и это факт, при вашем любимом Пете такого и быть не могло.
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